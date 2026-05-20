Школьные принадлежности как зеркало японской модели образования

Японоведение в повседневной жизни

Список принадлежностей, необходимых японскому младшекласснику, впечатляет своим разнообразием: в нём есть обязательная сменная обувь, форма для физкультуры, купальник, акварельные краски и даже музыкальный инструмент мелодика. Подобный подход – это отражение японской философии образования, где внимание к деталям пронизывает каждый аспект школьной жизни – от учебного процесса до повседневного быта.

Пенал как элемент образовательного процесса

За несколько месяцев до начала учебного года школы проводят собрания для родителей будущих первоклассников. На них подробно объясняют, какие принадлежности будут предоставляться школой, а какие следует купить самостоятельно. Первое, что потребуется первокласснику – это канцелярские принадлежности. Пенал и карандаши родители обычно покупают сами.



Многие школы запрещают использовать пеналы с изображениями персонажей мультфильмов и другими узорами

Содержимое пенала регламентируется школьными правилами. В Японии выпускается 17 видов простых карандашей, которые в соответствии с японским промышленным стандартом JIS маркируются буквами В (Black, насыщенность цвета) и Н (Hard, твёрдость). Поскольку у младшеклассников ещё не сформирован правильный нажим, школы обычно требуют приносить карандаши с мягким грифелем – В или 2В.



Также детям потребуется красный карандаш для самопроверки, синий карандаш для исправления ошибок, ластик, масляный маркер и линейка. Большинство школ требует покупать канцелярию без изображений аниме-персонажей и других героев, чтобы дети могли сосредоточиться на учёбе. Механические карандаши и шариковые ручки обычно запрещены, поскольку они не подходят для обучения основам каллиграфического письма. Таким образом, все школьные правила направлены на обеспечение оптимального образовательного процесса.

Для каждого предмета существуют специальные тетради. Например, тетради с вертикальной разлиновкой используются на уроках родного языка, тетради с горизонтальной линейкой – на уроках арифметики, а тетради в крупную клетку – для освоения иероглифики. Также имеются альбомы для рисования. Первую тетрадь обычно выдаёт школа, а последующие приобретают родители, ориентируясь на полученный образец. Ширина строки и размер клеток меняются в зависимости от года обучения, поэтому при покупке важно проверять, для какого класса предназначена тетрадь.

Роль школьных принадлежностей в развитии аккуратности

Цветные карандаши, мелки для рисования, ножницы и прочие принадлежности для уроков творчества приобретаются родителями и хранятся в специальной коробке, к которой иногда прилагается специальная сумка. Подобная организация учебных предметов развивает аккуратность и формирует привычку поддерживать порядок.



В японских начальных школах распространены специальные наборы для арифметики, содержащие все необходимые пособия. Родители приобретают рекомендованные комплекты самостоятельно либо получают их непосредственно в школе. В набор входят карточки для сложения и вычитания, палочки для освоения разрядов единиц и десятков, кубики для наглядного изучения принципов переноса и заёма при сложении и вычитании, фишки для счёта, а также макет часов и другие пособия, используемые на уроках арифметики в первом и втором классе. Каждому предмету в коробке отведено специальное место, поэтому крышка закрывается только в том случае, если всё разложено правильно.



Маркировка принадлежностей – первое испытание для родителей первоклассника

Все школьные принадлежности, включая набор для арифметики, состоящий из более чем пятисот кубиков, палочек, фишек и других деталей, должны быть подписаны. Для родителей первоклассников это становится первым серьёзным испытанием. В последнее время многие используют для маркировки специальные наклейки и печати, однако из-за обилия мелких элементов даже такие средства не гарантируют быстрого выполнения задачи. По данным онлайн-опроса, проведённого в 2025 году производителем канцтоваров King Jim, 83,5% респондентов назвали необходимость подписывать все учебные принадлежности самым трудоёмким этапом подготовки ребёнка к детскому саду и начальной школе.



В программу первого класса включены следующие предметы: родной язык, арифметика, окружающий мир, музыка, творчество, физкультура и этика; также предусмотрены внеклассные мероприятия. Все учебники выдаются бесплатно сразу после зачисления. Дети подписывают свои экземпляры и в течение года учатся бережному обращению с ними.

С 2020 года многие школы стали выдавать ученикам специальные планшеты или компьютеры, позволяющие ребёнку выполнять задания по математике, английскому языку и другим предметам в соответствии с его уровнем.

