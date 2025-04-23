Китагава Утамаро: мастер женских портретов

Мастера японской живописи и их шедевры

Китагава Утамаро сейчас является одним из известнейших мастеров, и в его становлении огромную роль сыграл Цутая Дзюдзабуро. Утамаро рисовал новаторские портреты прекрасных женщин, покорившие сердца жителей Эдо. В начале периода Мэйдзи, когда популярность гравюр в Японии падала, англичанин Фрэнк Бринкли обнаружил портреты красавиц Утамаро, и вскоре они снискали мировую славу как удивительные произведения искусства.

Портреты актёров: начало творчества

В истории укиё-э Китагава Утамаро (?-1806), несомненно, является ведущей фигурой в жанре бидзинга, «изображений красавиц». Однако, в отличие от многих других художников укиё-э, он не стал звездой в одночасье. Сначала он создал множество портретов актёров «узкого формата» хособан. Этот формат отличался тем, что картины были высокими и узкими, размером 33 см в высоту и 15 см в ширину. При создании гравюр укиё-э художник сам редко решал, что он будет изображать, важнее было мнение издателя. Издатель, выступая в роли продюсера, придумывал тему, которая могла стать популярной. Затем, следуя этим инструкциям, художник, резчик и печатник вместе работали над созданием многоцветных гравюр укиё-э, известных как «парчовые картины» нисики-э, а прибыль получали за счёт продажи большого тиража гравюр с низкой наценкой.

Поскольку картины с изображением актёров можно было продать только в течение примерно месяца, когда шла пьеса, большинство из них представляли собой недорогие узкоформатные отпечатки, что сокращало затраты на рабочую силу и материалы из-за небольшого размера изображения. Это был продукт с низким производственным риском, идеально подходящий для того, чтобы доверить его новому художнику, и Утамаро, как и другие художники, начал свой путь как художник укиё-э с портретов актёров в формате хособан.



Итикава Яодзо в роли Горо Токимунэ, хособан нисики-э, около 5-6 гг. Анъэй (1776-1777), Утамаро подписался как Китагава Тоёаки, издатель неизвестен (Гарвардский художественный музей)

Встреча с Цутая Дзюдзабуро

Удача пришла к Утамаро, когда он привлёк внимание Цутая Дзюдзабуро (1750-1797). Цутая родился и вырос в Ёсиваре, и эстетическое чувство, которое в нём развилось, позволило ему стать необычным издателем, который подходил к издательскому делу с особым эстетическим чувством.

Его первой работой с Утамаро стали иллюстрации к развлекательной книге «Божественное руководство по стилю и обхождению» (Минари дайцу синряку энги), изданной в 10 году Анъэй (1781). Кибёси, «записки в жёлтой обложке», была одной из разновидностей популярных иллюстрированных книг, и это издание стало первой серьёзной работой Утамаро.



Синдзу Эндзю, «Божественное руководство по стилю и обхождению», иллюстрации Китагавы Утамаро, 10 год Анъэй (1781), издание Цутая Дзюдзабуро (Токийская столичная центральная библиотека)

Цутая распознал талант Утамаро по работе с этой книгой и поручил ему серию крупноформатных гравюр нисики-э «Женщины-гейши домов развлечений на празднике уличных представлений нивака» (Сэйро нивака онна гэйся-но бу), размером 38 см в длину и 28 см в ширину, изображающих события Праздника фонарей, проводившегося в Ёсиваре в седьмую луну 3 года Тэммэй (1783), и Праздника уличных представлений нивака, который проходил в следующем месяце.

Праздник уличных представлений нивака проводили в Ёсиваре в течение 30 ясных дней начиная с первого дня восьмой луны. Во время этого мероприятия гейши шествовали по улицам и устраивали замысловатые представления. Нивака-дзу, «картины праздника нивака», до Утамаро в основном публиковало старое издательство «Нисимурая Ёхати», и они представляли собой программы праздника, включая изображения представлений, сопровождаемые номерами программы и именами гейш.

Картины Утамаро существенно отличаются от продукции «Нисимурая» тем, что на них изображены гейши за кулисами, а не само представление. Например, на гравюре «Женщины-гейши домов развлечений на празднике нивака: Сиси, Тамая О-Ито» мы видим девочек-учениц камуро, с интересом разглядывающих роскошные костюмы гейш, отдыхающих в чайном домике. Картины укиё-э жнра бидзинга, «изображения красавиц», обычно следуют правилам жанра и редко можно увидеть изображения красивых женщин в столь естественном виде. Привлекает внимание и детализация, требующая кропотливой резьбы досок для оттиска – можно сказать, что это монументальная работа, которой Цутая показал всё лучшее из выдающихся умений Утамаро несмотря на то, что тот всё ещё был новичком в мире нисики-э. В девятую луну того же года Цутая переехал в квартал Нихомбаси, где располагался центр эдоской издательской жизни, и его партнёрство с Утамаро ещё более укрепилось.



