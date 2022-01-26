Курода Саяко: частная жизнь сестры императора

Курода Саяко, сестра императора Нарухито, родилась принцессой, но утратила статус члена императорского дома после замужества в 2005 году. Сейчас она служит главной жрицей в святилище Исэ.

Семейные узы

Когда 5 декабря 2021 года принцесса Айко отпраздновала совершеннолетие, она надела тиару, позаимствованную у тёти, Куроды Саяко, младшей сестры её отца, императора Нарухито. Согласно недавней традиции, тиары изготавливаются для дочерей императоров Японии к двадцатилетию. Однако тиары принадлежат государству, и когда принцессы выходят замуж и теряют статус членов дома, они должны их вернуть. Например, когда принцесса Мако после свадьбы в октябре 2021 года стала Комуро Мако, ей пришлось вернуть свою тиару.



Принцесса Айко на церемонии в императорском дворце 5 декабря 2021 года, посвященной её совершеннолетию, в тиаре Куроды Саяко (© Reuters; pool photo)

Тиара, которую носила принцесса Айко, изначально была сделана для принцессы Саяко, когда ей исполнилось 20 лет в 1989 году. Однако в то время её родители, император Акихито и императрица Митико, заплатили за неё из средств, предоставленных для личного использования. Таким образом, Саяко не нужно было возвращать тиару после замужества.

Для принцессы Айко не стали делать новую тиару, так как императорский двор решил, что это будет неуместно в условиях трудностей, которые переживает страна при пандемии COVID-19, поэтому вместо этого она позаимствовала тиару своей тёти. Курода Саяко и ее муж Ёсики выделялись своим сдержанным имиджем среди важных гостей, участвовавших в церемонии – они приехали во дворец на обычной машине, бывшая принцесса сидела рядом с мужем на пассажирском сиденье.

Работа принцессы

Принцесса Саяко родилась 18 апреля 1969 года и была третьим ребенком Акихито и Митико. В отличие от своих братьев – нынешнего императора Нарухито и наследного принца Фумихито – она получила такое образование, которое предполагало её замужество и выход из состава членов императорского дома. В течение 10 лет с 1977 года, когда она была ученицей начальной школы, она ездила в путешествия вдвоём с матерью. В младших классах средней школы она занялась буё (традиционным японским танцем) и принимала участие в публичных выступлениях в Национальном театре.

В 1988 году она начала изучать японский язык и литературу в Университете Гакусюин – ту же специальность, которую сейчас изучает принцесса Айко. В следующем году скончался император Сёва, и императором стал её отец Акихито. После окончания университета в 1992 году она стала научным сотрудником Института орнитологии Ямасина, где работала два дня в неделю. Говорят, что она была первой японской принцессой, получавшей зарплату. Позднее в качестве исследователя она написала в соавторстве отчёты о наблюдениях за птицами вокруг императорского дворца и усадьбы Акасака.

Принцесса Саяко также выполняла обязанности взрослого члена императорского дома, совершив официальные визиты в 14 стран, в том числе в 8 стран – сама, например, в ноябре 1995 года она посетила Бразилию, чтобы отметить столетие дипломатических отношений с Японией. Она занималась дрессировкой собак-поводырей, участовала в других благотворительных мероприятиях, а также была доверенным лицом и помощницей для своих родителей.

Судьбоносная встреча

Учитывая вероятный ажиотаж вокруг предстоящего брака дочери императора, на пресс-конференции принцесса Саяко однажды призвала средства массовой информации не причинять беспокойства причастному к этому браку мужчине. В 2003 году, в возрасте 34 лет, на собрании, организованном её братом Фумихито, она вновь встретила Куроду Ёсики, сотрудника токийской администрации, с которым уже была знакома – он был другом Фумихито, учился в одном классе с ним в школе Гакусюин со времён начальной школы, и Ёсики часто бывал в поместье Акасака. Принцесса Саяко помнила высокого друга её та, который всегда выглядел очень серьёзным.

В старших классах Ёсики занимался в тех же клубах, что и Фумихито. Он также входил в группу по исследованию естественной культуры, возглавляемую Фумихито, где состояла и Кавасима Кико, позднее вышедшая замуж за Фумихито. Отец Ёсики, работавший в компании «Тойота», умер в тот период, когда Ёсики изучал право в университете. После окончания университета Ёсики работал в крупном банке, но ушёл из него в 1996 году в возрасте 31 года, а в следующем году он начал работать в столичной администрации Токио.

Он сказал, что сменил место работы потому, что хотел работать в государственном секторе. Также предполагали, что он выбрал эту должность, поскольку жил со своей матерью в квартире в районе Харадзюку в Токио, а работа в администрации Токио не предполагала перевода в другой регион страны, как это бывает в частных компаниях. Его обязанности относились в основном к градостроительству и строительным работам.

