Шестьдесят лет Ассоциации писателей-фантастов Японии

В 2023 году Ассоциация писателей-фантастов Японии (SFWJ) отмечает своё шестидесятилетие. Член группы пишет о её истории, представляя самых ярких деятелей, возглавлявших её – и японскую научную фантастику в целом – на протяжении более чем полувека.

Японская научная фантастика и SFWJ

Японская научная фантастика, вероятно, наиболее известна во всем мире благодаря многочисленным фильмам о гигантских монстрах и роботах в традициях Годзиллы, а также футуристическим аниме, таким как «Астробой» (Тэцуван атому) и «Акира». На самом деле она имеет давнюю и разнообразную традицию, малоизвестную и малопонятную на Западе.

С 1960-х годов в росте и развитии научной фантастики на Японских островах центральную роль играла одна организация: Ассоциация писателей-фантастов Японии (SFWJ). Поскольку в этом году SFWJ отмечает свое шестидесятилетие, я сделаю обзор эволюции ассоциации на протяжении более чем полувека в этой статье, состоящей из двух частей.

Ассоциация писателей-фантастов Японии первоначально называлась Клубом писателей-фантастов Японии (Nihon SF Sakka Kurabu) и была основана 5 марта 1963 года в тайваньском ресторане «Сантинкё», расположенном в районе Ниси-Синдзюку в Токио.

Там присутствовали 11 отцов-основателей. Восемь из них – Исикава Такаси, Кавамура Тэцуро, Сайто Морихиро, Сайто Хакуко, Хаммура Рё, Мори Ю, Мицусэ Рю и Яно Тэцу – несколько десятилетий оставались в центре японской научной фантастики в качестве учёных, переводчиков, редакторов, критиков и авторов. Фактическим председателем группы был редактор Фукусима Масами. Остальные два основателя, авторы Комацу Сакё и Хоси Синъити, были названы в числе «Трёх мастеров» японской научной фантастики вместе с Цуцуи Ясутакой, который присоединится к клубу вскоре после этого.



Писатель-фантаст Хоси Синъити в последние годы жизни (© Kyōdō)

Редактор-новатор идет впереди

В истории американской научной фантастики ключевую роль в формировании жанра обычно приписывают нескольким ключевым редакторам. Самыми известными, пожалуй, являются Хьюго Гернсбек и Джон В. Кэмпбелл, которые редактировали легендарные журналы золотого века научной фантастики «Удивительные истории» (Amazing Stories) и «Поразительные истории» (Astounding Stories) соответственно. Их именами названы самые престижные награды в области научной фантастики – Хьюго и Джона В. Кэмпбелла.

Конечно, в японской научной фантастике нет однозначного эквивалента Гернсбеку или Кэмпбеллу. Однако Фукусима Масами мог претендовать на многие аналогичные достижения. В 1959 году он основал и стал главным редактором журнала «SF Magazine», первого и на сегодня самого продолжительного научно-фантастического ежемесячного журнала в Японии, а позже выдвинул две важные идеи: международный симпозиум по научной фантастике, проведенный при жизни Фукусимы в 1970 году, и премию в области научной фантастики, учреждённую через несколько лет после его смерти в виде Гран-при научной фантастики.

Фукусима также был ведущей фигурой в создании SFWJ. Его основные цели, записанные на катушечный магнитофон, принесенный на первую встречу в «Санчинкё», заключались в том, чтобы отделить профессионалов от любителей и добиться признания жанра, создателей которого часто считали «ненормальными».

Во время золотого века японской научной фантастики в 1960-х годах многие авторы набирались опыта в «Утюдзин» («Космическая пыль»), первом и самом продолжительном в Японии фэнзине (журнале для любителей), а дебютировали в качестве профессионалов в «SF Magazine», позже заключали договора с такими издательствами, как «Хаякава сёбо», и надеялись войти в состав SFWJ. Таким образом, членство в клубе служило символом престижа и важнейшим элементом отрасли на протяжении десятилетий.

Для некоторых членов вступление в SFWJ изменило жизнь.

«Для меня, с детства читавшего научную фантастику, это была легендарная организация, – говорит Кусака Сандзо, плодовитый редактор научной фантастики, вступивший в SFWJ в 1999 году. – Я никогда не предполагал, что сам стану её членом. Это было похоже на сбывшуюся мечту».

«Для таких людей из фандома, как я, общение с нашими любимыми авторами было похоже на то, как если бы небожители спустились в обыденный мир, чтобы потусоваться с нами, – рассказывает Котани Мари, феминистка, критик и теоретик научной фантастики, которую многие считают первым косплеером в истории. – Вот почему я была в восторге от вступления в ряды SFWJ. Я до сих пор отношусь к этому с трепетом».

