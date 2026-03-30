Kamakura Kitahashi: элитный кофе и соба в столетнем интерьере

Кафе в традиционных домах Токио

В бывшей политической столице Японии Камакуре (префектура Канагава) много достопримечательностей, но одна из тех, пропустить которую будет преступлением – это Китахаси, историческое здание в стиле японо-западной эклектики ва-ё, которому более ста лет. Сегодня в нем располагаются ресторан собы и стильное кафе.

Вилла, ставшая местной достопримечательностью

Район Хасэ в историческом городе Камакура славится множеством старинных храмов и резиденций. Один из таких бывших особняков теперь превратился в стильный ресторан и кафе Kamakura Kitahashi, двери которого открылись для посетителей в июне 2024 года. Здесь подают лапшу соба и, конечно же, превосходный кофе.

Бывшая вилла семьи Кагая, построенная более века назад, была отреставрирована и признана муниципальными властями Камакуры объектом, имеющим важное значение для формирования исторического облика города. Её соединенные между собой японское и западное крылья позволяют ознакомиться с изысканным бытом эпох Мэйдзи (1868–1912) и Тайсё (1912–26). Стоит переступить порог этой виллы, и вы сразу погружаетесь в витающий здесь дух ушедшей эпохи. Благодаря своей атмосфере это место не раз служило декорациями для телесериалов, создатели которых искали по-настоящему стильную аутентичную локацию.

Переулки, полные очарования старины

Кафе находится в шести минутах ходьбы от станций Юигахама и Хасэ электрической железной дороги Эносима. Свернув с главной дороги на тихую улочку, я вышла к воротам тории святилища Аманава Симмэйгу. Этот храм, считающийся старейшим в Камакуре, посвящен местному синтоистскому божеству района Хасэ.

В день, когда я пришла сюда, здесь проходил религиозный праздник, и улица была украшена разноцветными фонарями. Наслаждаясь этой истинно японской атмосферой, я продолжила свой путь, пока не заметила здание в западном стиле с белыми стенами и зеленой отделкой.



Ворота тории в конце украшенной фонарями улицы; справа – старинное здание в западном стиле (© Кавагути Ёко)

Скромные вывески у входа гласили просто: «соба» и «кофе». В японском крыле подают лапшу соба, а кофе предлагают в западной части постройки.



Указатель перед зданием (© Кавагути Ёко)

Западное крыло, где расположено кафе, открывается раньше, чем ресторан собы, поэтому я решила скоротать время за чашкой кофе и десертом именно там.

Пространство в западном стиле и воспоминания о юности писателя



Естественный свет подчеркивает красоту интерьера (© Кавагути Ёко)

Аромат моносортового кофе пробуждает мои чувства. Американо, приготовленный из зерен, обжаренных ростерией Nozy Coffee (Харадзюку) таким образом, чтобы подчеркнуть качество и природный вкус бобов, служит прекрасной данью уважения труду кофейных фермеров.

Натуральные безглютеновые десерты из гречневой муки собственного помола имеют умеренную сладость благодаря использованию свекольного или тростникового сахара, а также мёда. Нежнейший шифоновый бисквит из гречневой муки буквально тает на языке.



Кофе американо и восхитительный шифоновый капкейк из гречневой муки. На карточке, лежащей на блюдце, указана подробная информация о кофейных зернах, включая место их происхождения (© Кавагути Ёко)

Кондитер Тэцуя Саяко объясняет, что хочет, чтобы её творениями могли наслаждаться также люди с непереносимостью глютена. Её панна-котта на соевом молоке и морковный пирог из гречневой и рисовой муки – неизменные фавориты меню.

У этого здания интересная история. Когда-то здесь был танцевальный зал, а в одно время оно даже служило домом лауреату литературных премий, писателю Ямагути Хитоми (1923–1995). С 1946 года, когда Ямагути было двадцать с небольшим, он посещал прогрессивный, но недолго просуществовавший колледж «Камакура Академия». Благодаря этой связи в доме Ямагути бывали многие известные писатели, преподававшие в колледже, а также студенты. По всей видимости, он также общался с нобелевским лауреатом Кавабатой Ясунари (1899–1972), который жил неподалеку. Кто знает, может они даже вели литературные споры прямо в этой комнате!

Если присмотреться, на каминной полке можно разглядеть выцарапанное мелкими буквами имя «Ямагути». Возможно, это сделал сам молодой писатель!



Комната с высокими потолками украшена люстрой и камином (© Кавагути Ёко)

Соба ручной нарезки в японском крыле

У входа в ресторан собы вывешена короткая белая занавеска-норэн, извещающая об открытии заведения в 11:00. Чтобы войти внутрь, посетители должны снять обувь. Японское здание состоит из двух основных комнат площадью 8 и 10 татами соответственно (чуть более 12 и 15 квадратных метров), и залитой солнцем веранды-энгава, где, несомненно, любили отдыхать прежние жильцы. Из любой точки ресторана можно любоваться садом, спланированным так, чтобы за ним можно было наблюдать в любое время года.



Входы в японское и западное крылья здания – удивительный контраст! (© Кавагути Ёко)

Я заказала обеденный сет под названием «Сакура», в который входят ассорти закусок, соба и десерт.



