После скандала из-за долга матери жениха и посттравматического стрессового расстройства у японской принцессы Мако она наконец вышла замуж за Комуро, с которым познакомилась в университете
НовостиОбщество Императорский дом
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Автор: Элейн Лиз
ТОКИО (Рейтер). Японская принцесса Мако, племянница императора, вышла замуж за своего возлюбленного, с которым познакомилась в университете, и вышла из состава членов императорского дома после много лет планировавшейся свадьбы и тщательных проверок жениха, которые привели к посттравматическому стрессовому расстройству (ПТСР) у принцессы.
Мако и её жених Комуро Кэй, которым исполнилось 30 лет, объявили о своей помолвке четыре года назад, что вначале было благоприятно принято общественностью, но вскоре всё усложнилось, когда пресса сообщила о финансовом скандале с участием матери Комуро, что вызвало критику в СМИ. Брак был отложен, и в 2018 году Комуро покинул Японию для изучения права в Нью-Йорке, после чего в сентябре вновь приехал в Японию.
Чиновник Управления императорского двора, ведающего жизнью членов императорского дома, утром 26 октября подал документы в местный муниципальный орган, после чего брак был официально зарегистрирован. При браке отказались от многочисленных ритуалов и церемоний, обычных для свадеб членов дома, включая торжественный приём по этому случаю.
Мако также отказалась от полагающейся единовременной выплаты в размере около 1,3 миллиона долларов, обычно выплачиваемую женщинам дома, которые выходят замуж вне пределов дома и становятся обычными гражданами в соответствии с японским законодательством.
Во второй половине дня пара проведёт пресс-конференцию, которая также пройдёт с отступлением от обычаев. Обычно члены дома отвечают на заранее заданные вопросы, но Мако и её муж вместо этого сделают краткое заявление и раздадут письменные ответы на вопросы.
«Некоторые вопросы подают ошибочную информацию как факт, что расстроило принцессу», – заявили официальные лица Управления императорского двора через общественное телевидение NHK.
Комуро, одетый в новый тёмный костюм и в галстуке, коротко поприветствовал съемочную группу у его дома, когда выходил утром, но ничего не сказал. Небрежность его поведения по возвращении в Японию и длинные волосы, собранные в хвост, привели таблоиды в неистовство.
ДЕНЕЖНЫЙ СКАНДАЛ
Всего через несколько месяцев после того, как пара объявила о своей помолвке на пресс-конференции, где их улыбки покорили сердца жителей страны, таблоиды сообщили о финансовом споре между матерью Комуро и её бывшим женихом, который утверждал, что мать и сын не выплатили долг в размере около 35000 долларов.
Скандал распространился через крупнейшие СМИ после того, как Управление императорского двора не смогло дать чёткое объяснение происходящему. В 2021 году Комуро опубликовал 24-страничное заявление по этому поводу, а также сказал, что заплатит компенсацию бывшему жениху матери.
Опросы общественного мнения показывают, что взгляды японцев на этот брак разделились, и был высказан по крайней мере один протест.
Аналитики говорят, что проблема заключается в чрезмерной идеализации императорского дома, члены которого не должны давать каких-либо поводов для подозрений в проблемах с деньгами или политикой.
Скандал особенно усугубляет тот факт, что отец Мако и её младший брат, Хисахито, являются кандидатами на императорский престол после императора Нарухито, но дочь не имеет права наследовать титул императора, говорит Каваниси Хидэя, доцент истории Университета Нагоя.
«Хотя пара станет обычными гражданами, младший брат Мако когда-нибудь станет императором, и поэтому некоторые считают, что человек с проблемами, которые у него были (Комуро), не должен был жениться на ней», – добавил Каваниси.
Пара будет жить в Нью-Йорке, хотя Мако пока останется одна в Токио в течение какого-то времени после свадьбы, чтобы подготовиться к переезду, в том числе подать заявление на получение первого паспорта в её жизни.
(Материал Элейн Лиз; редактирование Ана Николаси да Коста, перевод Nippon.com)
(c) Авторское право Thomson Reuters 2021. Нажмите, чтобы увидеть ограничения:
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