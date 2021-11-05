В возрасте 81 года умер отец японской наследной принцессы Кико
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Токио, 4 ноября (Jiji Press). Кавасима Тацухико, отец наследной принцессы Японии Кико и почётный профессор Университета Гакусюин в Токио, скончался в токийской больнице в возрасте 81 года.
Кавасима был госпитализирован 19 октября. С тех пор его несколько раз навещали наследная принцесса и две её дочери – принцесса Мако, вышедшая замуж за Комуро Кэя 26 октября, и принцесса Како.
Кавасима родился в 1940 году и стал профессором университета в 1976 году после окончания Токийского университета и преподавания в аспирантуре Пенсильванского университета.
С 2011 года он являлся почётным профессором университета Гакусюин. Во время работы в университете он занимался волонтёрской деятельностью на северо-западе Таиланда более 10 лет.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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