Другие воспринимали свое членство в SFWJ не так восторженно.

«Когда я присоединился, SFWJ имел характер социального клуба. Поскольку я человек необщительный и мне трудно участвовать в оживленных групповых беседах, я воспринял членство как сугубо процедурный вопрос, – говорит Тоби Хиротака, ведущий автор так называемого третьего поколения и обладатель множества наград, в том числе четырех «Сэйун» и двух Гран-при. – Мне не было ни особенно радостно, ни грустно».

«Три мастера»

«Три мастера» – Комацу Сакё, Цутуи Ясутака и Хоси Синъити – представляют собой «первое поколение» авторов научной фантастики, которые обычно считаются наиболее влиятельными. Сравнение с «большой тройкой» англоязычной научной фантастики после Второй мировой войны, а именно с Артуром Кларком, Робертом Хайнлайном и Айзеком Азимовым, заманчиво, но потенциально вводит в заблуждение, поскольку творчество их японских коллег весьма своеобразно.



Комацу Сакё у себя дома в 2002 году (© Kyōdō)

Комацу Сакё (1931-2011) было 10 лет, когда Япония напала на Перл-Харбор. Он называет свой опыт времен войны своей главной мотивацией для написания научной фантастики. Комацу изучал итальянскую литературу в Киотском университете, начал писать рассказы, перешел к научной фантастике после того, как наткнулся на первый номер журнала «SF Magazine». Комацу наиболее известен своим романом 1973 года «Япония тонет», в котором Японский архипелаг тонет в Тихим океане, а выжившие беженцы образуют диаспору. Апокалиптический роман продан тиражом 4,6 миллиона экземпляров и адаптирован как сериал в 2021 году, а также как анимационный фильм Netflix «Япония тонет: 2020». Из «Трех мастеров» Комацу был, пожалуй, самым глубоким мыслителем и пророком, раскрывавшим сложные идеи в своих научно информативных, остросюжетных романах и многочисленных рассказах.

Цуцуи Ясутака (род. в 1934) написал свою магистерскую диссертацию в Университете Досися в Киото на тему психоанализа и сюрреализма, следы которых можно найти в его обширном корпусе сочинений. Юмористический, провокационный и очень плодовитый автор, известный тем, что объединяет и смешивает множество жанров. Самое популярное произведение Цуцуи – его юношеский роман 1967 года «Девочка, покорившая время», по которому было снято несколько фильмов, телешоу, манги и аниме. Он также написал рассказ под названием «Все тонет, кроме Японии», пародирующий роман «Япония тонет». Из «Трех мастеров» Цуцуи является самым разносторонним и склонным к экспериментам; он обладатель множества наград в области научной фантастики, получил литературное признание в 1990-х и 2000-х годах как в Японии, так и за ее пределами.



Цуцуи Ясутака в 2006 году (© Kyōdō)

Хоси Синъити (1926-1997) – выпускник престижного Токийского университета и сын основателя крупной фармацевтической компании Hoshi Pharmaceuticals, президентом которой он пробыл некоторое время. Хоси, соучредитель «Утюдзин», написал несколько романов, но в первую очередь он известен как виртуоз «коротких рассказов»; всего он написал более 1000 произведений в жанре флэш-фантастики. Они охватывают диапазон от научной фантастики до фэнтези, ужасов и басни. Он был единственным из «Трех мастеров», кто никогда не получал Гран-при в области научной фантастики, но ему удалось написать первый японский научно-фантастический рассказ, вышедший на английском языке. Это был «Боккотян», главная история его самого известного сборника, о роботессе-хозяйке бара, которая оказалась роковой женщиной, несмотря на полное отсутствие интеллекта. Переведенный на английский другим отцом-основателем Сайто Хакуко (под его настоящим именем Нориёси), он появился в июньском выпуске «Журнала научной фантастики и фэнтези» (Magazine of Science Fiction and Fantasy) за 1963 год.

Несмотря на широкое признание, «Три мастера» ни в коем случае не являются единственными значимыми членами SFWJ первого поколения. В число других авторов входят Хаммура Рё, Хираи Кадзумаса и Маюмура Таку, не говоря уже о раннем создателе манги Осаму Тэдзуке, чей научно-фантастический сериал «Astro Boy» позволил создать аниме в том же году, когда был основан клуб.

