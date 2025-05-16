Комиксы манга в послевоенной Японии: появление новых течений в Осаке

Манга: медиа и контент комиксов в послевоенной Японии

Японская манга сегодня популярна во всём мире и ассоциируется с издательской индустрией Токио, но было время, когда самые креативные течения в этом жанре зарождались в Осаке. В этой статье мы расскажем о том, как этот город на западе Японии формировал и вдохновлял мир манги в ХХ веке.

Сокровища манги из торгового района в Осаке

Эволюция манги началась на территории современного Мацуямати, в районе Тюо в Осаке. В этом районе сосредоточено множество оптовых магазинов кукол, игрушек, дешёвых конфет и канцелярских товаров. Но местная издательская индустрия, сыгравшая ключевую роль в истории манги, известна не так широко.



Торговый пассаж в районе Мацуямати в Осаке. Сейчас в торговой галерее, известной как «Гоття-мати», расположено множество оптовых магазинов (© Pixta)



Мацуямати в 1960-х годах (© Кёдо)

Сегодня Токио является центром издательской индустрии Японии. Но в период Эдо (1603-1867) в стране было три крупных издательских центра: Одзака (ныне Осака), Киото и Эдо (современный Токио). Даже в последовавший за ним период Мэйдзи (1868-1912) в Осаке располагались влиятельные издательства, одно из которых, «Тацукава буммэйдо», под маркой «Тацукава бунко» публиковало популярную серию рассказов о ниндзя «Сарутоби Сасукэ». Такие издательства располагались на территории от района Синсайбаси в Минами-сэмба до Мацуямати.

В январе 1947 года, вскоре после окончания Второй мировой войны, «Икуэй сюппанся», издательство из соседнего района Дзюнъикэнтё, выпустило мангу. Нарисованная Тэдзукой Осаму по мотивам рассказа Сакая Ситимы, она называлась «Новый остров сокровищ» (Син такарадзима). Сакаи был ветераном индустрии, который до войны много работал как художник манги и аниматор. Позже Тэдзука Осаму был провозглашён «Богом манги», но в то время он был неизвестным студентом, всё ещё ходившим на занятия в медицинскую школу университета Осаки.



Обложка «Нового острова сокровищ» Тэдзука Осаму (предоставлено Накано Харуюки)

В июле 1946 года Тэдзука посетил дом Сакаи. Они нашли общий язык, и Сакаи предложил работать вместе. Тэдзука, который ещё со времён учёбы в средней школе Китано разрабатывал новый стиль манги, не похожий ни на комиксы, ни на романы, с готовностью согласился. Так и получилось, что Тэдзука нарисовал комикс, основанный на раскадровках Сакаи.

Главный герой, маленький мальчик, отправляется на поиски спрятанного сокровища, отмеченного на карте. По пути на него нападают пираты, он попадает в шторм, и его выбрасывает на неизвестный остров – тот самый, который отмечен на его карте. Но как только он отправляется на поиски сокровищ, пираты снова нападают. История об этих невероятных приключениях, вдохновлённая романом Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ», покорила сердца японских детей в послевоенную эпоху.

Говоря о продажах этой манги, Тэдзука часто называл цифру более 400 000 экземпляров, но, учитывая нехватку бумаги и состояние печатных технологий той эпохи, реальное количество экземпляров, скорее всего, исчислялось десятками тысяч. Но даже в таком случае это было поразительным достижением для детской манги того времени.

Первые шаги «сюжетной манги»

Работы Тэдзуки и Сакаи вызвали настоящий бум в Осаке. Помимо издателей, которые работали ещё с довоенных времён, мангу начали печатать даже небольшие компании по производству игрушек. Многие авторы, как и Тэдзука, были молодыми людьми в возрасте около 20 лет. Среди них был Комацу Сакё, студент Киотского университета, который впоследствии стал одной из ведущих фигур в мире научной фантастики. Его книга «Гибель дракона» до сих пор остаётся классикой жанра.

Художники этой новой волны манги создавали персонажей, не менее сложных, чем в полнометражных фильмах, используя такие приёмы, как, например, предзнаменование, чтобы усилить драматизм истории. Они избегали прямолинейных историй о противостоянии добра и зла и позволяли себе неслыханное нарушение законов жанра комиксов, позволяя главным героям умирать. Тэдзука назвал этот новый кинематографический стиль «сюжетной мангой».

Издатели манги в Осаке соглашались работать с малоизвестными художниками прежде всего потому, что они в основном публиковали мангу отдельными недорогими томами в формате танкобон. В Токио манга обычно появлялась в детских журналах в виде коллекции многочисленных коротких рассказов, созданных давно зарекомендовавшими себя художниками. Их господство на рынке не оставляло места для молодых, начинающих авторов. «Сюжетная манга» Тэдзуки резко отличалась от их схематических, нравоучительных историй.

