Кафе Taizandō: очарование истории в городе Титибу, префектура Сайтама

Кафе в традиционных домах Токио

К северо-западу от центра Токио раскинулся регион Титибу префектуры Сайтама – горная местность с чистейшим воздухом и великолепной зеленью, манящая к себе уставших от мегаполиса горожан. Taizandō – кафе, расположенное в отреставрированном изысканном здании фермы станет идеальным местом для отдыха, позволяющим сполна проникнуться атмосферой этого уединенного уголка.

Центр процветающей культуры чайных кафе

Сборник эссе исследовательницы французской литературы Наоко Касамы открывается фразой: «В тот момент, когда вечером я выхожу из поезда, я чувствую аромат гор». Так она описывает свои ощущения по возвращении в Титибу – город, ставший её домом после переезда из Токио. Одной из причин смены обстановки она называет именно желание вдыхать приятные запахи, которыми славится Титибу, расположенный в горной западной части префектуры Сайтама.

Говоря о местных заведениях, она отмечает: «В Титибу никто не стремится к единообразию и, вероятно, поэтому у каждого кафе здесь свой неповторимый характер. Для местных жителей и туристов эти кафе представляют собой места, где можно провести время, и никто тебя не побеспокоит». В Титибу определенно существует развитая культура чайных кафе. Книгу Касамы я обнаружила в Taizandō на улице Куромон-дори – она демонстрировалась на стойке как одна из любимых книг владелицы заведения, Аоты Миюки.



Интерьер кафе Taizandō располагает к спокойному отдыху и созерцанию (© Кавагути Ёко)

Это чудесное кафе дарит случайным посетителям возможность прикоснуться к культуре Титибу. Само здание раньше принадлежало оптовому торговцу шелком, а пейзажи вдоль улицы переносят меня в эпоху Сёва (1926–1989). Станция Сэйбу-Титибу находится в 80 минутах езды на экспрессе от токийской станции Икэбукуро, и я решила отправиться в небольшое путешествие в этот городок, окруженный окутанными туманом горами.

Отголоски шелководства и шелкоткачества

На протяжении нескольких десятилетий в начале XX века улица Куромон-дори, ведущая к святилищу Титибу, была застроена лавками торговцев местным шелковым текстилем, который назывался «Титибу мэйсэн». До наших дней сохранились три таких двухэтажных деревянных здания. Имея статус национальных объектов культурного наследия, они служат напоминанием о былом процветании региона, основой которого были разведение шелкопряда и ткацкое производство.

Кафе Taizandō занимает левую часть одного из таких зданий с двускатной крышей; а по соседству расположилась антикварная лавка Hankoya. Внутри помещения соединены между собой и буквально пропитаны историей. Когда посетители открывают зеленую антикварную дверь с изящной вставкой из цветного стекла, привезенную из Англии, их с теплой улыбкой встречает владелица заведения, Аота-сан.



Антикварная зеленая дверь кафе сразу привлекает внимание (© Кавагути Ёко)

Привлекательное сочетание искусства и истории

Любой, кто ценит искусство и любит посещать кафе, заметит безупречный вкус, с которым внутри расставлены картины и предметы декора. Это почерк человека с тонким художественным чутьем, воспринимающего красоту как неотъемлемую часть повседневной жизни. Здесь нет ничего лишнего; атмосфера окутывает теплом и уютом. Госпожа Аота объясняет, что выросла в окружении плетеных корзин, нэцкэ и предметов народного промысла, которые собирали её родители; эту коллекцию она дополнила собственным собранием работ местных мастеров.

Картина, висящая у входа, принадлежит кисти уроженца Титибу – Адзами Норикадзу. Её глубокие зеленые тона, вобравшие в себя природные мотивы региона и образы воображаемого пейзажа, ведут со зрителем тихий, доверительный диалог.

Аота-сан подчеркивает, что эссе Наоко Касамы и работы художников Титибу помогли ей еще глубже прочувствовать и полюбить очарование этих мест.

Французские сладости и чай

Французские десерты, которые подают в кафе, – еще одна составляющая его неповторимого обаяния. Эти удивительно вкусные классические лакомства готовит Осаки Идзуми, дочь Аота-сан, которая в течение года обучалась кондитерскому искусству в Лионе, Франция.

Одним из самых популярных пунктов меню является нуга гляссе – традиционная сладость с юга Франции. Этот охлажденный десерт готовится из свежих сливок и меренги, подслащенных медом, с добавлением орехов и сухофруктов. Прохладная нуга легко тает на языке, раскрываясь хрустом орехов и сладостью фруктов. Капли малинового соуса на тарелке добавляют десерту приятную кислинку.



