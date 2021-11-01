Имя Комуро Кэя не появилось в списке успешно сдавших экзамен в адвокатуру Нью-Йорка

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Нью-Йорк, 29 октября (Jiji Press). Имя Комуро Кэя, мужа бывшей японской принцессы Мако, не найдено в опубликованном 29 октября списке успешно сдавших июльский экзамен в адвокатуру штата Нью-Йорк.

Имена 5785 человек из 5791 успешно сдавших кандидатов были указаны в алфавитном порядке на официальном вебсайте Совета юристов штата Нью-Йорк.

Правление отказалось комментировать имена, не найденные в списке.

Комуро (30 лет) окончил юридический факультет Университета Фордхэм в Нью-Йорке в мае и сдал экзамен штата Нью-Йорк на адвоката в июле. В настоящее время он работает в юридической фирме в Нью-Йорке.

Июльский экзамен сдали в общей сложности 9227 человек, из них успешно 63%.

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