Токийские художники и критики смеялись над осакской мангой, называя её акахон, «красные книги», из-за дешёвой красноватой бумаги, на которой она печаталась. Тем временем, Тэдзука стал работать независимо от Сакаи и продолжил экспериментировать, создав совершенно новый стиль графического повествования.

Одним из образцов этого стиля стал «Затерянный мир», манга, изданная в двух томах компанией «Фудзи сёбо» в 1948 году. Это была объёмная работа, создать которую Тэдзука мечтал ещё со школьных времён. В этой истории рассказывалось о блуждающей планете Маманго, быстро приближающейся к Земле и несущей на себе таинственные «энергетические камни». Пёстрый ансамбль персонажей включал молодого учёного, детектива, банду воров и подозрительного журналиста. Журналист впоследствии предаёт учёного и оставляет его на Маманго. Трагическая смерть Мии-тян, разумного супер-кролика, сыгравшего важную роль в возвращении героев на Землю, потрясла юных читателей той эпохи.



Обложки манги «Затерянный мир» Тэдзуки (предоставлено Накано Харуюки)

Фудзико Фудзио, Исиномори Сётаро и другие звёзды

Стиль «сюжетной манги» Тэдзуки распространился из Осаки по всей Японии. В Тояме он оказал влияние на молодую пару, ставшую позже известной как Фудзико Ф. Фудзио и Фудзико А. Фудзио, в Мияги – на Исиномори Сёторо, в Наре – на Умэдзу Кадзуо, а в Фукуоке – на Мацумото Лэйдзи. Знакомство с мангой Тэдзуки изменило их представление о жанре и карьерные планы.

Тэдзука стал часто посещать Токио в 1950 году, когда там стала выходить его манга «Император джунглей» (Дзянгуру тайтэй) в ежемесячном журнале «Манга сёнэн». Манга рассказывала о драме, затронувшей три поколения африканских львов, и включала трагические моменты гибели некоторых из главных героев.

В 1952 году, сдав экзамены и закончив медицинскую школу, Тэдзука переехал в Токио. Поколение детей, которые обожали его творчество, повзрослело и последовало за ним, публикуя свои собственные работы в токийских журналах манги. Таким образом, сюжетная манга распространилась из Осаки по всей Японии.



Тэдзука за работой (© Jiji)

Книжный прокат дарит жизнь новым жанрам

В 1956 году в Осаке случился очередной виток эволюции манги, благодаря издательству, расположенному в районе Андодзимати городского округа Минами (сейчас – район Тюо). Компания «Хакко», издававшая комиксы в формате каси-хон для компаний проката книг, опубликовала самый первый том в новом стиле гэкига, «драматические картинки», созданном группой начинающих молодых авторов. Стиль, который они разработали, изменил облик манги в Японии.

В то время в Японии насчитывалось около 30 000 заведений, известных как каси-хонъя, которые за плату предоставляли в аренду книги и журналы. Некоторые из них были настолько старыми, что в них сохранялись земляные полы. Они давали книги напрокат по цене 10-20 йен в день за экземпляр. Спрос был так высок, что издатели часто выпускали книги специально для каси-хонъя, вместо того чтобы продавать их в обычных книжных магазинах. Самым популярным жанром была манга, на которой специализировалось множество издательств в Осаке. Помимо «Хакко», такие компании, как «Токодо», «Бунъёся», «Мисима сёбо», «Вакаба сёбо» и «Кинрю сюппанся», сражались за внимание читателей, опережая конкурентов в Токио и Нагое.

По сравнению с крупными токийскими компаниями, такими как «Сёгакукан», «Сюэйся» и «Коданся», издательства, выпускающие каси-хон в Осаке, были совсем крошечными. Но в редакторском отношении они были гораздо либеральнее, предоставляя своим писателям и художникам беспрецедентную свободу.

С «Хакко» же работали молодые авторы – Тацуми Ёсихиро, Мацумото Масахико, Сато Масааки и Сайто Такао, – которые начали развивать мангу в совершенно новых направлениях. Позже Сайто создал мангу «Голго 13», ставшую знаменитой во всей Японии, в то время как бунтарские комиксы Тацуми со временем привлекли поклонников в Северной Америке и Европе. Однако в то время им было около 20 лет, и они только начинали делать первые шаги.



