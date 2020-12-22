Последняя инвестиция: могилы в Токио

Многие люди при поиске жилья оказываются перед выбором – жить в отдельном доме за городом, или ближе к центру города, но в тесной квартире? Такой же выбор предстоит и тем, кто собирается подыскать место последнего упокоения – похоже, всё упирается в цены на землю…

В своей жизни мы тратим деньги на самые разные вещи – машины, дома, образование детей, поездки за границу, чтобы порадовать желудок, и часто самой крупной последней покупкой становится могила.

Согласно интернет-опросу, проведенному занимающейся похоронными услугами компанией «Камакура синсё» (828 релевантных ответов) среди тех, кто приобретал могилы в 2019 году, интерес к могилам с традиционными надгробиями падает.

Наибольшее количество купленных могил приходилось на захоронения на «парковых кладбищах», где вместо надгробий используются деревья – 41,5%. Обычные (семейные) могилы в общем числе составили 27,4%, места в колумбариях – 24,9%. В Токио количество мест в колумбариях составляло 46,6%, почти половину, намного превысив показатель «парковых кладбищ» в 31,9%. В основной части Токио сложно приобрести землю, что вызывает спрос на колумбарии, где компактно размещается множество захоронений.

Средняя цена покупки могил составляла 1 761 586 йен за обычные могилы, 678 791 йен за захоронение на «парковом кладбище» и 876 699 йен за место в колумбарии. Расходы на общую могилу более чем удваиваются при покупке надгробия. Обычная могила в Токио стоит 2 103 704 йен, что более чем на 340 000 йен дороже, чем в среднем по стране – на неё влияет цена вечного использования земли, которая зависит от местоположения и размера участка.

На вопрос, есть ли наследники у покупателей общих могил, 72,7% респондентов по всей стране ответили утвердительно, и оказалось, что каждый четвёртый человек может оказаться в могиле в одиночестве. В Токио таких людей ещё больше, только 62,9% имели преемников.

Фотография к заголовку: PIXTA

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