Популярный десерт нуга гляссе (© Кавагути Ёко)

В меню представлено несколько напитков, включая широкий выбор чая от французского чайного дома Mariage Frères. Если вы сомневаетесь в выборе, Аота-сан с радостью даст рекомендацию. Она мастерски подбирает сорта с цветочными ароматами, которые лучше всего дополняют традиционные десерты её дочери. Пряный домашний имбирный эль или освежающий напиток на основе черного уксуса также идеально подходят для летнего зноя.



Позади стойки кафе размещается коллекция чайных чашек и банок (© Кавагути Ёко)



Ореховый тарт и домашний имбирный эль (слева); торт с маття и белым шоколадом (справа) (© Кавагути Ёко)

Стены, наполненные памятью о прошлом

Аота-сан рассказывает об истории здания: «Это помещение для выращивания шелкопряда, когда-то принадлежавшее фермерской семье. Около 1930-х годов его разобрали и перевезли сюда, чтобы использовать как жилой дом». В правой части здания у её прадеда был бизнес под названием Taizandō – он изготавливал личные печати ханко. Когда её мать унаследовала дело, Аота-сан превратила его в антикварную лавку. В 2008 году рамэнная, занимавшая вторую половину здания, закрылась, и Аота-сан выкупила её, превратив все помещение в кафе.

Массивные потолочные балки, открытые во время реновации, и половицы из древесины каштана создают атмосферу покоя. Старые стеклянные окна оставили нетронутыми, а квадратные отверстия в столбах – это следы времен, когда через всю комнату тянулись полки с ящиками, в которых выращивали шелкопрядов.



Старинные столбы со следами их прежнего использования гармонично сочетаются с современными произведениями искусства в интерьере кафе (© Кавагути Ёко)

Мой взгляд приковывает уютный уголок под лестницей. Тусклый свет лампы отбрасывает мягкие тени на картину на стене и скульптуру на столе. Крошечный стул, гораздо более прочный, чем кажется на вид, был сделан мастером по дереву, который учился у Куроды Тацуаки (1904–1982) – знаменитого киотского художника, работавшего с лаком, деревом и инкрустацией перламутром радэн.



Идеальное место для уединенного созерцания. Предметы искусства украшают всё пространство кафе. (© Кавагути Ёко)

Аота-сан признается, что открыла Taizandō, чтобы дать своей дочери возможность реализовать её мастерство кондитера. Но важную роль сыграли и воспоминания об уютной атмосфере многочисленных кафе, которые она посещала годами. «Моя бабушка родилась в Нингётё, традиционном районе в самом сердце Токио, но во время Второй мировой войны эвакуировалась в Титибу, где родились и выросли мы с мамой. В детстве, когда бабушка брала меня с собой в Токио навестить родственников, мы обязательно заходили в универмаг Мицукоси в Нихонбаси, где она угощала меня мороженым в чайном салоне». Рассказывая об этом, она улыбается и её глаза светятся радостью от этих счастливых воспоминаний.

Постигнуть суть Титибу

Многие посетители кафе – это туристы, которые заглядывают сюда, чтобы выпить чаю после посещения местных святилищ. Если вы ищете тишины, лучше всего приходить сюда рано утром в будние дни.

Taizandō – прекрасное место, чтобы прочувствовать все четыре времени года Титибу. Кафе служит сокровищницей местной культуры, где переплетаются история и поэтическое настроение. Приезжайте, чтобы насладиться тихим очарованием Титибу и его природными богатствами.

Кафе Taizandō

Адрес: 11-6 Banbamachi, Chichibu, Saitama

11-6 Banbamachi, Chichibu, Saitama Часы работы: 13:00 – 17:00 (заказы принимаются до 16:30)

13:00 – 17:00 (заказы принимаются до 16:30) Выходной: вторник и среда

вторник и среда Как добраться: семь минут пешком от железнодорожных станций Ohanabatake или Chichibu, или 12 минут пешком от станции Seibu-Chichibu на линии Seibu Ikebukuro

семь минут пешком от железнодорожных станций Ohanabatake или Chichibu, или 12 минут пешком от станции Seibu-Chichibu на линии Seibu Ikebukuro Официальный веб-сайт: https://www.instagram.com/taizando_cafe/

https://www.instagram.com/taizando_cafe/ Примечание: не предназначено для детей до 7 лет.

Фотография к заголовку: Вид на кафе Taizandō с улицы Куромон-дори (© Кавагути Ёко)