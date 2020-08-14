Из-за коронавируса меняются летние традиции Японии

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Токио, 12 августа (Jiji Press). Распространение нового коронавируса привело к изменениям летних традиций в Японии. Благодаря цифровым технологиям появляются новые формы традиционных летних мероприятий.

Фейерверки и летние праздники обретают цифровую форму; онлайн-сервисы позволяют пользователям виртуально посетить могилы своих предков.

Праздник фейерверков на реке Сумида в 2020 году, намеченный на 11 июля, был отменён в 43-ю годовщину мероприятия, которое ежегодно привлекало почти миллион посетителей. Зато видео фейерверков прошлых лет проецируется на окна обзорной площадки башни Tokyo Skytree, которая находится неподалёку от места проведения фейерверка.

В ходе летнего мероприятия с обзорной площадки башни на высоте 350 метров посетители могут увидеть 360-градусную панораму салютов до конца этого месяца.

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