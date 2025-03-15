Цены на новые квартиры растут в региональных городах: исследование недвижимости 2024 года

Цены на новые квартиры растут в региональных городах: исследование недвижимости 2024 годаЭкономика Общество
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Данные Института экономики недвижимости говорят о том, что средняя по стране стартовая цена новых квартир в кондоминиумах в 2024 году составила 60,82 млн йен, что на 2,9% больше, чем в предыдущем году, и обновила рекорд восьмой год подряд. Это было связано с ростом цен на строительные материалы и рабочую силу.
В районе Большого Токио (префектуры Токио, Канагава, Сайтама и Тиба) продажи сверхдорогой столичной недвижимости снизились по сравнению с 2023 годом, что привело к снижению цен на 3,5% до 78,2 млн йен. Между тем, в регионе Кинки (Осака, Киото и др.) цена квартир выросла на 14,8% до 53,57 млн йен.
Наибольший рост цен отмечен в городе Фукуока, где средняя цена составила 55,98 млн йен, что на 40,1% больше, чем в предыдущем году. Цены выросли в крупных региональных городах во всех регионах, включая Хиросиму (53,72 млн йен, на 31,8% больше, чем в предыдущем году), Сэндай (58,90 млн йен, на 27,2%), Нагоя (44,48 млн йен, на 8,3%), и Саппоро (51,45 млн йен, на 3,3%). При этом сейчас застройщики, похоже, сосредоточили внимание на расширении своего бизнеса в регионах, поскольку в крупнейших городах страны становится всё труднее приобретать землю и нанимать персонал.
Предложение квартир по стране сократилось на 8,6% до 59 467 единиц, впервые за четыре года опустившись ниже отметки 60 000. Ужесточение в апреле 2024 года правил сверхурочной работы на строительных площадках и нехватка рабочей силы привели к увеличению сроков строительства, а некоторые проекты даже были отложены до 2025 года.
Фотография к заголовку: PIXTA
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