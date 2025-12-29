«Лунная маска»: возникновение симбиоза телевидения и манги

Манга: медиа и контент комиксов в послевоенной Японии

В послевоенные годы манга переживала настоящий бум: издатели, стремясь поднять продажи, делали ставку на новые популярные тайтлы. В середине 1950-х к этому процессу присоединилось новое медиа – телевидение. Две индустрии развлечений быстро научились работать в связке: печатные истории переносились на телеэкран, а телехиты обзаводились манга-адаптациями.

Истоки телевизионной сенсации

В феврале 1958 года, всего через пять лет после начала телевещания в Японии, на экраны вышел телесериал «Лунная маска» (Гэкко камэн Moonlight Mask). Его герой мчался по улицам на мотоцикле, носил развевающийся за спиной плащ и скрывал лицо под белой маской с тёмными очками. Девиз Лунной маски в борьбе со злом звучал так: «Не ненавидь, не причиняй вреда, прощай всех». В целом это был своего рода «японский Супермен с заметным влиянием исторических романов.

Премьера сериала состоялась на Radio Tokyo Television (KRT, ныне TBS). Серии длительностью по десять минут демонстрировались шесть дней в неделю, с понедельника по субботу, с 18:00. Ровно в шесть игровые площадки и улицы пустели: дети усаживались перед телеэкранами дома или собирались у друзей. Тематические сувениры «Лунной маски» разлетались на ура: ребята повязывали на шею полотенца вместо плаща, украшали велосипеды в стиле мотоцикла Лунной маски и ловко крутили на пальце игрушечные пистолеты.

Сценарии серий писал Каваути Кохан, который в последующие годы прославился как автор песен. Почти вся команда состояла из новичков, и даже для режиссёра Фунатоки Садао это был его первый сериал. Что, тем не менее, не помешало «Лунной Маске» стать невероятным хитом – шоу собрало рекордные 60,7% аудитории. На телевидении сериал демонстрировался до июля 1959 года, периодически меняя время показа, а в 1958 году Лунная маска, роль которого сыграл Омура Фумитакэ, впервые появился на большом экране. Это был однозначный успех, поскольку в то время кинотеатр считался главным массовым развлечением. До конца 1959 года в большой спешке были выпущены еще пять фильмов.

Снова хит – уже в формате манги

На волне бешеной популярности персонажа ежемесячный детский журнал «Сёнэн курабу» вскоре выпустил сериализованную манга-адаптацию «Лунной маски». Рисовал её восходящая звезда манги Кувата Дзиро, уже успевший отметиться хитом в конкурирующем журнале. Публикация стартовала примерно через три месяца после начала телепоказа. Редактор, вовремя разглядевший потенциал проекта, попал точно в цель: манга помогла «Сёнэн курабу» стремительно взлететь. Успех был настолько значительным, что манга продолжала прекрасно продаваться даже в книжном формате, что для того времени считалось скорее исключением, чем правилом.



Манга «Лунная маска» в бумажной обложке (© Nippon.com)

По мере того, как борьба за читателя становилась всё более ожесточённой, начали появляться журналы-конкуренты, и многие из них даже принялись копировать формулу «от телесериала к манге». Успех «Луной маски» привлёк внимание других телеканалов, которые начали запускать собственные детские программы. В итоге телевидение и детская периодика сошлись в некоем подобии «королевской битвы» за популярные тайтлы.

Так, примерно в 1960 году сериал NTV «Принц планеты» (Юсэй одзи, Planet Prince) и проект Fuji TV «Кайтэйдзин 8823» (Хаябуса, согласно чтению чисел гороавасэ, Submariner 8823) были адаптированы в журнале «Сёнэн» издательства «Кобунся», тогда как сериалы канала NET (совр. Asahi TV) «Семицветная маска» (Нанаиро камэн, Seven Color Mask) и «Государственный ребёнок» (National Kid) стали выходить в формате манги в журнале «Бокура» издательства «Коданся». Аналитики отмечают, что эти и другие подобные адаптации помогли «Бокура» увеличить тираж практически вдвое.

Взаимовыгодное влияние новых медиа

Однако манга была связана с другими медиа и до Второй мировой войны. Так театральная труппа «Такарадзука» в 1924 году перенесла на сцену сериализованную мангу «Приключения Сё» (Сётян-но бокэн, Shō’s Adventure) из фотожурнала «Асахигурафу», а компания «Тоа кинэма» адаптировала её для киноэкрана. Уже после войны манга «Молодёжный чемпион» (Сёнэн одзя, Young Men’s Champion) Ямакавы Сёдзи прошла путь от уличного ками-сибай (популярного у детей того времени «театра в картинках») до бестселлера в мягкой обложке, изданного «Сюэйся».

Однако именно «Лунная маска» стала первым случаем, когда издатель манги сознательно объединил свои силы с другим видом медиа, чтобы нарастить читательскую аудиторию, и добился впечатляющего успеха. Этот пример показал: у двух новых форм медиа появилась реальная возможность усиливать друг друга, создавая синергию и ускоряя взаимный рост.

