Средняя сумма сбережений в Японии составила 14,08 млн йен на домохозяйство: около 70% лежат на депозите, в Японии не слишком стремятся инвестировать сбережения

Очень многие японцы по-прежнему хранят деньги на банковских депозитах – сколько будет сохраняться эта тенденция в условиях сверхнизких процентных ставок и призывов правительства к инвестированию сбережений?

Согласно опросу, проведенному Meiji Yasuda Life среди состоящих в браке людей в возрасте от 20 до 70 лет (релевантные ответы получены от 1620 человек), сбережения домохозяйств составили в среднем 14,08 млн йен. Они выросли в том числе в связи с единовременной фиксированной выплатой в размере 100 000 йен на человека в связи с распространением нового коронавируса в 2020 году и резким сокращением возможностей развлекаться вне дома, но и помимо этого говорится о тенденции постепенного роста накоплений.

Среди целей накопления сбережений лидируют «На экстренные случаи» (61,5%) и «На будущее» (61,2%). Накопления на автомобили и дома остаются в пределах 9%.

Среди типов накоплений сильно преобладают банковские депозиты, составляя 72,6%, а инвестиции, включая вложения в акции и инвестиции в недвижимость, составляли всего 16,8%. Правительство уже много лет призывает переходить от сбережений к инвестициям, но любовь к банковским вкладам, вероятно, стала национальной чертой японцев, которые по-прежнему предпочитают хранить деньги на счетах.

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