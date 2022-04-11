Принц Хисахито поступил в школу средней ступени

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Токио, 9 апреля (Jiji Press). Японский принц Хисахито, единственный сын наследного принца Акисино и второй в порядке наследования императорского титула, принял участие в церемонии поступления в школу средней ступени Университета Цукуба в Оцука в Токио.

На церемонии, состоявшейся в спортивном зале школы в районе Бункё, также присутствовали наследный принц Акисино и наследная принцесса Кико, мать принца Хисахито.

Перед церемонией 15-летний принц Хисахито, который был одет в тёмно-синий костюм и полосатый галстук, поскольку в этой школе нет установленной формы, согласился сфотографироваться.

Журналисты поздравили принца Хисахито, и он поблагодарил их, также сказав, что в старшей школе он «хотел бы сосредоточиться на учебе и углубить свое понимание вещей, которые меня интересуют».

По данным Управления императорского двора, когда классный руководитель назвал его имя, принц Хисахито ответил и встал, как и все другие недавно зачисленные ученики.

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