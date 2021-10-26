Принцесса императорского дома Японии Мако и Комуро Кэй зарегистрировали брак

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Токио, 26 октября (Jiji Press). Японская принцесса Мако вышла замуж за простолюдина Комуро Кэя, который работает в юридической фирме в Нью-Йорке, сообщает Управление императорского двора.

После регистрации брака первая дочь наследного принца Акисино и наследной принцессы Кико потеряла статус члена императорского дома и стала обычной гражданкой по имени Комуро Мако в соответствии с Законом об императорском доме.

Управление сообщило, что документ о регистрации брака пары был зарегистрирован около 10 часов утра.

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