Выставка работ Такао Сайто, автора «Голго 13», умершего в сентябре 2021 года, прошла в городе Сакай, где он провёл детство, ноябрь 2021 (© Jiji)

Эти дерзкие и амбициозные молодые авторы выросли на сюжетной манге Тэдзуки, но хотели двигаться дальше. Сюжетная манга публиковалась в журналах для мальчиков и девочек, и главными героями в ней также были дети. В результате получился странный мир, где дети-герои водили машины, носили оружие и владели мечами наравне со взрослыми персонажами.

Фильмы, созданные пером на бумаге

Многие из посетителей магазинов, дающих книги напрокат, были молодыми людьми, работавшими на местных фабриках и в магазинах. Сайто и Тацуми стремились создать мангу, которая нашла бы отклик у их поколения. Вместо того, чтобы рассказывать истории о супергероях детских размеров, они стремились изобразить реалистичных персонажей в натуральную величину, которые сталкивались бы с узнаваемыми проблемами и переживали внутренний конфликт. В интервью перед своей кончиной Сайто сказал мне: «Мы пытались снимать фильмы, используя только бумагу и перо».

В 1956 году издательство «Хакко» выпустило амбициозную подборку коротких историй молодых художников под названием «Кагэ», которая была предназначена для книжного проката. Авторы поняли, что термин «манга» не отражает замысла и атмосферы их творений. Слово манга пишется иероглифами, означающими «забавные картинки». Именно художник Тацуми Ёсихиро придумал название новому жанру: гэкига, написанное иероглифами, означающими «драматичные картинки».



Обложка «Кагэ», исторического первого сборника историй гэкига (предоставлено Накано Харуюки)

В январе 1959 года Тацуми основал «Мастерскую гэкига» в Осаке. К 1960 году её члены начали переезжать в Токио и селиться в многоквартирном доме в городе Кокубундзи к западу от столицы. Вдохновлённые «Кагэ», токийские издатели начали выпускать серию антологий для проката, что повысило спрос на работы в стиле гэкига.

Поначалу детские журналы отвергали стиль гэкига как «слишком жестокий» или «пошлый». Однако вскоре игнорировать растущую популярность этого жанра стало невозможно. К 1967 году даже детские журналы начали публиковать истории в стиле гэкига. В ежемесячном журнале «Сёнэн» вышел шпионский боевик Сайто Такао «Человек-тень», а еженедельный «Сюкан сёнэн магадзин» начал публиковать его самурайскою драму «Муёносукэ».

Истории для всех

Тиба Тэцуя, художник манги, известный своими работами о боксе «Завтрашний Джо» (Асита-но дзё), описывал события того времени в телевизионном документальном фильме 2011 года: «Гэкига нахлынула, как чёрная волна из Осаки. С её появлением стало возможным показать тёмные стороны человеческой натуры».

Тем временем издательская индустрия Осаки, потеряв многих своих художников, перешедших в токийские журналы, быстро пришла в упадок. К середине 1960-х годов от неё почти ничего не осталось. Напротив, бум историй гэкига в Токио только набирал обороты. Журналы, ориентированные на молодых читателей, появлялись один за другим, в том числе еженедельный Manga Action в 1967 году и Big Comic в 1968. Гэкига оставалась в авангарде этого движения; даже Тэдзука Осаму начал использовать этот стиль в работах для журналов, нацеленных на молодёжь.



Книжный магазин в Канде, Токио, в разгар бума гэкига, октябрь 1973 г. Манга начала превращаться из детской литературы в полноценную форму самовыражения для читателей всех возрастов (© Кёдо)

С появлением стиля гэкига иллюстрированные истории, когда-то считавшиеся просто детским развлечением, стали привлекать более широкую аудиторию и читателей постарше. Расширился и спектр затрагиваемых тем, включив в себя социальные проблемы, политику, азартные игры, гастрономию, медицину и многое другое. Широта и разнообразие японской манги окончательно проявились с появлением гэкига.

Сегодня такие термины, как «сюжетная манга» и «гэкига», практически не используются. Но начиная с 1970-х они открыли пути развития жанра, которые, множась и разветвляясь, в конечном счёте сформировали богатый и разнообразный мир японской манги, каким мы его знаем сегодня.

Конечно, история не знает сослагательного наклонения, но поневоле задумываешься, что случилось бы с японской индустрией развлечений, если бы в послевоенной Осаке не произошли те революционные изменения. Если бы не они, японская манга и аниме, возможно, никогда бы не получили мирового признания, которым они пользуются сегодня.

Фотография к заголовку: Работы Осаму Тэдзуки на выставке «Искусство манги» в Мадриде, Испания, апрель 2024 г. (© Оскар Гонсалес/Sipa, США/Reuters)