Обеспечение безопасности по дороге в школу

Помимо учебных принадлежностей, для учеников начальных школ предусмотрены специальные аксессуары, обеспечивающие безопасность по дороге в школу. В Японии дети самостоятельно ходят в школу с первого класса, поэтому обеспечение безопасности на дорогах и защита от преступности имеют первостепенное значение.

За исключением некоторых населённых пунктов в регионах Тюгоку и Сикоку, в большинстве государственных начальных школ школьная форма отсутствует, однако по дороге в школу дети должны носить форменную панамку или кепку. Кроме того, многие школы выдают первоклассникам яркие чехлы для ранцев. Обычно чехлы и панамки делают ярко-жёлтыми. Традиция носить такие панамки появилась в 1960 году, когда на фоне стремительной автомобилизации страны полицейское управление префектуры Вакаяма предложило сделать детей более заметными на дорогах. Сегодня первоклассники в жёлтых панамках стали одним из символов прихода весны.



По той же причине школы рекомендуют использовать жёлтые зонты с прозрачными вставками, обеспечивающие ребёнку оптимальный обзор. Для учащихся младших классов имеются дождевики жёлтого цвета.

Для защиты в чрезвычайных ситуациях, например, при встрече с подозрительным незнакомцем, используются специальные аксессуары. При нажатии на кнопку или выдёргивании блокиратора прибор издаёт громкий звуковой сигнал. Считается, что само наличие таких аксессуаров эффективно предотвращает преступления в отношении детей. Некоторые модели оснащены функцией GPS, позволяющей отслеживать местонахождение ребёнка в реальном времени.



Унификация во имя равенства

Школьные принадлежности, используемые вне уроков, тоже в большинстве случаев стандартные. Это позволяет избежать появления у детей излишне дорогих вещей и нивелирует видимую разницу в доходах.

Для занятий физкультурой родители приобретают спортивную форму установленного образца с обязательной нашивкой имени на груди. Стандартный комплект состоит из белой футболки и тёмно-синих шорт. Особое внимание уделяется функциональности спортивной формы – её делают из пропускающей воздух быстросохнущей эластичной ткани, обеспечивающей комфорт при интенсивных нагрузках. Такая форма принята в большинстве регионов, однако на острове Хоккайдо из-за более сурового климата в дни, когда есть уроки физкультуры, дети приходят в школу в спортивных брючных костюмах.

Двухсторонние выворачиваемые красно-белые кепки удобны для командных состязаний. В последнее время в рамках профилактики тепловых ударов появились кепки с накидкой, защищающей шею от прямых солнечных лучей.



При входе в здание школы дети переобуваются в сменную обувь, которая хранится в специальных шкафчиках. Это правило восходит к древней японской традиции снимать уличную обувь перед входом в помещение, чтобы поддерживать чистоту внутри. Сменная обувь должна соответствовать школьным правилам. Наиболее распространены закрытые тапочки из ткани, напоминающие балетки.

Спортивную форму и сменную обувь полагается забирать домой на выходные для стирки. Однако родители нередко жалуются, что дети забывают приносить домой вещи, а постиранные балетки не успевают высохнуть до понедельника.

Ряд государственных школ в Токио отказался от сменной обуви, разрешив ученикам находиться в здании в уличной обуви. Это сокращает число вещей, которые детям приходится носить с собой, и избавляет от толкучки у шкафчиков с обувью.



Тряпки для уборки классов

В начальной школе ученики самостоятельно поддерживают чистоту в классах. Для этого они приносят из дома две тряпки – одну для мытья пола, другую – для протирания парт и другой мебели. Раньше многие родители шили тряпки из старых полотенец, но сейчас их обычно покупают в магазинах «Всё по100 йен».



Многие принадлежности хранятся в специальных сумках или мешках. В частности, предусмотрены сумки для сменной обуви и спортивной формы, мешки для обеденных принадлежностей, сумки для уроков музыки и творчества, а также футляр для планшета. Кроме того, имеется сумка для переноски вещей домой. Размер и расцветка этих аксессуаров зачастую регламентированы школьными правилами. Многие родители приобретают готовые изделия в магазинах, однако некоторые предпочитают шить их самостоятельно, чтобы ребёнку было легче найти свои вещи среди множества похожих.



