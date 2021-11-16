Церемония совершеннолетия принцессы Айко, дочери императора и императрицы Японии, состоится 5 декабря

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Токио, 16 ноября (Jiji Press). Церемония совершеннолетия японской принцессы Айко, дочери императора Нарухито и императрицы Масако, которой 1 декабря исполнится 20 лет, состоится 5 декабря, как сообщило правительство.

Задержка связана с её учёбой, 5 декабря – воскресенье.

По данным Управления императорского двора, возможность пресс-конференции принцессы Айко в связи с совершеннолетием пока находится на рассмотрении.

Утром 5 декабря принцесса Айко посетит три святилища в императорском дворце и получит от императора Нарухито Большой кордон Ордена Драгоценной короны.

Во второй половине дня принцесса Айко встретится с императором Нарухито и императрицей Масако, а также с почётным императором Акихито и почётной императрицей Митико, её дедушкой и бабушкой.

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