Затем произошла его судьбоносная встреча с принцессой Саяко. Стремясь соединить влюблённых, принц Фумихито предложил свою резиденцию в качестве места для свиданий. Они официально обручились в декабре 2004 года, после чего выступили на пресс-конференции.



Принцесса Саяко (справа) и Курода Ёсики на пресс-конференции по поводу их помолвки 30 декабря 2004 г. (© Reuters; pool photo)

Принцесса Саяко сказала: «Мы долго не виделись и встретились впервые за долгое время; я храню в сердце воспоминание о том, как он присоединился к группе с тёплой улыбкой, и мы приятно поболтали». Она добавила: «По мере того, как мы больше разговаривали по разным поводам, постепенно наши мысли естественным образом обратились к браку».

Курода Ёсики выразил аналогичные чувства и сказал: «Я помню, как мы пили чай в резиденции принца Акисино, и я спросил её, выйдет ли она за меня замуж».

Принцесса Саяко рассказала, как её родители были в восторге и поздравили её. Она также сказала: «С малых лет я знала, что замужество будет означать выход из императорского дома, и поэтому, хотя немного беспокоюсь о том, как начнётся новая жизнь и не знаю, что для этого потребуется, для меня в этом нет ничего неожиданного».

Я помню, как смотрел пресс-конференцию и был поражён элегантной манерой речи принцессы Саяко и невозмутимым и добрым характером Куроды.

От домохозяйки до жрицы святилища

Саяко и Ёсики поженилась в ноябре 2005 года. На их свадебной церемонии, состоявшейся в отеле Imperial в Токио, присутствовали её родители и другие члены семьи, а губернатор Токио Исихара Синтаро во время торжественного приёма произнёс тост.

В следующем году молодожёны купили роскошный кондоминиум с высоким уровнем безопасности недалеко от своей альма-матер –Университета Гакусюин. Курода Саяко заплатила около двух третей цены, воспользовавшись выплатой в размере 152,5 миллиона йен, которую она получила от государства при выходе из императорской семьи. Её муж взял кредит, чтобы покрыть остаток.

Став домохозяйкой, Саяко часто выходила на местные торговые улицы. Сначала специально назначенные офицеры Токийского столичного управления полиции стояли на почтительном расстоянии от неё, но теперь только местная полиция при необходимости обеспечивает небольшую охрану. Иногда она навещает своих родителей и вместе с мужем посещает придворные церемонии.

2012 год стал переломным для Саяко. Она стала верховной жрицей святилища Исэ, посвящённого Аматэрасу, богине солнца, которая считалась предком японских императоров. До следующего года она помогала в этой работе своей пожилой тёте Икэде Ацуко (старшей сестре Акихито), которая была главной жрицей. Жрицы выполняют синтоистские ритуалы от имени императора, и в послевоенное время эту роль взяли на себя дочери императоров.



Курода Саяко (в центре) в роли верховной жрицы держит священное подношение тамагуси, сделанное из священной ветви сакаки, во время ритуала в святилище Исэ в префектуре Миэ, 5 октября 2013 г. (© Jiji; pool photo)

В обычной жизни она выглядит кроткой, но она предстаёт в возвышенно-торжественном образе, когда участвует в ритуалах, надев жреческие одеяния – белую куртку и ярко-красные хакама. Во время новогоднего поэтического мероприятия Утакаи хадзимэ 2014 года императрица Митико написала о решении своей дочери в стихотворении:

«Теперь я ухожу, чтобы служить

божеству, которое вскоре перейдёт

В недавно построенный храм».

Так сказав с безмятежностью в глазах,

Наша дочь отправилась в Исэ

В 2017 году её тётя вышла на покой, и Саяко стала верховной жрицей святилища Исэ. Теперь она каждый год проводит несколько недель вдали от Токио, живя в Исэ. Она присутствовала там, когда императорская чета отправилась в храм Исэ на церемонию, чтобы сообщить Аматерасу о предстоящем отречении императора перед тем, как её отец отрёкся от престола в апреле 2019 года.

В апреле 2021 года Курода Ёсики был повышен с должности начальника отдела городского планирования до более важной административной должности. Главы отделов столичной администрации Токио обычно получают годовой оклад в размере 10 миллионов йен, но новая должность оплачивается лучше. Примерно в это же время пара также завершила выплаты по 15-летнему ипотечному кредиту.

Выросшая как принцесса и ставшая частным лицом Курода Саяко обрела смысл жизни, вознося молитвы за народ и императорский дом.

Фотография к заголовку: Курода Саяко с мужем Ёсики гуляют в парке Синдзюку-гёэн 23 ноября 2005 г. (© Reuters, pool photo)