Отправка северокорейских войск в Россию: безрассудный шаг против международного сообщества

Ситуация вокруг вторжения в Украину обостряется в связи с отправкой северокорейских войск в Россию. Ситуация усугубляется тем, что в конце октября, накануне президентских выборов в США, КНДР провела испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), способной поражать цели на всей территории США. Углубление военного сотрудничества между РФ и КНДР создаёт угрозу безопасности как в Европе, так и в Восточной Азии.

«Вступление Севера в войну» – пособничество агрессии

В июне президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали «Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве», предусматривающий взаимную военную поддержку в чрезвычайных ситуациях. По данным разведслужб США и Республики Корея, в рамках этого соглашения в Россию планируется направить значительный контингент численностью свыше 10 тысяч военнослужащих.

С прошлого лета КНДР осуществляет масштабные поставки вооружений и боеприпасов в РФ. Участие северокорейских подразделений в боевых действиях на Украине станет первым случаем вмешательства третьей страны в конфликт, что чревато серьёзной эскалацией и превращением двустороннего противостояния в многосторонний конфликт. Помимо резкого протеста со стороны Киева, на внеочередном заседании Совбеза ООН в конце октября большинство стран-участниц, за исключением России, выразили серьёзную обеспокоенность этим нарушением международного права(*1).

Сам договор о партнёрстве между РФ и КНДР уже рассматривается как прямое нарушение существующих резолюций Совбеза ООН в отношении Северной Кореи. Министры обороны стран «Большой семёрки», Евросоюз и НАТО выступили с жёсткой критикой, а генсек НАТО Столтенберг предупредил, что это «может привести к опасной эскалации конфликта».

Вероятность вмешательства Москвы в ситуацию на Корейском полуострове

Особую тревогу вызывает то, что после допущения участия КНДР в украинском конфликте возникает реальная угроза ответного вмешательства России в случае кризиса на Корейском полуострове под предлогом поддержки Пхеньяна. Очевидно, что, намекая на взаимную поддержку в украинском конфликте и на Корейском полуострове, Москва и Пхеньян стремятся оказать стратегическое давление на НАТО, США и их восточноазиатских союзников.

Вашингтон и Сеул расценивают ситуацию как критическую. По оценкам экспертного сообщества, текущая отправка войск, фактически знаменующая формирование военного альянса между РФ и КНДР, создала прямую взаимосвязь между конфликтом на Украине и ситуацией в Восточной Азии(*2).

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль в беседе с украинским лидером Зеленским подчеркнул, что «если северокорейские войска получат боевой опыт в Украине, это станет угрозой безопасности Южной Кореи»(*3). В качестве ответной меры Сеул рассматривает возможность поставок наступательных вооружений Киеву, от чего ранее воздерживался. На американо-южнокорейских консультациях в формате «2+2» в Вашингтоне обсуждался весь спектр возможных ответных мер.

Разработка «Хвасон-19»: вопрос технологического содействия

31 октября КНДР осуществила пуск МБР, при этом государственные СМИ страны торжественно объявили об «успешном испытании» новейшей ракеты «Хвасон-19». По оценкам военных ведомств США и Республики Корея, ракета продемонстрировала рекордные показатели по времени полёта и достигнутой высоте. При запуске по штатной траектории данная МБР потенциально способна поражать любые цели на континентальной территории США. Специалисты отмечают использование твердотопливного двигателя, что существенно затрудняет обнаружение подготовки к пуску и обеспечивает возможность оперативного развёртывания.

По имеющимся данным, в ходе встречи Путина и Ким Чен Ына на космодроме Восточный в сентябре прошлого года обсуждалась возможность передачи российских ракетных технологий в обмен на военные поставки из КНДР. Учитывая серию неудачных запусков северокорейских МБР под видом вывода разведывательных спутников в прошлом году, спецслужбы США и Республики Корея проводят расследование вероятного технологического содействия со стороны России в достижении текущего успеха.

Примечательно, что в тот же период (29 октября) РФ объявила о проведении учений стратегических ядерных сил с запуском МБР с разделяющимися боевыми частями. В преддверии президентских выборов в США нельзя исключать согласованную демонстрацию ядерного и ракетного потенциала Москвой и Пхеньяном.

Путь к дестабилизации

Как направление войск и ракетные испытания, так и поддержка этих действий со стороны Москвы представляют собой вопиющее пренебрежение международными нормами и подрывают основы глобальной безопасности и мира. Дальнейшее углубление военного сотрудничества между двумя государствами несёт угрозу, выходящую далеко за пределы европейского и восточноазиатского регионов, затрагивая интересы всего мирового сообщества.

Особую озабоченность вызывает возможность передачи Россией КНДР передовых технологий в обмен на поставки оружия, боеприпасов и отправку войск, включая: (1) технологии увеличения производства ядерных материалов, таких как высокообогащенный уран, (2) технологии наведения и управления ракетами и боеголовками, (3) технологии строительства атомных подводных лодок. Такое развитие событий создаст беспрецедентную угрозу обороне и безопасности соседних стран Восточной Азии, включая Японию и Южную Корею, а также США.

Позиция Пекина: стратегическая неопределённость

В сложившейся ситуации ключевое значение приобретает позиция Китая. С момента заключения российско-северокорейского партнерского соглашения официальный Пекин придерживается линии о том, что «не комментирует двустороннее сотрудничество» (заявление представителя МИД КНР, июнь). В отношении текущей отправки войск КНР также сохраняет политику невмешательства, подчёркивая, что «обе стороны являются суверенными государствами, самостоятельно определяющими характер двусторонних отношений».

В вопросах ядерных и ракетных разработок, несмотря на то что ранее Пекин призывал Пхеньян к сдержанности, по последним ракетным испытаниям КНР хранит показательное молчание, уклоняясь от какой-либо конкретной позиции. Примечательно, что исторически именно Китай, а не Россия, считался основным покровителем КНДР. Подобная позиция выглядит непозволительно безответственной для державы, претендующей на роль «ответственного глобального игрока». В этой связи США, Япония, Республика Корея и европейские страны, параллельно с ускоренной разработкой новых санкций и контрмер в отношении России и КНДР, должны активизировать дипломатические усилия по изменению позиции Пекина.

Фотография к заголовку: Кадры видеозаписи, предположительно демонстрирующей получение северокорейскими военнослужащими российского военного снаряжения [По материалам аккаунта Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины в социальной сети X (ранее Twitter)] (По материалам Jiji Press)

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