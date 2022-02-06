Сон в Японии: основные проблемы недосыпания – стресс и возраст

В Японии более 90% людей недовольны качеством сна. Сложно вести активную жизнь в современном обществе, если не удаётся вырваться из замкнутого круга, когда из-за стресса человек не может уснуть, а сон не снимает усталость…

Согласно данным исследования сна, проведенного осакской компанией «Фудзи ирёки», 93,9% респондентов не удовлетворены качеством сна.

Компания, которая производит и продаёт медицинские приборы, в том числе массажные кресла, опросила 4519 человек по всей стране, и результаты показали, что большинство жителей Японии плохо спят. Конкретные проблемы выражаются в том, что у 18% сон не снимает усталость, 14,6% многократно просыпаются, а 11,6% сказали, что часто ходят в туалет.

Наиболее частыми причинами неудовлетворённости сном являются стресс (50%) и старение (40,6%), но некоторые также ссылались на усталость от отношений с людьми и долгий рабочий день. Проблему усугубляет то, что люди часто не могут уснуть из-за усталости или стресса, хотя как раз хотели бы избавиться от усталости с помощью сна.

На вопрос о том, сколько в идеале они хотели бы спать, чаще всего называли длительность в 8 часов (50,9%), а вместе с ответившими «9 часов» и «10 часов или более» общее количество тех, кто хотел бы спать 8 и более часов в день, было близко к 60%. Однако о реальном времени сна 36,7% респондентов ответили «6 часов» в будние дни. 60% от общего числа составляли люди, которые спят 6 часов или меньше, и только 12,1% имели возможность спать так, как они хотели бы – 8 часов или более. Время сна в выходные дни чаще всего составляло 7 часов (32,9%), и, хотя время сна по выходным больше, чем в будние дни, только треть от общего числа может спать 8 часов или более.

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