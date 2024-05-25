В Японии 48% людей в возрасте 50-59 лет спят менее 6 часов; 30% ничего не делают для улучшения качества своего сна

Неспособность сконцентрироваться, вызванная недостатком сна, иногда приводит к несчастным случаям, а хроническое недосыпание может вызывать депрессию и заболевания, связанные с образом жизни, оказывая серьёзное негативное влияние на физическое и психическое здоровье. Согласно опросу LINE Yahoo, многие люди в возрасте 50-59 лет спят менее 6 часов.

С помощью LINE Research, исследовательской платформы, предназначенной для смартфонов, компания LINE Yahoo опросила 5255 мужчин и женщин в возрасте от 15 до 64 лет по всей стране о среднем времени сна и способах улучшения качества сна.

Чаще всего люди отвечали, что они в среднем спят от 6 до 7 часов (более 30%), далее следовали ответы «от 5 до 6 часов» (более 20%) и «от 7 до 8 часов» (около 20%).

Среди всех возрастных групп, кроме людей 50-59 лет, люди чаще всего спят 6-7 часов в день – такие ответы составляли от 30 до 40 процентов.

Доля людей, которые спят 8 и более часов в день, снижается с возрастом, но даже у людей 10-19 лет она составляет менее 20%. Более 40% людей от 10 до 29 лет спят более 7 часов.

С другой стороны, примерно 30% респондентов в возрасте от 50 до 69 лет спят от 5 до 6 часов, и в особенности среди мужчин и женщин от 50 до 59 лет общее количество ответов «менее 5 часов» и «от 5 до 6 часов» составляло почти 50%.

Что делают люди для улучшения качества сна? Чаще всего в Японии отвечают, что они приглушают свет, не спеша принимают ванну, чтобы расслабиться, стелят свежее постельное бельё. Примерно 30% респондентов заявили, что ничего особенного не делают, причем среди мужчин эта доля выше, чем среди женщин.

Фотография к заголовку: PIXTA

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