В те годы детские ежемесячные журналы жили в режиме постоянных запусков, перезапусков и растущей конкуренции. Ежемесячник «Сёнэн курабу», поднявшийся на волне «Лунной маски», был основан ещё до войны и сменил название в 1946 году. В том же 1946 году издательство «Кобунся» основало журнал «Сёнэн», а «Гакудося» запустило журнал «Манга сёнэн». В 1948 году к ним присоединился журнал «Бокэн кацугэки бунко» издательства «Мэймэйся», позднее ставший «Сёнэн гахо», а в 1949 году на прилавках появились журналы «Сёнэн сёдзё бокэн о» и «Омосиробукку». Параллельно выходили журналы для девочек: «Сёдзё букку» (сейчас – «Риббон») стартовал в 1951 году, а «Накаёси» начал выходить в 1955. Это была настоящая конкурентная война, в которой каждый сражался сам за себя.



Детские журналы воевали за тиражи, адаптируя телесериалы в формат манги (© Накано Харуюки)

Содержание всех подобных журналов составляли в подавляющем большинстве короткие рассказы, научно-популярные статьи и подборки фотографий кинозвёзд и спортивных знаменитостей. Манга в этой системе играла глубоко второстепенную роль. В отчёте о журнальной манге за сентябрь 1955 года отмечалось, что в детских изданиях манга занимала лишь около 20% объёма журналов. При этом издатели нередко шли на хитрость, прикладывая мангу к номеру в формате отдельных буклетов объемом примерно 36 страниц.

В глазах общественного мнения манга долго оставалась несерьёзным жанром по сравнению с прозой или фотоматериалами. Кто-то и вовсе считал её исключительно развлечением для детей. Однако вскоре манга превратилась в обязательное, почти незаменимое оружие в издательских войнах за тиражи и продажи.



Подборка буклетов с мангой – приложений к детским журналам (предоставил Накано Харуюки)

Телевидение в те годы также демонстрировало взрывной рост. Первая телепередача вышла в эфир в 1953 году, однако с NHK было заключено всего 866 договоров на приём телесигнала. Большинство японцев смотрело передачи не дома, а на экранах, размещённых в общественных местах, например, прямо на улицах у железнодорожных станций. Спустя два года, когда начала работу вещательная компания KRT, число контрактов NHK достигло 100 000. А ещё через год, когда открылись станции в Осаке и Нагое, страну захлестнула общенациональная «телевизионная лихорадка». В 1958 году количество договоров NHK перевалило за миллион, а в Токио завершилось строительство Токийской телебашни – крупнейшей в стране передающей антенны. Телевизоры быстро заняли центральное место в домашних гостиных.

И тем не менее к телевидению продолжали относиться свысока: его презрительно называли «электрическим ками-сибай», считая культурно малозначимым. Пять крупнейших кинокомпаний страны даже подписали соглашение, ограничивающее показ на телевидении старых фильмов и фильмов с актёрами, связанными эксклюзивными контрактами.

Примерно тогда же набрал обороты и процесс обратных адаптаций, когда мангу переносили в телевизионный формат. В 1957 году сверхпопулярную историческую мангу «Акадо Судзуносукэ» сначала превратили в радиопостановку, а затем в сериал, который демонстрировался в прямом эфире одновременно на KRT и Osaka TV. В 1959 году KRT показала сериал «Детектив-призрак» (Мабороси тантэй, The Phantom Detective), снятый по манге того же художника, который рисовал «Лунную маску». А Fuji TV сняла сериал по детективной манге «Реактивный мальчик» автора «Акадо Судзуносукэ» Такэути Цунаяси. Телевизионные версии успешно подогревали общественный интерес к манге, на которой были основаны.

Синергия и рост

Случайное совпадение во времени стремительного взлёта популярности манги и появления телевидения почти наверняка стало фактором, ускорившим развитие обеих индустрий.

Новые медиа в полной мере использовали свои уникальные визуальные форматы. Их роднила также возможность просмотра дома. При этом существовала и третья общая черта: при всей бешеной популярности и мангу, и телевидение часто считали представителями так называемой «низкой культуры». Мангa завоёвывала читателей с помощью детских журналов, где она была представлена либо в качестве основного материала, либо в виде приложений. Она одновременно работала в двух направлениях: превращала телесюжеты в печатные истории и предоставляла телевидению готовый визуальный контент, который можно было сразу экранизировать.



В 1950-е годы телевизоры стремительно завоевывали себе место в домах японцев (© Pixta)

Сегодня, почти через 70 лет после появления «Лунной маски», манга занимает практически уникальное положение фабрики контента. И то, что именно она становится источником сюжетов для телесериалов и кино, уже никого не удивляет.

Но путь от первых публикаций в детских журналах до превращения посредством анимэ в одну из опор телевизионной индустрии был достаточно долгим.

Фотография к заголовку: дедушка всех японских телегероев «Лунная маска» со своими юными поклонниками. Он также стал звездой манги. Фото сделано в 1958 году в одной из токийских студий (© Kyōdō)