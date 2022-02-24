Мероприятия, связанные с днём рождения императора Нарухито, проводились в меньших масштабах из-за пандемии COVID-19

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Токио, 23 февраля (Jiji Press). Церемонии по случаю 62-летия императора Японии Нарухито проводились в меньших масштабах из-за пандемии COVID-19.

Третий год подряд отменили допуск широкой публики в императорский дворец в Токио для поздравлений.

Император Нарухито и императрица Масако приняли во дворце поздравления от наследного принца Акисино и наследной принцессы Кико, а также от премьер-министра Кисиды Фумио, который произнёс поздравительную речь.

В ответ император сказал, что желает счастья народу, а также здоровья руководителям дружественных стран и их народам.

Визит императорской четы к почётному императору Акихито и почётной императрице Митико был отменен. Не проводились обед с гостями и чаепитие с иностранными послами.

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