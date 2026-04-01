Chanoma: изысканные японские сладости в зеленом оазисе Икэбукуро

Кафе в традиционных домах Токио

Икэбукуро – одна из самых оживленных железнодорожных станций не только в Японии, но и в мире. Однако всего в нескольких минутах ходьбы от её входа находится Chanoma – тихое кафе, предлагающее изысканные угощения и возможность насладиться покоем зеленого оазиса посреди шумного мегаполиса.

Воспоминания о далеком прошлом Икэбукуро

Стоит лишь свернуть в один из узких переулков, расположенный всего в нескольких минутах ходьбы от суеты западного выхода станции Икэбукуро, как я невольно замираю. Среди возвышающихся зданий притаился густой зеленый сад, скрывающий в своей тени кафе, расположенное в старом традиционном доме. Одноэтажному деревянному строению, словно окутанному вневременной тишиной, около 80 лет; и каждого гостя здесь ждёт приятное чувство удивительного открытия.

Сам дом был построен дедом нынешнего владельца Фукано Хироюки после Второй мировой войны, однако его семья живет в этих краях еще с периода Эдо (1603–1868).

Деревянные ворота при входе в кафе представляют собой ценный памятник архитектуры, датируемый серединой-концом XIX века. Это говорит о том, что они пережили и Великое землетрясение Канто, и разрушительные пожары после бомбардировок Второй мировой войны. Один шаг за ворота, и я оказываюсь на территории кафе.



Массивная крыша над деревянными воротами служит прекрасным ориентиром (© Кавагути Ёко)

Первое, что открывается взору внутри, – дома, просторное помещение с земляным полом, расположенное у главного входа и характерное для старинных домов. Сейчас здесь стоят столы и скамьи. Поднявшись выше, в жилую часть дома, где когда-то действительно жил сам Фукано, я попадаю в устланные татами комнаты-васицу и крытую внешнюю галерею, называемую энгава.



В зоне дома много света и воздуха; справа видна комната-васицу с татами на полу (© Кавагути Ёко)

Оба пространства, и дома, и васицу, теперь открыты для посетителей кафе; через их большие окна открывается вид на тенистый сад. В зоне дома можно насладиться игрой света, пробивающегося сквозь листву, а если снять обувь и пройти в васицу, вы тут же ощутите благодатную прохладную тень традиционного японского дома. Солнце или тень – выбор зависит только от вашего настроения.



Места для отдыха в японской комнате расположены на полу и идеально подходят для того, чтобы расслабиться и вытянуть ноги (© Кавагути Ёко)

В комнатах-васицу бережно сохранены оригинальные детали интерьера: раздвижные перегородки фусума, украшенные узорами из золотых облаков и цветов японской сливы умэ, и ширмы сёдзи со стеклянными вставками в нижней части, предназначенными для любования снегом зимой. В одной из комнат находится ниша токонома и очаг. Раньше это помещение служило чайной комнатой; хозяева намеренно избегают здесь вычурного декора, чтобы сохранить сдержанную, умиротворяющую атмосферу.



Ниша токонома украшена свитками и икебаной (© Кавагути Ёко)

Особое внимание к ингредиентам

В кафе Chanoma заказы принимаются у стойки. Безусловным фаворитом меню является насыщенный маття-террин. Для его приготовления используется чай от почтенного чайного дома «Аоисэйтя» из города Нисио (префектура Айти), что придает десерту глубокий и концентрированный вкус маття. Сверху террин украшается взбитыми сливками с ароматом копченого ходзитя (обжаренного чая). Такое сочетание создает безупречный баланс между глубиной вкуса и его приятностью.



Хиты меню – насыщенный маття-террин и ходзитя-латте (© Кавагути Ёко)

Я особенно рекомендую попробовать этот десерт в паре с ходзитя-латте, в котором природная сладость молока гармонично сочетается с мягкой терпкостью обжаренного чая. Менеджер заведения Като Хироси с улыбкой отмечает: «Мы используем ходзитя, приготовленный из чая первого сбора, поэтому листья максимально насыщены вкусом умами и сладостью. Мы хотим, чтобы наши гости наслаждались подлинным, естественным вкусом ингредиентов».

Горячий напиток, несомненно, хорош, но летом ледяная версия латте приносит не меньшее удовольствие.

Ниси-Икэ Вэлли – новое сообщество у подножия небоскребов

Кафе Chanoma открылось в декабре 2021 года.

«Я хочу строить отношения с людьми, чьи лица мне знакомы. Я стремлюсь открыть это пространство для сообщества и сделать его местом, где люди могут общаться», – делится размышлениями Фукано.

