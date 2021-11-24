Тиары женщин императорского дома: принцесса Айко, чтобы избежать лишних трат во время кризиса коронавируса, для церемонии совершеннолетия позаимствует тиару бывшей принцессы Саяко

Принцесса Айко, дочь императора и императрицы, не заказывала тиару, которую обычно делают для женщин императорского дома при совершеннолетии, а для торжеств и других мероприятий будет использовать тиару, которую носила её тётя, Курода Саяко.

Принцесса Айко, дочь императора и императрицы, 1 декабря достигнет совершеннолетия. Поскольку это рабочий день, в связи с учёбой принцессы Айко празднование состоится в воскресенье 5 декабря.

Для женщин императорского дома к совершеннолетию принято покупать новые украшения, такие как тиары. Однако принцесса Айко, учитывая, что многие люди пострадали от кризиса коронавируса, отказалась от покупки новой тиары и для участия в торжественных мероприятиях позаимствует тиару сестры императора, бывшей принцессы Саяко (Курода), которая вышла из состава членов императорского дома после замужества.



Принцесса Саяко во время церемонии Тёкэн-но ги, когда она прибыла во дворец в связи с предстоящим замужеством, 12 ноября 2005 г. (представительское фото Jiji Press)

Женщины императорского дома носят тиары с самой формальной одеждой для участия в наиболее торжественных мероприятиях – дворцовых церемониях или государственных приёмах.

1 мая 2019 года на церемонии во дворце по случаю вступления на трон императора Нарухито императрица Масако надела тиару, которую до неё носили прежние императрицы.



Императрица Масако приветствует стоящих вдоль дороги людей 1 мая 2019 года, в день вступления на трон императора Нарухито (Reuters)



Наследный принц (нынешний император) и принцесса (нынешняя императрица) во время их свадьбы, с императором Акихито и императрицей Митико (сейчас – почётные император и императрица). Тиару, которую носила в то время императрица Митико, сейчас использует императрица Масако (Reuters)



Принцесса Кико, жена наследного принца Фумихито, использует тиару, которую носила нынешняя императрица Масако до вступления наследного принца Нарухито на трон (Jiji Press)



Торжественный проезд наследного принца Нарухито и принцессы Масако (сейчас – император и импертрица) по случаю бракосочетания в июне 1993 г. (Reuters)

Долгое время исключительный контракт на тиары для женщин императорского дома был с крупной токийской ювелирной компанией «Микимото», но начиная с совершеннолетия принцессы Ёко, дочери принца Томохито, тиары делают на конкурсной основе «Микимото» либо «Вако», другая токийская компания. «Вако», например, изготовила тиару к совершеннолетию принцессы Мако, старшей дочери принца и принцессы Акисино, которая в октябре 2021 года вышла из состава членов императорского дома в связи с замужеством.



Официальная одежда принцессы Мако (сейчас – Комуро Мако), старшей дочери семьи Акисино, во время совершеннолетия, 23 октября 2011 г. (представительское фото Jiji Press)

Во время совершеннолетия принцессы Како тиару впервые заказывали через открытый конкурс, и после получения проектных предложений от пяти компаний был выбран вариант «Микимото».



Како, вторая дочь семьи Акисино, во время церемонии совершеннолетия (Reuters)

У императрицы и наследной принцессы есть несколько тиар, которые используют в разных случаях.



Императрица Масако на торжественном приёме во дворце, когда принимали короля Бельгии Филиппа и его жену, 11 октября 2016 г., императорский дворец, Токио (представительское фото Jiji Press)



Наследный принц Акихито и принцесса Митико (сейчас – почётные император и императрица) после связанной с бракосочетанием церемонии Тёкэн-но ги с императором Хирохито и императрицей Кодзюн, 10 апреля 1959 г.

Фотография к заголовку: Императрица Масако и другие женщины императорского дома на праздновании Нового года, 1 января 2019 г., императорский дворец, зал Мацу-но ма (представительское фото Jiji Press)

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