Обеденный сет «Сакура» (© Кавагути Ёко)

Китахаси Юто, управляющий и шеф-повар, закупает свежесобранное неочищенное зерно напрямую у фермеров. Прямо здесь, в заведении, он сначала очищает его от камней и земли, а затем сам занимается шелушением, полировкой и помолом. Такое пристальное внимание к ингредиентам позволяет получить невероятно ароматную и питательную лапшу.



Шеф-повар демонстрирует свое мастерство, идеально нарезая лапшу (© Кавагути Ёко)

Каждое утро первым делом готовится бульон. Чтобы добиться освежающего послевкусия в токийском стиле Китахаси варит его, используя ингредиенты высочайшего качества: сушеный кацуобуси (полосатый тунец), скумбрию и содабуси (макрелевый тунец).

Он объясняет: «Для бульона к собе необходим тонкий баланс между вкусом умами водорослей комбу, ароматом кацуобуси и соевым соусом. Я стараюсь сделать так, чтобы ни один из этих компонентов не доминировал над другими».

Пространство, объединяющее кулинарное мастерство и историю

До открытия своего ресторана Китахаси работал биржевым брокером. Опыт, полученный во время Великого восточно-японского землетрясения 2011 года, заставил его осознать, что нужно следовать за своей мечтой, и он покинул Японию, чтобы отправиться в кругосветное путешествие. Во время этой поездки он был очарован мировой культурой питания, что привело его к карьере мастера собы после возвращения в Японию.

В течение пяти лет он был шеф-поваром известного ресторана в модном токийском районе Симокитадзава. Затем, подыскивая помещение для собственного заведения, обнаружил эту виллу, где всё еще проживал господин Кагая, и осмотрел её изнутри.

«Я почувствовал прилив оптимизма, как только переступил порог. Естественный свет в западном крыле, запах зелени на тихой улочке вдали от суеты, ощущение того, что ты находишься под защитой святилища – всё казалось абсолютно правильным», – вспоминает Китахаси.

Он потратил немало времени на реновацию, сохранив оригинальную планировку и уважая желание прежнего хозяина сберечь историческую ценность здания. Китахаси оставил нетронутыми старые столбы, потолок и полы, а стены в японской части заново оштукатурил, чтобы воссоздать возвышенную атмосферу Киото.



Старинные столбы и потолки – главное украшение помещений японского крыла (© Кавагути Ёко)

Указатели и вывески представляют собой работу мастера по металлу Танаки Дзюна. Столы и стулья в японском крыле изготовлены из маньчжурского ясеня мастерами из горного региона Хида (остров Хонсю), и обеспечивают идеальный комфорт.

Китахаси объясняет свой осознанный выбор элементов декора так: «Я хочу, чтобы в каждом предмете, к которому прикасаются гости, они чувствовали качество материалов и мастерство ремесленника». Члены семьи предыдущего владельца уже посещали заведение и выразили искреннюю признательность за сохранение здания.

Уникальное пространство

Свет, проникающий сквозь окна, меняется в зависимости от времени суток и погоды. В дождливые дни старинное стекло создает эффект дымки, смягчая очертания мира.



Во время реновации западного крыла каждую доску деревянного пола снимали по отдельности. Затем пол собрали заново, словно пазл (© Кавагути Ёко)

Пообедав собой, можно выпить кофе или просто насладиться атмосферой кафе в одиночестве. Кондитер госпожа Тэцуя говорит, что здесь всегда рады тем, кто зашел просто за чашечкой кофе. Улыбаясь, она добавляет: «Гости могут просто отдохнуть с книгой и любимым напитком».

В полдень в ресторане собы многолюдно, но примерно через час после полудня суета утихает. Это место идеально подходит как для особенного визита, так и для тихого созерцания – будь то обед с любимым человеком или драгоценные минуты наедине с собой, проведенные за любованием садом и архитектурой.

Еще один вариант – прикоснуться к истории древнего святилища Аманава Симмэйгу, которое, по преданию, было основано много веков назад кланом Минамото. Кафе-ресторан Kamakura Kitahashi дарит удовольствие изысканных блюд в умиротворяющей обстановке здания с более чем вековой историей.

Kamakura Kitahashi

Адрес: 1-11-32 Hase, Kamakura, Kanagawa Prefecture

1-11-32 Hase, Kamakura, Kanagawa Prefecture Часы работы: ресторан собы, 11:00 – 15:00 и 17:00 – 20:30 (ресторан закрывается раньше, если все места заняты); кафе, 10:00 – 18:00 (с 9:00 по субботам, воскресеньям и в дни государственных праздников)

ресторан собы, 11:00 – 15:00 и 17:00 – 20:30 (ресторан закрывается раньше, если все места заняты); кафе, 10:00 – 18:00 (с 9:00 по субботам, воскресеньям и в дни государственных праздников) Выходной: вторник

вторник Как добраться: шесть минут пешком от станций Юигахама или Хасэ электрической железной дороги Эносима.

шесть минут пешком от станций Юигахама или Хасэ электрической железной дороги Эносима. Официальный веб-сайт: https://kamakura-kitahashi.com/

Фотография к заголовку: Kamakura Kitahashi – вид со стороны сада (© Кавагути Ёко)