В регионах Канто и Токай многие школы требуют иметь защитные амортизирующие капюшоны на случай землетрясения. Каждая школа самостоятельно определяет стандарты для таких средств защиты. После сильнейшего землетрясения в северо-восточной Японии 2011 года школы стали переходить на защитные шлемы как более безопасную альтернативу капюшону.



Во время обеда дети застилают парты принесёнными из дома тканевыми салфетками и достают из специальных мешочков столовые приборы. Также ученики берут с собой термосы с водой или ячменным чаем; соки и другие сладкие напитки в школе запрещены. Обеденные аксессуары не относятся к учебным пособиям, поэтому родители подбирают их самостоятельно, исходя из соображений гигиены и безопасности.



Расширение школьного арсенала по мере взросления

В процессе учёбы в школе количество необходимых принадлежностей постепенно растёт. В преддверии лета родители покупают форменные купальники для уроков плавания, которые проводятся с июня по сентябрь. Дети быстро растут, поэтому многим приходится обновлять купальник каждый год. В эпоху Сёва (1926-1989) для девочек были предусмотрены цельные купальники, а мальчики носили купальные плавки. В наше время преобладают модели унисекс, состоящие из футболки и шорт. Это обусловлено необходимостью защищать кожу от ультрафиолета, а также стремлением обеспечить детям психологический комфорт с помощью более закрытой одежды.



Вскоре после начала обучения первоклассникам потребуется мелодика – губная гармоника с клавиатурой. Инструмент прост в освоении – достаточно дуть в трубку и нажимать на клавиши, чтобы извлекать чистый и ровный звук. Мелодика помогает детям визуально изучить высоту тона и структуру музыкальной гаммы. Игра на мелодике обычно включена в программу уроков музыки в первом и втором классах.



В третьем классе дети начинают осваивать блокфлейту. Существуют две системы блокфлейт – немецкая и английская (барокко). В большинстве начальных школ Японии используют немецкие блокфлейты-сопрано.



В третьем классе дети начинают пользоваться набором для каллиграфии с кистями и чернильницей, а для уроков творчества им требуется набор красок. В четвёртом классе программа по творчеству предусматривает использование набора инструментов для резьбы по дереву, а в пятом классе начинаются занятия по домоводству, где необходим набор для шитья.



Все комплекты принадлежностей отличаются безопасностью и удобством, содержат всё необходимое и снабжены специальными сумками или коробками для хранения и переноски. Это избавляет родителей от необходимости закупать принадлежности по отдельности. Кроме того, использование одинаковых наборов упрощает учебный процесс, поэтому школы, как правило, рекомендуют родителям приобретать конкретные модели.

Скрытые расходы на бесплатное образование

Покупать рекомендованные школой модели не обязательно, однако многие родители предпочитают именно их, чтобы дети не выделялись из коллектива и пользовались предметами гарантированного качества. При этом рекомендуемые школами комплекты обычно стоят недёшево. Например, набор для арифметики стоит около 3000 йен, а цены на наборы для каллиграфии, рисования и шитья варьируются от 2000 до 4000 йен. По мере взросления ребёнка расходы на учебный арсенал только растут. В целях экономии многие приобретают принадлежности в крупных сетевых магазинах, Интернет-магазинах, магазинах «Всё по 100 йен», или покупают подержанные товары онлайн. Некоторые родители стремятся привить детям бережливость, передавая школьные принадлежности от старших детей младшим.



Результаты Интернет-опроса родителей, проведённого в 2026 году НИИ Benesse, 40% респондентов потратили на подготовку первоклассника от 10 000 до 30 000 йен (не считая покупки ранца). Это расходы на канцелярские принадлежности, физкультурную форму, сменную обувь и прочие необходимые предметы. Хотя в государственных школах обязательное образование с 1 по 9 класс является бесплатным, в последнее время всё чаще поднимается вопрос о наличии подобных скрытых расходов. Некоторые школы отказались от индивидуальных наборов и стали хранить необходимые принадлежности в классах для общего пользования.

С одной стороны, единые стандарты школьных принадлежностей в начальных школах обеспечивают равенство и безопасность, воспитывают дисциплину и привычку думать об окружающих. Не случайно ими так часто восхищаются зарубежные СМИ. С другой стороны, несмотря на эффективность, такая система приводит к чрезмерной унификации и отсутствию индивидуальности. Именно поэтому на уровне школ и регионов начинаются реформы, призванные адаптировать эту сферу к запросам современного общества.