«Женщины-гейши домов развлечений на празднике нивака: Сиси, Тамая О-Ито», около 8-й луны 3 года Тэммэй (1783), издание Цутая Дзюдзабуро (коллекция Токийского национального музея, источник: ColBase)

Художественный талант, выходящий за рамки жанров

Имевший обширные связи с поэтами жанра «безумных стихов» кёка Цутая Дзюдзабуро вдохновил Утамаро на то, чтобы испробовать свои силы в новых для него живописных жанрах. Начиная с «Иллюстрированной книги выбранных насекомых» (Эхон муси эрами), изданной в 8 году Тэммэй (1788), он опубликовал семь прекрасно иллюстрированных книг поэзии кёка. Эти иллюстрированные книги, созданные с использованием самых передовых технологий гравировки и печати того времени, демонстрируют художественный талант Утамаро, который выходил за рамки привычного жанра бидзинга, «изображение красавиц».



Редактор Ядоя-но Мэсимори, иллюстрации Китагавы Утамаро, «Иллюстрированная книга выбранных насекомых», изданная Цутая Дзюдзабуро (предоставлено музеем Метрополитен)

Новый стиль бидзинга

В 3 году Кансэй (1791), когда строгие меры реформ годов Кансэй затронули издательское дело, содержание трёх юмористических книг, которые написал Санто Кёдэн (1761-1816), было признано «ненадлежащим», и последовало суровое наказание – Кёдэну надели наручники на 50 дней, а у Цутая конфисковали половину состояния. Чтобы исправить ситуацию, примерно в 4-5 годах Кансэй (1792-1793) Цутая снова нанял Утамаро для публикации изображений красавиц в новом стиле, используя композиционное решение «изображений больших голов» оокуби-э, когда лицо изображается крупным планом. Ранее так иногда рисовали актёров, но в этот раз такой приём впервые применили к бидзинга, «изображениям красавиц».

Утамаро в своих оокуби-э решил рисовать женщин абстрактно, без намёков на конкретных людей или происхождение. Тонко выраженные эмоции, о которых зритель может догадываться через едва заметный наклон тела или жест, мог своей кистью выразить только Утамаро. Такие работы, как «Десять примеров чтения по лицам женщин: признаки неверности» (Фудзин согаку дзиттэй уваки-но со) и «Избранные стихотворения, стихи о любви: проявленная любовь» (Касэн кои-но бу араваруру кои), признаны шедеврами, отображающими истинный характер таланта Утамаро.



«Десять примеров чтения по лицам женщин: признаки неверности», ообан нисики-э, около 4-5 гг. Кансэй (1792-1793), издано Цутая Дзюдзабуро (предоставлено Нью-Йоркской публичной библиотекой)



«Избранные стихотворения, стихи о любви: проявленная любовь», ообан нисики-э, около 4-5 гг. Кансэй (1792-1793), издано Цутая Дзюдзабуро (предоставлено Чикагским институтом искусств)

Примерно в то же время была опубликована серия работ, изображающих реальных девушек, славившихся своей красотой. Его изображения знаменитых молодых женщин, также известных как «Три красавицы годов Кансэй», изображённых в различных вымышленных ситуациях, принесли ему широкую известность, и имя Утамаро обрело всенародную славу.



«Три красавицы нынешнего времени (Намбая Окита, Такасима Охиса, Томимото Тоёхина)» (версия без имён девушек), ообан нисики-э, около 4-5 гг. Кансэй (1792-1793), издано Цутая Дзюдзабуро (предоставлено Нью-Йоркской публичной библиотекой)

Репрессии во времена реформ годов Кансэй

Однако по мере внедрения реформ годов Кансэй публикация изображений обычных девушек также стала вызывать вопросы, и в 5 году Кансэй (1793) сёгунат запретил указывать на гравюрах нисики-э имена девушек. Цутая, стремившийся удержать на плаву свой магазин в престижном районе Нихомбаси и уже подвергшийся суровому наказанию, вероятно, не мог идти против течения и рисковать магазином. Ему пришлось принимать меры для соответствия новым правилам – удалять с гравюр имена и т. п.

С другой стороны, изображение проституток Ёсивары, района публичных домов, официально признанного сёгунатом, не рассматривалось как проблема. Цутая предложил Утамаро изучить скрытую от обычных посетителей жизнь проституток Ёсивары, используя свою способность подмечать интересные моменты, чтобы изобразить реальную жизнь этих женщин в серии «Двенадцать часов (то есть сутки, один день – прим. перев.) в доме развлечений».



