Императрице Масако исполнилось 58 лет, она глубоко тронута в связи с совершеннолетием дочери, принцессы Айко

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Токио, 9 декабря (Jiji Press). Японская императрица Масако выразила глубокие чувства в связи с тем, что 1 декабря её дочери, принцессе Айко, исполнилось 20 лет и она достигла совершеннолетия, как сказала императрица в заявлении в связи с её 58-летием.

«Я искренне благодарна за оказанную ей тёплую поддержку», – сказала императрица Масако, выразив свою признательность народу Японии.

«Эти 20 лет для меня были и долгими, и вместе с тем пролетели очень быстро, – сказала она. – Даже не верится, что эта маленькая девочка, Айко, уже стала совершеннолетней».

Императрица Масако выразила надежду, что принцесса Айко продолжит набираться опыта и успешно выполнять свои обязанности как взрослый член императорского дома.

Императрица назвала этот год «очень печальным», поскольку пандемия нового коронавируса продолжалась, в результате чего многие люди умирают, как в стране, так и за рубежом.

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