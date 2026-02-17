От Ниппори до Табата: откройте «неотёсанную», обыденную сторону Токио

Прогулки вдоль железнодорожной линии Яманотэ
Суровое очарование северо-востока линии Яманотэ
Сегодняшняя прогулка начинается на северной границе станции Ниппори, на мосту Симо-Гоиндэн. Среди любителей поездов он известен как «Живой музей поездов»: мост нависает словно балкон над беспокойными транспортными артериями города. Достаточно постоять там всего несколько минут, чтобы увидеть почти все типы поездов, курсирующих по дюжине с лишним путей – по линии Яманотэ, по Кэйхин-Тохоку, и по линии Такасаки, уходящей из города на север. Вы увидите изящный экспресс Keisei Skyliner, мчащийся в Нариту, и – самое впечатляющее – синкансэн, проносящийся прямо под ногами. Считается, что это единственное место в Токио, откуда можно посмотреть на скоростной поезд сверху.
По выходным мост заполняют фанаты поездов с фотоаппаратами, семьи с детьми и просто прохожие. Каждый день здесь проходит около 2500 поездов в непрерывной хореографии стали и скорости.
Закрыв глаза, я пытаюсь забыть о железнодорожных путях и зданиях, заглушить шум и представить, как выглядело это место в период Эдо. За Ниппори и Ниси-Ниппори, где сейчас расположен район Аракава, начинались низинные болота. Это был ландшафт тростниковых зарослей, рисовых полей и изменчивых вод реки Аракава, главной водной артерии этой равнины. Три-четыре столетия назад эта местность изобиловала животными и растениями, по мелководью бродили японские и даурские журавли. На этих элегантных птиц, символов долголетия и удачи, охотились, чтобы подать к столу знати, на банкетах кайсэки и торжественных застольях. Хотя водно-болотные угодья уже давно исчезли под натиском проектов по борьбе с наводнениями и в результате городской застройки, следы этого водного мира сохранились в старых названиях мест, в историях и, возможно, в потускневших воспоминаниях о журавлях, когда-то паривших над полями.
«Деревня заката» или «Деревня, живущая от одного дня к другому» – оба варианта возможны как перевод слова ниппори. Эти трогательные названия ассоциируются с неторопливостью и покоем. Стоя здесь сегодня среди башен и железнодорожных путей, трудно представить, что такая деревня когда-то существовала. Восточная сторона Ниппори – это сплошь твёрдые поверхности, серые и чёрные фасады зданий и асфальт, в который они словно вросли. Всеобъемлющее ощущение суровой, непреклонной, безличной среды нарушается только ночью, когда на Токио опускается темнота, и город загорается огнями рекламы, своей навязчивостью сформировавшей облик современного мегаполиса.
Над автовокзалом и стоянками такси возвышается станция железнодорожной линии Ниппори-Тонэри, конструкция из стекла и бетона, придающая обыденному пейзажу окраины лёгкий футуристический оттенок. Эта автоматизированная система перевозки пассажиров, использующая тот же тип подвижного состава, что и Юрикамомэ, знакомая по Симбаси, была создана для того, чтобы связать с центром северо-восточные районы Токио, долгое время остававшиеся в стороне от железнодорожной сети.
В рамках реконструкции привокзальной территории здесь были возведены три крупных высотных здания, заметно изменившие силуэт района. Центральным элементом стала 40-этажная Station Garden Tower, завершённая в 2008 году одновременно с вводом железнодорожной линии, и две дополнительные башни, которые вместе образуют единое ядро урбанизма. Эти здания ознаменовали трансформацию в архитектурном облике района, закрепив типичную для современного Токио формулу смешанного использования – сочетание жилых пространств, коммерческих площадей и транспортного узла. В ходе этих преобразований большая часть городского ландшафта эпохи Сёва была утрачена.
Утраченные сладости прошлого
Ещё совсем недавно Ниппори не только выглядел, но и ощущался квинтэссенцией ситамати. В самом центре района когда-то находилась Дагасия Ёкотё – «аллея сладостей», оживлённый лабиринт узких улочек, вдоль которых располагались оптовые магазины конфет и игрушек. В первые послевоенные годы здесь появился процветающий рынок, который разрастался по мере того, как экономика Японии возвращалась к жизни. По обеим сторонам проулков стояли деревянные дома, и к 1954 году там открылось уже более сотни магазинов.
Удобное расположение Ниппори делало его идеальным для торговли: товары можно было легко доставлять из префектур Тиба и Ибараки, а сама станция служила естественным транспортным и торговым узлом. В те скудные послевоенные годы сюда тянулись дети, сжимая в руках мелочь. Их манили яркие обёртки и сладкий запах дагаси – дешёвых сладостей, которые приносили немного радости в эпоху нехватки и лишений.
Но по мере того, как Япония богатела, вкусы смещались в сторону сладостей в западном стиле. Вместо кондитерских переулков дети стали проводить время в мини-маркетах и залах игровых автоматов. Число оптовых торговцев быстро сокращалось, а решающий удар был нанесён в 2004 году, когда территорию расчистили под новую застройку. Сегодня здесь уцелел лишь один такой магазин, Оя Сётэн, переехавший внутрь Station Garden Tower. Пользуясь случаем, я выхожу оттуда вовсе не с пустыми руками: в пакете «Baby Star» (хрустящий сухой рамэн со вкусом курицы), «Morocco Fruit Yogul» (сладкий кондитерский шортенинг с легким привкусом йогурта) и «Fushigi na Gumi»(«таинственный» мармелад, меняющий вкус в зависимости от сочетания цветов).
