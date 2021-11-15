Бывшая принцесса Мако и её муж прибыли в США

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Нью-Йорк, 14 ноября (Jiji Press). Комуро Мако, бывшая японская принцесса, и ее муж Кэй прибыли в США.

Мако и Кэй (обоим по 30 лет), вылетели из международного аэропорта Ханэда в Токио ранее в тот же день в Нью-Йорк, где Кэй работает в юридической фирме.

В аэропорту Ханэда, где собралось около 100 представителей прессы, некоторые посетители аэропорт,апоговорили с Мако и пожелали ей счастья. Бывшая принцесса улыбнулась и поклонилась.

В 2018 году Кэй уехал из Японии, чтобы учиться в юридической школе Фордхэмского университета в Нью-Йорке. Он вернулся в Японию 27 сентября для свадьбы с Мако, первой дочерью наследного принца Акисино и наследной принцессы Кико.

После того, как они поженились 26 октября, они жили в съёмной квартире в Токио и готовились начать новую жизнь в Нью-Йорке. Они также присутствовали на похоронах Кавасимы Тацухико, деда Мако, почётного профессора Университета Гакусюин, который скончался 4 ноября.

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