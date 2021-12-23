Почётному императору Акихито исполнилось 88 лет

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Токио, 23 декабря (Jiji Press). Почётному императору Японии Акихито, отцу императора Нарухито, исполнилось 88 лет.

Почётный император живет здоровой и уравновешенной жизнью во временной императорской резиденции Сэнто-кари-госё в Токио, как сообщает Управление императорского двора. В течение этого года в условиях пандемии COVID-19 он выезжал только в биологическую лабораторию и больницу императорского дома, расположенную в императорском дворце.

Впервые за два года состоится мероприятие, посвященное его дню рождения, хотя и в меньшем масштабе.

Почётный император просыпается утром в установленное время, а затем гуляет по саду с 87-летней почётной императрицей Митико.

После завтрака они читают вслух книгу японского писателя Тэрады Торахико «Каки-но танэ». Затем почётный император читает газеты и получает информацию о пандемии и стихийных бедствиях.

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