Половина самоубийств от переутомления происходит в течение шести дней с момента появления первых симптомов

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Токио, 26 октября (Jiji Press). Около половины случаев самоубийств в Японии, вызванных переутомлением, произошло в течение шести дней с момента возникновения психического заболевания, говорится в официальном документе правительства от 26 октября.

Из 497 случаев самоубийств, признанных несчастными случаями на производстве в период с 2012 по 2017 финансовый год, 47,3 процента произошли менее чем через неделю после появления симптомов депрессии или других психических заболеваний, согласно официальному документу о мерах предотвращения смерти от переутомления, утверждённому кабинетом министров в тот же день.

Большое количество случаев, когда самоубийства произошли вскоре после начала психического заболевания, говорит о важности быстрого уведомления о потенциальных жертвах и реагирования.

Согласно отчету, 18,7% самоубийств произошло в период 7-29 дней ​​с момента появления симптомов, и 15,1% – в период 30-89-м дней.

В отчёте также указано, что 64 процента жертв не обращались в медицинские учреждения по поводу симптомов.

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