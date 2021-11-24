Тиары женщин императорского дома: принцесса Айко, чтобы избежать лишних трат во время кризиса коронавируса, для церемонии совершеннолетия позаимствует тиару бывшей принцессы Саяко

Тиары женщин императорского дома: принцесса Айко, чтобы избежать лишних трат во время кризиса коронавируса, для церемонии совершеннолетия позаимствует тиару бывшей принцессы СаякоОбщество Императорский дом
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Принцесса Айко, дочь императора и императрицы, 1 декабря достигнет совершеннолетия. Поскольку это рабочий день, в связи с учёбой принцессы Айко празднование состоится в воскресенье 5 декабря.
Для женщин императорского дома к совершеннолетию принято покупать новые украшения, такие как тиары. Однако принцесса Айко, учитывая, что многие люди пострадали от кризиса коронавируса, отказалась от покупки новой тиары и для участия в торжественных мероприятиях позаимствует тиару сестры императора, бывшей принцессы Саяко (Курода), которая вышла из состава членов императорского дома после замужества.
Женщины императорского дома носят тиары с самой формальной одеждой для участия в наиболее торжественных мероприятиях – дворцовых церемониях или государственных приёмах.
1 мая 2019 года на церемонии во дворце по случаю вступления на трон императора Нарухито императрица Масако надела тиару, которую до неё носили прежние императрицы.
Долгое время исключительный контракт на тиары для женщин императорского дома был с крупной токийской ювелирной компанией «Микимото», но начиная с совершеннолетия принцессы Ёко, дочери принца Томохито, тиары делают на конкурсной основе «Микимото» либо «Вако», другая токийская компания. «Вако», например, изготовила тиару к совершеннолетию принцессы Мако, старшей дочери принца и принцессы Акисино, которая в октябре 2021 года вышла из состава членов императорского дома в связи с замужеством.
Во время совершеннолетия принцессы Како тиару впервые заказывали через открытый конкурс, и после получения проектных предложений от пяти компаний был выбран вариант «Микимото».
У императрицы и наследной принцессы есть несколько тиар, которые используют в разных случаях.
Фотография к заголовку: Императрица Масако и другие женщины императорского дома на праздновании Нового года, 1 января 2019 г., императорский дворец, зал Мацу-но ма (представительское фото Jiji Press)
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