Гравюра «Двенадцать часов в доме развлечений: час Лошади» изображает быт Ёсивары примерно между 11 и 13 часами, ообан нисики-э, около 4-5 гг. Кансэй (1792-1793), издано Цутая Дзюдзабуро (предоставлено Чикагским институтом искусств)

В 6 году Кансэй (1794) Цутая начал в основном публиковать портреты актёров, которые писал Тосюсай Сяраку, и с этого времени Утамаро начал отдаляться от Цутая. Сам Цутая, вероятно, тоже считал, что в период реформ уже нельзя будет публиковать бидзинга. С этого времени Утамаро, который уже стал знаменитым художником, начал сотрудничать с различными издателями. Пытаясь обойти запреты, около 7-8 годов Кансэй (1795-1796) он создавал картинки-шарады, в которых были скрыты имена известных красавиц, но и такие издания вскоре были запрещены.



«Шесть избранных знаменитых красавиц: Такасима Хиса» (Комэй бидзин роккасэн такасима хиса), ообан нисики-э, около 7-8 гг. Кансэй (1795-1796), издатель Омия Гонкуро (коллекция Чикагского института искусств). На шараде в правом верхнем углу изображён ястреб (така), остров (сима), огонь (хи) и половина цапли (саги), что позволяет разгадать имя красавицы

В 12 году Кансэй (1800) картины Утамаро в стиле «изображений больших голов» оокуби-э, которые ассоциировались с его портретами красавиц, были запрещены, а в 1 году Бунка (1804) на него в наказание надели наручники на 50 дней за гравюру нисики-э, связанную с «Записями о бывшем канцлере» (Тайкоки), посвящёнными жизни Тоётоми Хидэёси.

Художник, видевший красоту в повседневном

Помимо всего прочего, Утамаро часто использует в качестве сюжетов обычные сцены из повседневной жизни.



«Укрытие от дождя под большим деревом» (Тайбоку сита амаядо). Триптих из ообан нисики-э, около 11-12 гг. Кансэй (1799-1800), издатель Цуруя Киэмон (Токийский национальный музей, Источник: ColBase)

Среди его работ много прекрасных произведений передают безусловную любовь матери к своему ребёнку, они создавались в период с конца годов Кансэй (1789-1801) до годов Кёва (1801-1804). Вполне вероятно, что такой выбор сюжетов был связан с запретами сёгуната на другие темы, но то, что обычные, повседневные сцены стали сюжетом гравюр, и что многие люди их покупали, раскрывает другую сторону искусства укиё-э. Для жителей Эдо, жившим в реалиях этого города и любившим его повседневную жизнь, здоровый рост детей был источником гордости, и в этом контексте картины Утамаро, изображающие матерей и детей, были особенно любимы горожанами.



«Заглядывание» (Нодзоки), ообан нисики-э, около 11-12 гг. Кансэй (1799-1800), издатель Омия Гонкуро (собрание музея Метрополитен)

Британец, открывший миру Утамаро

Возможно, из стремления избежать постоянных репрессий в отношении издательской индустрии, Утамаро в последние годы жизни создал множество живописных картин по заказам своих поклонников. Если такие живописные картины, созданные при поддержке покровителей, ценят и берегут на протяжении долгого времени, гравюры нисики-э были продуктом сиюминутной моды. Когда время их актуальности заканчивается, никто не станет их покупать. Гравюры Утамаро в стиле нисики-э не стали исключением, и, как и многие другие гравюры укиё-э, их тоже варили в котлах для вторичной переработки.

В начале периода Мэйдзи, когда слово «искусство» только появилось в Японии, Ёсида Кимбэй, который впоследствии стал торговцем произведениями укиё-э, продавал гравюры нисики-э, которые он собирал в качестве хобби, на ночном рынке под открытым небом. К нему подошёл иностранец и купил гравюру Утамаро за неожиданно большую сумму денег. Человеком, который в течение двух лет скупал работы Утамаро и которого называли «Бэнкэй-сан», был англичанин по имени Фрэнк Бринкли (1841-1912). Его увлечение привело к тому, что гравюры Утамаро в стиле нисики-э, которые в Японии были почти забыты, распространились по всему миру как великие произведения искусства. В настоящее время коллекция «Бэнкея» хранится в Нью-Йоркской публичной библиотеке.

Изображение к заголовку: Создано на основе гравюры «Сокровищница вассальной верности в изображении красавиц: акт одиннадцатый» (Комэй бидзин митатэ тюсингура дзюити даммэ) (коллекция Токийского национального музея, источник: ColBase)