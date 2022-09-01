Управление императорского двора рассматривает возможность распространения информации через соцсети

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Токио, 31 августа (Jiji Press). Управление императорского двора Японии рассматривает возможность начать рассылку информации об императорской семье через социальные сети, как сообщило управление.

Оно стремится увеличить свой персонал, который будет участвовать в этой инициативе, на трёх человек в соответствии с бюджетным запросом на 2023 финансовый год, который начнется в апреле следующего года.

Утверждая, что через еженедельные отчёты журналов и социальные сети распространялась неверная информация, управление заявило, что будет активно публиковать правильную информацию.

В настоящее время управление использует свой веб-сайт для рассылки информации об императорской семье, но никогда не использовало для этой цели социальные сети. Предложения извне о прямой передаче правильной информации общественности привели к выработке плана использования социальных сетей.

Управление будет работать над деталями инициативы, решая, будет ли оно использовать Twitter, Instagram или другие платформы социальных сетей, изучив, как британские и испанские королевские семьи используют социальные сети. Управление также рассматривает возможность полной модернизации своего веб-сайта.

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