Ниппори и Ниси-Ниппори разделяют всего 500 метров – это самое короткое расстояние между станциями на линии Яманотэ. Это примерно 7 минут ходьбы, если конечно, не поддаться любопытству и не свернуть в безымянные закоулки у железнодорожного виадука. По мере того, как я продвигаюсь на северо-запад в сторону Ниси-Ниппори, глянец недавней реконструкции постепенно уступает место закусочным (сунакку, как их называют в Японии), пабам и старым зданиям со ржавыми фасадами. Один из тупиков даже выглядит как фрагмент Берлинской стены, но, возможно, это всего лишь плод моего буйного воображения.
На углу я натыкаюсь на серое, слегка потрепанное строение с любопытным маленьким магазинчиком под названием TUC Shop, жёлтая вывеска которого выглядит как цветное радостное пятно на сером бетоне здания. Поиск в интернете быстро помогает разгадать его тайну. Иду дальше и через 50 метров, как и предполагал, нахожу зал игровых автоматов патинко. Зал патинко – это шумная, залитая неоновым светом аркада, заполненная вертикальными автоматами, похожими на пинбол машины, где игроки запускают серебряные шарики в надежде выиграть ещё больше и обменять их на призы или жетоны. Это отчасти игра, отчасти ритуал, отчасти сеанс гипноза.
Магазины TUC (Tokyo Union Circulation) – это неприметные пункты обмена призов, расположенные рядом с залами патинко. В соответствии с японскими законами об азартных играх залы патинко не имеют права выплачивать выигрыши наличными. Вместо этого игроки получают небольшие призы, которые они могут обменять на деньги в близлежащих магазинах TUC. Эта схема, известная как «система трёх магазинов», формально обеспечивает юридическое разделение между азартными играми и денежными выплатами. В ней участвуют три организации: магазин TUC выкупает приз у игрока; оптовый посредник приобретает эти призы у магазина TUC и затем продаёт их обратно залу патинко, замыкая круг. Таким образом, скромные торговые точки TUC играют ключевую роль в поддержании индустрии патинко в правовом поле.
Вдали от сверкающего центра Токио
Перейдя изгибающиеся пути на железнодорожном переезде линии Дзёбан, я иду вдоль виадука, но вскоре моё внимание привлекает боковая улочка с отелями для свиданий, массажными салонами, пабами и хостес-клубами. В одном случае под одной крышей соседствуют караоке-бокс (с арендой отдельных комнат), идзакая с блюдами тэппан-яки и целый ряд ночных заведений: New Diamond, Ambitious, Picasso и Dears. Эти заведения известны тем, что часто меняют владельцев и названия. Впрочем, выбор здесь достаточно широк, чтобы удовлетворить любой вкус.
Пространство перед станцией Ниси-Ниппори – это клубок эстакад, пешеходных дорожек и магистралей с четырёхсторонним движением, по которым непрерывным потоком движутся автобусы, такси и грузовики доставки. Всё это сливается в своего рода инфраструктурный водоворот, неостановимый и визуально хаотичный. Это городская жизнь в худшем своём проявлении, оглушающая и удушающая. И всё же в этом живом воплощении плотного, неумолимого и безжалостно эффективного «метаболизма» Токио есть некая причудливая красота.
К северу от Ниси-Ниппори город окончательно теряет свой лоск. Дома становятся старше, с покосившимися балконами и спутниковыми тарелками, цепляющимися за ржавые перила. Склады и небольшие фабрики вклиниваются между жилыми застройками, их фасады украшены выцветшими названиями компаний, а внешние лестницы извиваются зигзагами, словно городские каракули. Узкие улочки превращаются в стоянки грузовиков, за сетчатыми заборами громоздятся синие мусорные баки, а по стенам, словно вены, змеятся инженерные трубы. Железнодорожные пути множатся, исчезая в промышленной дымке, ведущей в глубь пригородов. Это зона труда и неторопливого упадка с неожиданными, почти трогательными вкраплениями, вроде стеклянной витрины со статуэтками, расположенной, как маленькая святыня, перед домом посреди мусора. Район кажется менее ухоженным, более обжитым, полным неожиданного очарованием.
Последние 500 метров моей прогулки – это медленный, постепенный подъём к станции Табата. Сама станция расположена на краю плато Хонго, где расположенные на холмах кварталы Комагомэ и Сугамо уступают место низинам Ниппори. Город здесь меняет высоту почти неощутимо, но тело улавливает этот сдвиг: подъём по прямому склону отзывается болью в ногах, а железнодорожные пути слева постепенно оказываются всё ниже (или «уходят вдаль»). Я испытываю знакомое волнение, предчувствие неизведанного, так как северный участок линии Яманотэ проходит через всё ещё незнакомые мне районы Токио.
Фотография к заголовку: из святилища Сува открывается великолепный вид на железнодорожные пути в районе Ниппори (© Джианни Симоне)