Международный симпозиум научной фантастики

В 1970 году, в разгар Холодной войны, SFWJ принимал светил научной фантастики из Восточного и Западного блоков на мероприятии, известном как Международный симпозиум научной фантастики. Он был специально организован так, чтобы совпасть со Всемирной выставкой, проходившей в Осаке; оба мероприятия были первыми в своем роде в Азии.

«Британский писатель Брайан Олдисс хотел посетить Всемирную выставку в Японии и сказал: почему бы не превратить мой визит в симпозиум?» – рассказывает Тацуми Такаюки, почетный профессор Университета Кейо и ведущий мировой эксперт по японскому киберпанку. «Комацу Сакё принял предложение и выступил организатором».

Помимо Олдисса, среди зарубежных участников были британец Артур Кларк, американский писатель Фредерик Пол, канадская писательница и антолог Джудит Меррил, а также ряд представителей СССР, в том числе редактор Василий Захарченко, писатель Еремей Иудович Парнов и исследователь творчества Герберта Уэллса Юлий Кагарлицкий. Симпозиум, проходивший с 29 августа по 3 сентября, дополнился встречами в нескольких городах – Токио, Нагоя, Айти, Оцу (префектура Сига) – и закончился посещением близлежащей выставки «Экспо-70».

По словам Тацуми, этот опыт настолько очаровал Меррил, что она осталась в Японии на два года и организовала переводы произведений местных авторов на английский язык. Ее усилия не сразу увенчались успехом, но они заложили основу для первой в истории антологии японской научной фантастики на английском языке «Лучшие японские научно-фантастические рассказы», ​​опубликованной в 1989 году.

Гран-при Японии в области научной фантастики.

В 1980 году SFWJ учредил Гран-при Японии в области научной фантастики – награду, которая ежегодно вручается за работы, связанные с научной фантастикой, опубликованные с 1 сентября предыдущего календарного года по 31 августа текущего.

Другая крупная японская награда в области научной фантастики, «Сэйун», существовала с 1970 года. Хотя «Сэйун» по сути была японским эквивалентом американской премии «Хьюго», за которую голосовали поклонники, присутствовавшие на съезде научной фантастики, Гран-при Японии выбирали профессионалы научной фантастики, в частности жюри, сформированное из членов SFWJ. Поскольку эта награда присуждается жюри, она также отличается от более старых премий «Nebula Awards», за которые голосуют члены Ассоциации писателей-фантастов и фэнтези (ранее – Американские писатели-фантасты).

Премия не ограничивалась литературой, с самого начала право на рассмотрение имели работы в любых жанрах – от критики и научной литературы до аниме и кино. Например, одним из первых Гран-при получил Отомо Кацухиро за мангу «Дому», историю, похожую на его более поздний хит «Акира».

Расцвет научной фантастики в 1980-х

В 1980-х годах, когда многие американцы опасались, что Япония обретет технологическое превосходство, а сама Япония стала для всего мира воплощением будущего, вдохновив писателей в стиле киберпанк, таких как Уильям Гибсон (в его романе 1984 года «Нейромант»), использовать эту страну как место действия, японские читатели начали поглощать научно-фантастические произведения, как никогда раньше.

Число научно-фантастических публикаций, выпускаемых ежегодно, составило 400 в 1980 году и достигло пика в 447 в 1985 году, при этом научно-фантастические книги обычно печатались тиражами по 30 000 экземпляров каждая. Экономика процветала, зарплаты и цены на акции поднялись до небывалых высот, и авторы SFWJ могли рассчитывать на большие гонорары.

В 1980-е годы на первый план также вышли женщины-члены SFWJ, в том числе Мотоко Араи, которой приписывают новаторство в поджанре лайт-новел в таких произведениях, как ее рассказ «Зеленый реквием», получивший премию «Сэйун», и Марико Охара, писательница-феминистка, известная своими темами модификации тела и пола (вдохновленными киберпанком) в таких романах, как «Гибридный ребенок» (еще один обладатель премии «Сэйун»).

Пока японская наука, казалось, готовилась захватить планету, ее научная фантастика захватила страну. Но, как и в случае с экономикой в ​​целом, времена бума длились недолго. Со второй половины 80-х, особенно после финансового краха 1989 года, японская НФ пришла в упадок на более чем десятилетие. Это породило новые дискуссии в отрасли и заставило SFWJ меняться по мере продвижения к новому тысячелетию.

Продолжение в части 2 «Омоложение научной фантастики в новую эпоху: взгляд на 60 лет японской научной фантастики».

Фотография к заголовку: «Три мастера японской научной фантастики». Слева направо: Комацу Сакё, Хоси Синъити и Цуцуи Ясутака (© Kyōdō)