Именно это стремление вдохновило его на реконструкцию собственного земельного участка и привлечение таких заведений, как Chanoma. Он превратил этот скрытый от глаз жилой квартал в окруженный зеленью гостеприимный коммерческий комплекс под названием «Долина Ниси-Икэ».

Почему это место в Икэбукуро называют «долиной»? Название возникло из-за контраста между высотными небоскребами, выстроившимися вдоль главной улицы у станции Икэбукуро, и множеством малоэтажных строений в этой зоне, образующим своеобразную зелёную «долину», расположившуюся у подножия «горных пиков»-небоскрёбов. Название также отражает желание владельца видеть здесь место, где множество разветвленных «притоков» сливаются в единый поток, объединяя разных людей и разные возможности для создания чего-то нового.



Это кафе, расположенное в зелёной городской долине между высотками, действительно напоминает оазис посреди мегаполиса (© Кавагути Ёко)

Дизайн Chanoma был разработан студией Судо Цуёси. Общая концепция заключалась в ненавязчивом объединении физического пространства, поэтому архитекторы убрали стену, ранее окружавшую сад. Также были сняты некоторые плиты мощения двора, чтобы высадить на этом месте кустарники. Это помогло стереть границы с внешним миром и создать комфортную среду, которая ощущается одновременно и как помещение, и как открытая площадка.

Место, где посетители могут свободно найти свой собственный способ сосуществования с пространством – именно в этом и заключается истинное очарование «Долины Ниси-Икэ».

Ярмарка, прошедшая здесь в 2023 году на парковке напротив кафе Chanoma, собрала более 200 детей, которые наслаждались фестивальными играми, уличной едой и десертом из колотого льда какигори. Во время проведения других мероприятий, таких как «День Долины Ниси-Икэ», на улицу выставляют прилавки с едой, приготовленной на общей кухне комплекса, и предлагают разнообразные развлечения.

В одном из интервью несколько лет назад Фукано выразил свою главную надежду: «Я хочу, чтобы люди, живущие в соседних зданиях, спускались вниз и весело проводили время на улице, и чтобы здесь звучали детские голоса».

В мае 2025 года на территории «Долины Ниси-Икэ» завершилось строительство нового жилого здания. На первом этаже уже работают рестораны, тренажерный зал и коворкинг. С появлением этого нового общественного жилого пространства, связывающего резидентов и гостей, кажется, что день, когда мечта владельца станет реальностью, уже совсем близко.

Сад для любого времени года

Кафе Chanoma стало первым заведением, открывшимся здесь, послужив стартовой площадкой проекта «Долина Ниси-Икэ» и возбудив всеобщее любопытство. Вместо того чтобы быть безупречно отполированным коммерческим объектом, кафе воплощает концепцию «Долины Ниси-Икэ»: «Дом в городе, позволяющий насладиться свободным пространством».

Весной в саду расцветает сакура, а в начале лета начинают созревать плоды японской сливы умэ. Осень – время каштанов и цитрусов юдзу. Говоря об создании и организации сада, Фукано отмечает: «Мы сосредоточились на растениях, которые приносят плоды, сбрасывают листву осенью и привлекают бабочек для откладывания яиц».

За деревьями ухаживают садовники, кто-то поливает растения рано утром, другие приходят подметать опавшие листья с улиц. Уход за садом требует множества рук, и благодаря этому вокруг него уже сформировалось свое небольшое сообщество.

«Мне нравится работать в такой обстановке. Наблюдая за сменой времен года и ежедневно поливая растения, я напрямую ощущаю их жизненную силу», – говорит менеджер Като.

Однажды иностранные туристы, остановившиеся в отеле в Икэбукуро, приходили в Chanoma три дня подряд. Каждый раз они приводили с собой новых друзей, объясняя им, что посещение этого кафе стало их новым утренним ритуалом.



Атмосфера традиционного японского дома, похоже, особенно привлекает посетителей из-за рубежа (© Кавагути Ёко)

Если вы хотите посидеть в тишине, лучше избегать выходных и приходить утром в будний день. Пейзаж вокруг Chanoma с каждым сезоном дарит новые цветы и фрукты. Это место, куда хочется возвращаться снова и снова, место, которое бережно хранит драгоценные мгновения покоя.

Кафе Chanoma

Адрес: 5-12-3 Nishi-Ikebukuro, Toshima, Tokyo

Часы работы: 10:00 – 18:30 (заказы принимаются до 18:00)

10:00 – 18:30 (заказы принимаются до 18:00) Выходной: вторник

Как добраться: шесть минут пешком от станции токийского метро Kanamechō на линии Yūrakuchō; восемь минут пешком от станции JR Ikebukuro

Веб-сайт: https://www.instagram.com/chanoma11/

Фотография к заголовку: Вид на кафе со стороны входа (© Кавагути Ёко)