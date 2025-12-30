Аниме или манга? Формулы успеха в Японии и за рубежом

Манга: медиа и контент комиксов в послевоенной Японии

Аниме и манга уже многие годы остаются ключевыми продуктами японского культурного экспорта. Однако потребительские привычки их поклонников за пределами Японии и на внутреннем рынке заметно отличаются. Почему за рубежом фанаты чаще всего сначала знакомятся с аниме, а уже затем переходят к манге, тогда как в Японии всё обычно происходит наоборот?

Топ-чарты аниме-адаптаций

В ноябре 2024 года Японское агентство по делам культуры и другие организации опубликовали список манги и аниме, наиболее популярных у иностранцев. Список возглавили «Истребитель демонов: Кимэцу-но яйба» на первом месте и «Атака титанов» на втором. Все десять позиций рейтинга занимают произведения манги, по которым было снято аниме, затем представленное зарубежной аудитории.

В отличие от Японии, в других странах еженедельных или ежемесячных журналов манги практически не существует. Поэтому иностранные зрители впервые знакомятся с японскими произведениями именно через аниме – по телевидению, кабельным каналам или на онлайн-платформах. Доступ к аниме получить проще, поэтому многие берутся за переведённую мангу уже после просмотра экранизации.



В 2021 году телекомпания TV Tokyo начала транслировать такие аниме, как «Наруто», на Ближнем Востоке. Кадр из рекламного ролика «Наруто: Ураганные хроники» (© Кисимото Масаси /Scott/Shūeisha, TV Tokyo, Pierrot)

Увлекательные истории для любого возраста

Как правило, неяпонская телевизионная анимация и полнометражные мультфильмы ориентированы прежде всего на детей и семейный просмотр. Японское аниме, напротив, охватывает куда более широкую аудиторию и часто обращается к темам, редко затрагиваемым в неяпонской анимации, – человеческая природа, жизнь и смерть, война. Например, «Наруто» рассказывает историю юного воина, преодолевающего трудности и объединяющегося с друзьями, чтобы вернуть мир на свою землю. Из одинокого подростка, следующего за своей мечтой, он превращается в полного решимости ниндзя. Такая глубина повествования во многом обусловлена качеством оригинальной манги, на основе которой создано аниме.

По состоянию на декабрь 2024 года, первое место в рейтинге «Самых популярных аниме» на My Anime List, крупнейшем в мире сайте с базой данных аниме и манги, занимала «Атака титанов». Эта серия также приобрела популярность за рубежом благодаря аниме-адаптации, которая впоследствии привлекла внимание публики к оригинальной манге.



Персонаж «Атаки титанов» появился вместе с создателями на красной дорожке церемонии открытия 27-го Токийского международного кинофестиваля 23 октября 2014 года (© AFP/Jiji)

Популярность манги вслед за аниме

Действие «Атаки титанов» разворачивается в мире, где человечество стоит на грани вымирания из-за нападений гигантских титанов и отчаянно пытается выжить за высокими стенами, возведёнными для защиты от них. Захватывающий сюжет и исследование таких тем, как сегрегация и расовая ненависть, нашли отклик у западной аудитории.

В США продажи первого тома манги, опубликованного в 2012 году, резко выросли после того, как в апреле 2013 года аниме стало доступно в онлайн-трансляции. С тех пор манга была переведена более чем в 180 странах и регионах, а к концу 2023 года её совокупные мировые продажи, включая Японию, достигли 120 миллионов экземпляров.



Японская манга в книжном магазине в США (© Pixta)

В Японии обычно успех манги предшествует выпуску аниме-адаптации. За рубежом же всё происходит наоборот: зрителей сначала привлекает японское аниме, отличающееся свежестью и глубиной, которых не хватает местной анимации, и уже затем они открывают для себя мангу. Для них привлекательна не сама японская манга, а скорее её экранизации.

Популярность «Слэм-данк» в Китае также началась с аниме-адаптации. Для китайских туристов знаменитый железнодорожный переезд возле средней школы Камакура на линии Эносима стал местом паломничества, поскольку он появляется в заставке к аниме. Аналогичным образом, серия «Звёздное дитя», у которой много поклонников в Южной Корее и США, во многом обязана своей популярностью аниме-адаптации. Открывающая аниме песня Idol заняла первое место в чарте Billboard Global Excl. US в июне 2023 года, что ещё больше способствовало успеху аниме.

Всё началось с «Астробоя»

Первым японским телевизионным аниме, вышедшим в эфир в США, был «Астробой» (известный в Японии как Тэцуван атому). Трансляция началась в сентябре 1963 года на канале NBC. Созданный анимационной студией Mushi Production, основанной автором манги Тэдзукой Осаму, он стал первым в Японии длинным телевизионным аниме-сериал отечественного производства.



В конце 1960-х годов в Японии для детей выходила такая манга, как «Астробой» и «Космический мальчик Соран» (© Jiji)

И в этом случае знакомство с ним зарубежной аудитории происходило по той же схеме – сначала аниме, затем манга.

