Принц Хисахито поступил в старшую школу

Новости

Токио, 16 февраля (Jiji Press). Принц Хисахито, старший сын наследного принца Акисино и единственный племянник императора Нарухито, в апреле поступит в старшую школу Университета Цукуба в Оцука, как сообщило Управление императорского двора.

По данным управления, принц, который в настоящее время учится в третьем классе школы средней ступени Университета Отяномидзу, принят в старшую школу Цукуба в токийском районе Бункё в рамках схемы партнёрства между двумя университетами.

Управление сообщило, что принц Хисахито выполнил требования для подачи заявления, и что он выбрал школу после проверки информации о других школах и обсуждения со своими родителями.

13 февраля он прошёл тесты по пяти предметам, результаты которых были объявлены 16 февраля.

Принц Хисахито, второй в порядке очерёдности кандидат на пост императора после своего отца, поступил в детский сад Университета Отяномидзу в апреле 2010 года, после чего учился в начальной и неполной средней школе при университете.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме