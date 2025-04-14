Сэссю: учившийся в Китае величайший японский художник, создавший собственный стиль

Мастера японской живописи и их шедевры

Сэссю считается одним из величайших японских художников, шесть его работ признаны национальным достоянием – это больше, чем у любого другого художника. Неизмеримо и его влияние на более поздних знаменитых мастеров, таких как Хасэгава Тохаку и Кано Танъю.

Сэссю (1420-1506?) был дзэнским монахом периода Муромати (1336-1573) и одним из ведущих японских художников, работавших в технике монохромной тушевой живописи суйбокуга, «картин туши и воды». Другими художниками того же поколения являются Шэнь Чжоу (1427-1509), китайский художник-литератор времён династии Мин (1368-1644), и итальянский художник эпохи Возрождения Сандро Боттичелли (1444/45-1509). Он оставил после себя работы в самых разных стилях, а в последние годы жизни написал картину «Аманохасидатэ», изобразив один из Трёх знаменитых пейзажных видов Японии лёгкими мазками и как бы глядя сверху, воспарив над ним в небесах.



Сэссю, «Аманохасидатэ», национальное достояние (Национальный музей Киото, источник: ColBase)

И наоборот, «Горы и воды осенью и зимой» представляют пейзаж, который невозможно представить в реальности: скалы с чёткими контурами накладываются друг на друга, создавая почти абстрактную картину.



«Горы и воды осенью и зимой» (зима слева, осень справа), национальное достояние (Токийский национальный музей, источник: ColBase)

Японский посланник в Китае при династии Мин учился живописи у китайских мастеров

Сэссю родился в местности, где сейчас расположен город Содзя в префектуре Окаяма. В юном возрасте его отдали в местный буддийский храм Хофукудзи, где он стал монахом. Оттуда он отправился в Киото и учился у Сюбуна, дзэнского монаха и знаменитого художника того времени, в монастыре Сёкокудзи – это был крупный монастырь, который находился под прямым управлением сёгуната Асикага. Картины Сэссю в целом принимали хорошо, но его мощный и грубый стиль не слишком отвечал утончённым вкусам образованной знати Киото. Чувствуя, что зашёл в тупик, Сэссю примерно в 35 лет переехал в Ямагути к даймё Ооути Масахиро. Род Ооути был одним из самых могущественных в стране, его владения располагались примерно на территории современных префектур Ямагути, Хиросима и Фукуока. Этот род контролировал портовый город Хаката, служивший воротами для торговли с Китаем и Кореей, и получал огромную прибыль от заморской торговли. В числе импорта были карамоно, «китайские вещи» – дорогие картины и художественные изделия, и по мере знакомства с китайской и корейской живописью, отличавшейся от той, что Сэссю видел в Киото, он всё больше тосковал по настоящему искусству.

Ооути Масахиро ценил Сэссю не только как художника, но и за его деловые качества, и в возрасте 47 лет он был выбран в состав японской миссии в Китай династии Мин для ведения торговли и дипломатических переговоров с Китаем. Сэссю стал ближайшим помощником дзэнского монаха Кэйан Гэндзю, возглавлявшего миссию род Ооути. Поэзия, каллиграфия и живопись, составляющие основу китайской письменной культуры, также были важнейшими элементами в дипломатических и торговых отношениях. Картины могли стать хорошим подарком, нарисованное как бы между делом может развлечь собеседников, а совместное стихосложение помогало поднять настроение и наладить общение.

Другой важной задачей Сэссю было запечатлеть пейзажи и людей тех мест и привезти картины в Японию, он выполнял функцию своего рода «фотографа» во времена, когда ещё не было фотографии. Вероятно, ему также поручили отобрать «китайские картины» кара-э, которые посланники везли с собой при возвращении в Японию.

Эти три года в Китае для Сэссю как художника стали огромным прорывом. В местах, которые посещали посланники, а также при аудиенции у императора, они всегда видели лучшие картины, и при покупке картин они также могли ознакомиться с разнообразными стилями живописи. В то время популярна была несколько грубоватая и мощная живопись школы Чжэ, мастера которой выражали пространство особым способом. Этот стиль прекрасно соответствовал таланту Сэссю, который быстро освоил аутентичные техники живописи с естественной лёгкостью. «Пейзажи четырёх времён года» были созданы по заказу императорского дома во время пребывания художника в Китае, и такая чёткая композиция не встречается в японской живописи того времени. Можно с уверенностью сказать, что ни один другой японский художник не получил такого признания у себя на родине.



Весна (справа) и Лето (слева) из серии «Пейзажи четырёх времён года», важная культурная ценность (Токийский национальный музей, источник: ColBase)



Осень (справа) и Зима (слева) из серии «Пейзажи четырёх времён года», важная культурная ценность (Токийский национальный музей, источник: ColBase)

В то же время на основе китайских картин и рисунков он также освоил технику зарисовок реальных пейзажей и реалистичного их изображения. «Живописный свиток лучших пейзажей Китая» (Тодо сёкэй дзукан), написанный им на обратном пути из Пекина, считается высококачественной копией другой картины, но производит впечатление реалистичного изображения пейзажей, увиденных им во время путешествий.



«Живописный свиток лучших пейзажей Китая» (Тодо сёкэй дзукан, Национальный музей Киото, источник: ColBase)

Основание собственной школы живописи после возвращения в Японию

Среди членов миссии в Китай были и другие художники, но никто из них не изучал и не воплощал в произведениях местный стиль живописи так, как это делал Сэссю. На картине «Горы и воды в технике хабоку (стиль живописи, в котором тушь в разной степени разбавляется водой)» (Хабоку сансуй дзу), которую он написал в возрасте 76 лет, через 26 лет после возвращения в Японию, он написал, что оглядывается на свою жизнь, проведённую в «путешествиях по Японии и Китаю», и что он «учился приёмам живописи у Ли Цзая и других, которые когда-то были знамениты в Китае, а после возвращения в Японию вновь ощутил высоту изобразительного искусства, традицию которого унаследовал от учителей, Дзёсэцу и Сюбуна». Такое развёрнутое пояснение художника на картине более нигде не встречается в период Муромати.



«Горы и воды в технике хабоку» (Хабоку сансуй дзу), национальное достояние (Токийский национальный музей, источник: ColBase)

Как и сказано в этом примечании, вернувшись в Японию, он применил свои умения к японским реалиям и создавал собственный уникальный мир живописи. В то время в Японии был спрос на картины в стиле популярных китайских художников, и люди заказывали, например, «картину в стиле Ся Гуй». Это как если бы сейчас кто-то заказал «картину в стиле Сезанна». Ся Гуй (ок.1195-1224) был придворным художником во времена династии Южная Сун. В ответ на такие предпочтения публики Сэссю создал 12 картин в стиле шести известных китайских художников, которые мы видим на копиях, выполненных художниками школы Кано. Эти работы – своего рода «меню», чтобы показывать заказчику, однако все они оформлены в легко узнаваемом стиле Сэссю. «Горы и воды осенью и зимой» и «Горы и воды в технике хабоку» были созданы как развитие сюжетов работ «Стиль Ся Гуй» и «Стиль Ю Цзянь».



Кано Цунэнобу, копии картин Сэссю. В правом нижнем углу каждой картины написаны имена известных художников династии Южная Сун – Ся Гуй, Лян Кай и Ю Цзянь. Сэссю перенял их стили и применял в своих работах (Токийский национальный музей, источник: ColBase)

Путешествия по Японии в поисках вдохновения для уникальных картин

Успеху Сэссю помогла и историческая ситуация. В 1469 году он вернулся в Японию в самый разгар войны Онин (1467-1477). Даймё всей страны разделились на Восточную и Западную армии и сражались за Киото. Война длилась более 10 лет и стала важнейшим поворотным моментом эпохи. Могущественные даймё, до войны проживавшие в Киото и впитавшие культуру столицы, после войны вернулись в свои владения и были вынуждены там сами создавать возможности для удовлетворения своих культурных запросов. В результате появились региональные центры культуры, известные как «Маленький (региональный) Киото». Ярким примером является город Ямагути, и Сэссю, как ведущий художник региона, отвечал на самые разные запросы не только рода Оути, но и самураев и дзэнских монахов, и временами даже выезжал к ним сам для создания картин.

Особого внимания заслуживает большое путешествие, которое он предпринял в 1481 году по приказу Оути Масахиро. Он прошёл с территории нынешней префектуры Гифу на полуостров Ното, встречаясь с важными людьми, такими как военные губернаторы сюго и их наместники сюгодай, чтобы передать им намерения своего господина, а также общаясь с дзэнскими монахами для сбора различной информации. Рассказы о Китае из первых рук от человека, который там жил, и «картины водой и тушью» суйбокуга, которые он рисовал там же, способствовали его популярности, и слава Сэссю как художника-монаха росла и распространялась. Само собой разумеется, он также делал зарисовки мест, где бывал, и для своего господина Масахиро он стал бесценным источником информации, сообщая ему о ландшафте и ситуации в разных местах.

В это время началось признание «стиля Сэссю», уже отличавшегося от аранжировок китайских стилей. Вышеупомянутые «Горы и воды осенью и зимой» – это пейзажная картина в стиле Ся Гуй, но характер мазков и композиция полностью соответствуют стилю Сэссю. Окончательной версией стал 16-метровый «Длинный свиток гор и вод» (Сансуй тёкан), созданный в 67-летнем возрасте. Этот шедевр, который он преподнёс Масахиро, наполнен всевозможными мотивами картин смены времён года. На длинном свитке показано течение времени в идеализированном мире, и он является не столько изображением естественных изменений, сколько картиной религиозного характера. Основой для изображения послужил стиль, который создал Ся Гуй, скалы и деревья выполнены в его стиле, но построение пейзажа является характерным для стиля Сэссю. Для последующих поколений художников эта работа стала образцом «живописи гор и вод», и с неё было сделано множество копий.



«Длинный свиток гор и вод» (Сансуй тёкан, фрагмент), национальное достояние (принадлежит Музею Мори)

Сохранение традиции и стремление к новизне

На картине «Хуэйкэ отрезает себе руку» (Эка дампи дзу, – согласно дзэнской легенде, Хуэйкэ отрезал себе левую руку, чтобы убедить Бодхидхарму в серьёзности намерения изучать Чань (яп. Дзэн), и впоследствии стал вторым патриархом – прим. перев.), которую он написал в возрасте 77 лет, одеяние Бодхидхармы изображено толстыми, ровными линиями, как будто нарисованными маркером, хотя другие художники обычно изображали его динамичными мазками. Лица на картине прописаны очень графично, как персонажи манги, выражаясь современным языком. На эту работу его вдохновило изображение Бодхидхармы, написанное монахом-художником Минтё в начале периода Муромати (1336-1573), однако Сэссю вложил в работу собственное понимание Дзэн, и она выходит за рамки традиционной живописи тушью.

Поездка в Аманохасидатэ, которую он предпринял в возрасте более 80 лет, стала его последней длительной деловой поездкой. Именно там он нарисовал картину «Аманохасидатэ», представленную в начале статьи. Пейзаж напоминает написанный с натуры, однако не существует места, откуда можно было бы увидеть Аманохасидатэ таким образом. Сэссю создал пейзаж с воображаемой перспективы сверху на основе набросков, которые он делал, находясь на уровне земли. Пейзаж настолько точен, что если вы пролетите над этим местом на вертолёте, то перед вами откроется очень похожий вид. Такая перспектива изображения в наши дни не является редкостью, но в период Муромати Сэссю был единственным художником, который мог создать такой пейзаж с высоты птичьего полёта. Картина отличается не только точным воспроизведением ландшафта – её можно отнести и к жанру «изображений знаменитых мест», поскольку она подробно изображает Аманохасидатэ, священное место синтоизма и буддизма, богов и будд, и к разряду «изображений гор и вод тушью и водой» (суйбоку сансуй га), она вызывает в памяти образы озера Сиху, знаменитого живописного места в провинции Чжэцзян в Китае. Эта картина сочетает в себе традиции живописи Японии и Китая и является кульминацией творчества Сэссю в ином смысле, нежели «Длинный свиток гор и вод». Затем он вернулся в Ямагути и, вероятно, умер там около 1506 года в возрасте около 86 лет (87 лет по японскому счёту возраста).

Величие таланта Сэссю состоит в том, что он не ограничивал себя одним определённым стилем живописи, а продолжал создавать новые миры. Масштабы его творчества можно оценить по представленным здесь работам. Даже в портретной живописи он создавал очень разные произведения – в «Долголетии под цветущей сливой» (Байка дзюро дзу) он подчёркивает атмосферу китайской живописи, а в портрете, на котором изображён Масуда Канэтака, придаёт традиционному портретному изображению в японском стиле высокий уровень реализма. При этом выбор художественных приёмов не был произвольным – он развивает индивидуальный стиль, подражая приёмам своих предшественников. Сэссю прекрасно удавалось воплотить в жизнь принцип восточноазиатской живописи – следовать путям древних, и на основании этого рождать новые идеи.



«Долголетие под цветущей сливой» (Байка дзюро дзу, слева, из ColBase, Токийский национальный музей) и портрет Масуды Канэтаки, важное культурное достояние (Мемориальный музей Сэссю-но-сато города Масуда)

Сэссю также оказал большое влияние на последующие поколения японских художников. Среди наиболее представительных художников периода Момояма и раннего Эдо многие следовали по его стопам – так, Хасэгава Тохаку (1539-1610), работавший в Киото, называл себя наследником Сэссю в пятом поколении, а школа Ункоку в Ямагути, начало которой положил Ункоку Тоган, унаследовала стиль живописи Сэссю. Школа Кано, которая доминировала в мире живописи и откуда происходили официальные художники сёгуната, также почитала Сэссю как «отца живописи в китайском стиле», а Кано Танъю перенял у Сэссю его пейзажный стиль с использованием заливки тушью. Рассматривая историю японской живописи в целом, можно с уверенностью сказать, что после него ни один художник, работавший в технике суйбоку, «туши и воды», не создавал свои работы абсолютно без оглядки на творчество Сэссю. Он остался в истории как один из величайших мастеров японского искусства.

Изображение к заголовку: Создано на основе «Портрета Сэссю» Токурики Дзэнсэцу (Токийский национальный музей, источник: ColBase)