Действие «Астробоя» разворачивается в будущем, где люди и роботы сосуществуют. Это история Атома, мальчика-робота, который думает, чувствует и действует как человек. После премьеры на телеканале Fuji Television в январе 1963 года сериал получил высокие рейтинги и спровоцировал бум телевизионного аниме в Японии. В США его привёз Фудзита Киёси, президент рекламной компании Video Promotion. В интервью изданию Wedge Online от 20 октября 2009 года, озаглавленном «Человек, который продвигал “Астробоя” в Америке”, Фудзита подробно рассказал об этом опыте.

Фудзита предполагал, что «аниме без ярко выраженной национальной идентичности может быть принято за рубежом». Несмотря на скептицизм ключевых партнёров, три крупнейшие американские телеканала – ABC, CBS и NBC – проявили интерес. На локальных показах сериал принимали очень хорошо.



Церемония 2003 года, посвящённая возвращению аниме «Астробой» в США спустя 40 лет, совпала с первым официальным выпуском манги в стране (© Jiji)

Этот успех был отчасти обусловлен широким распространением в Соединённых Штатах телевидения и нехваткой качественного контента. В марте 1963 года Тэдзука Осаму лично отправился в Нью-Йорк, чтобы подписать контракт с NBC. Впоследствии через NBC аниме было экспортировано в Англию, Францию, Западную Германию, Австралию, на Тайвань, в Таиланд и на Филиппины – и всё это ещё до того, как была переведена оригинальная манга.

Это стало началом масштабного экспорта японского аниме. В 1966 году был снят совместный американо-японский сериал «Принц-дельфин» (Гамбарэ! Маринкиддо в Японии). В 1967 году «Махха ГоГоГо» вышел в эфир в США под названием Speed Racer («Спиди-гонщик»), завоевав там ещё большую популярность, чем в Японии. В 1975 году выпущена третья часть серии «Мазингер» – «Инопланетный робот Грендайзер». В 1978 году она начала транслироваться во Франции под названием «Голдорак» и стала невероятно популярна. В странах Ближнего Востока сериал показывали под названием «Мугамират ал-Фада: Грендайзер».



Игрушечные роботы из аниме, в том числе из сериала «Инопланетный робот Грендайзер», известного во Франции как «Голдорак», на аукционе в Париже, 2013 г. (© Reuters/Шарль Платьо)

К середине 1980-х годов по всему миру показывали множество разнообразных японских аниме: научно-фантастические сериалы о роботах, фэнтези, истории о спорте и кулинарии. Однако первые зарубежные зрители часто даже не догадывались, что они сняты в Японии. Многие американские родители прошли через Тихоокеанский театр военных действий Второй мировой войны, поэтому японское происхождение сериалов, которые смотрели их дети, в то время не афишировалось.

Пришло время манги: 1980-е годы

Массовое издание переводов манги началось в 1980-х годах в Азии, а в 1990-х годах тенденция дошла и до Европы. Однако японские издатели неохотно выходили на зарубежный рынок: внутренний спрос был стабильно высок, а экспансия несла с собой высокие затраты и логистические сложности. Например, перевод манги «Астробой», опубликованный в 1987 году за рубежом, был несанкционированным и продавался плохо. Легальное американское издание вышло только в 2003 году в издательстве Dark Horse Comics.



Издательство Dark Horse Comics выпустило в США 14-томное издание манги «Астробой» (Фото предоставлено Накано Харуюки)

Поворотным моментом для японской манги в Соединённых Штатах стала английская версия «Сейлор Мун», выпущенная компанией Tokyopop в 1998 году. Издательство, базировавшееся на Западном побережье, отказалось от практики адаптировать мангу под чтение слева направо и стало выпускать её в оригинальном японском формате. Благодаря доступной цене и тому, что в этот период фанаты активно требовали повторного показа аниме, серия быстро завоевала популярность. Tokyopop также продвигала японскую мангу, особенно сёдзё, в Европе, расширяя рынок во Франции и Германии.

Несмотря на то, что «Астробой» дебютировал в США как аниме ещё в 1960-х годах, потребовалось более 30 лет, прежде чем его переводная манга привлекла значительное внимание. Этому способствовали несколько факторов: отсутствие за рубежом культуры манга-журналов, сложность восприятия чтения справа налево и относительная простота аниме как формата для зрителя. В основе задержки популярности лежит более широкая тенденция: манга становится известной за рубежом главным образом после выхода её аниме-адаптаций.

Может ли эта формула измениться? Некоторые издатели, такие как Shūeisha, начали выпускать англоязычные версии манги в цифровом формате, часто одновременно с японскими релизами. Появляются и новые инициативы, использующие искусственный интеллект для перевода манги, делая её доступной онлайн одновременно с выходом оригинала.

Пока аниме остаётся основным проводником японского контента на международные рынки. Однако быстрые релизы переводной манги могут со временем позволить зарубежным читателям знакомиться с оригинальными произведениями до выхода аниме-адаптаций. Это может привести к распространению новой модели, при которой на международных рынках сначала будет выпускаться манга и уже вслед за ней – аниме-адаптации.

Фотография к заголовку: Выставка Japan Expo в Париже, июль 2024 г. Манга, косплей, аниме и видеоигры привлекали большое количество посетителей (© Стефан Мушмуш/Ханс Лука)