Традиционные сладости и путешествие во времени: визит в кафе Misegura Hisamori в Акируно, Токио

Кафе в традиционных домах Токио

Акируно, город в самой западной части Токио, стал домом для кафе Misegura Hisamori, расположившегося в величественном здании, возраст которого насчитывает более полутора веков. Изысканные сладости и освежающие напитки здесь дополняются возможностью погрузиться в атмосферу минувшей эпохи.

Воспоминания о старом Эдо

Стоит отодвинуть тяжелую деревянную дверь «Мисэгура Хисамори», как вы оказываетесь в атмосфере, пропитанной 170-летней историей. Она ощущается во всем: в массивных открытых балках, уходящем ввысь потолке, белых оштукатуренных стенах. Это величественное здание, расположенное всего в 10 минутах ходьбы от станции Хигаси-Акиру линии Ицукаити на западе Токио, было построено в 1852 году, на закате периода Эдо (1603–1868). Теперь здесь находится кафе, которое идеально подходит для краткой передышки от повседневной суеты.

Летом посетители выстраиваются в очереди за десертом какигори, который готовят из натурального колотого льда, но я советую заглянуть сюда осенью или зимой, когда обстановка становится более спокойной. Здесь можно расслабиться и насладиться разнообразием сладостей, словно оказавшись в коконе времени, замершего много лет назад.

«Хисамори»: традиция имени

Кафе Misegura Hisamori стоит на наследственной земле семьи Морита, которые когда-то были зажиточными фермерами и потомственными старостами местной деревни. Слово «мисэгура» относится к стилю коммерческой архитектуры, получившему распространение в период Эдо: это прочные постройки складского типа, которые служили одновременно лавкой и жилым домом. А «Хисамори» – это торговая марка, которую семья Морита использовала в те времена.



Помещение было отреставрировано, а потолок убран, чтобы открыть оригинальные стропила, поддерживающие крышу (© Кавагути Ёко)



Эти покрытые киноварным лаком сосуды с ручками, называемые цунодару, когда-то использовались на свадьбах и других торжествах. Теперь они выставлены в лавке и на них можно увидеть нанесенную торговую марку «Хисамори» (© Кавагути Ёко)

Семья Морита выращивала рис, но они также стали первыми в регионе Ниси-Тама, кто начал варить сакэ. Сакэварня «Морита Сюдзё» процветала с конца XVII века до самого конца периода Эдо. Любопытный факт: после того как «Морита Сюдзё» прекратила свою деятельность, здание арендовала компания Ishikawa Shuzō, которая впоследствии стала одним из ведущих производителей сакэ в Токио под маркой Tama Jiman.

Позже семья Морита открыла в своей мисэгуре аптеку. Глава семьи в восемнадцатом поколении, Морита Ясухиро, рассказывает: «Существует предание, что клиентами этой аптеки была семья Хидзикаты Тосидзо, заместителя командующего отряда Синсэнгуми».

В отреставрированном интерьере мисэгуры сегодня представлено множество ценных культурных объектов. На стропилах закреплена памятная доска в честь завершения строительства, где указан 1852 год и имена плотников, работавших над зданием. Глядя на историческую табличку, вполне можно воочию представить руки мастеров, создававших эту постройку.



Слева – вывеска времен существования аптеки; справа – подвешенная на стропилах памятная доска с датой постройки дома (© Кавагути Ёко)



«Гобо-но Кэйдзи» — публичное уведомление, датируемое 1868 годом (© Кавагути Ёко)

На стене висит деревянная табличка, известная как «Гобо-но Кэйдзи» – официальное публичное уведомление, состоящее из пяти указов, излагающих принципы морали и запрещающих мятежные собрания. Такие уведомления распространялись новым правительством Мэйдзи в 1868 году и обычно выставлялись на въездах в деревни.

Истинное очарование этого кафе заключается в возможности ощутить вкус ушедших времен, наслаждаясь изысканными сладостями. Полтора века назад эта мисэгура уже стояла здесь, став свидетельницей множества великих потрясений. И пока мы, живущие в наше собственное непростое время, сидим в её залах, старинное пространство невольно наводит на мысли о том, как местные жители прошлого справлялись с тернистым переходом от периода Эдо к периоду Мэйдзи (1868–1912). Так и мы сегодня ищем свой путь посреди мировой нестабильности.



В одной из секций рядом с внутренним садом обустроена терраса для посетителей с домашними животными (© Кавагути Ёко)



Вид на внутренний сад из пристройки кафе (© Кавагути Ёко)

Нежнейший натуральный колотый лед и домашние сиропы

Флагманское блюдо заведения – десерт какигори, приготовленный из натурального льда, добытого в горной цепи Яцугатакэ и в Южных японских Альпах. Нежные ледяные хлопья мгновенно тают на языке, даря восхитительные ощущения. В Японии осталось лишь несколько поставщиков натурального льда, поэтому возможность кафе предлагать какигори осенью и в начале зимы целиком зависит от того, сколько льда удалось заготовить в первые месяцы года.



Какигоори из натурального льда (слева) и Варабимоти Анмицу (© Кавагути Ёко)

Особенным это блюдо делают сиропы собственного приготовления, которые господин Морита создает лично и с особым вниманием. Его сельскохозяйственное прошлое лежит и в философии кафе – «медленная жизнь и медленная еда», – и в приверженности принципу использования местных продуктов. Он выбирает исключительно локальные фрукты: клубнику от фермеров Акируно, кумкват с собственных полей Мориты и юдзу, сорванный прямо в саду. Он также вносит свой вклад в борьбу с излишними пищевыми отходами, намеренно используя клубнику, которая из-за своей формы или несовершенного вида не подходит для розничной продажи.

Любовь владельца к местным продуктам проявляется и в других деталях: например, в использовании молока Tokyo Milk (произведенного в регионе Тама) для мягкого мороженого в десерте Варабимоти Анмицу или риса сорта Косихикари с родительских полей для запеченных рисовых лепешек Гохэймоти.

Выставка мастеров эпохи Эдо

Насладившись атмосферой кафе, я получила возможность осмотреть весь комплекс. В 2013 году резиденция семьи Морита была признана объектом материального культурного наследия. На огромной территории площадью 6000 квадратных метров, помимо кафе-мисэгуры, расположены и другие впечатляющие постройки, включая склад для риса и помещение для ферментации мисо.

Пройдя через ворота рядом с кафе, можно увидеть главный дом, которому более 200 лет. Он до сих пор служит основным жильем для семьи, поэтому вход внутрь закрыт, но посетители могут полюбоваться его экстерьером.



Главный дом украшен красивой крышей с изогнутым над входом фронтоном (© Кавагути Ёко)

Морита говорит: «Здания быстро разрушаются, когда в них перестают жить люди». Именно поэтому он продолжает бережно использовать как главный дом, так и другие постройки, постепенно их реставрируя.

Вход в главный дом полностью выполнен из древесины дзельквы и увенчан великолепной крышей с изогнутым фронтоном, достойной храма или святилища. Она украшена искусной резьбой потрясающей красоты, которая красноречиво свидетельствует о мастерстве и гордости ремесленников периода Эдо.

Навстречу будущему

Господин Морита решил открыть кафе, желая показать это ценное культурное наследие как можно большему числу людей. Так он вносит свой вклад в жизнь местного сообщества, сохраняя не только исторические здания, но и окружающий пейзаж с плодородными рисовыми полями. Одним из конкретных шагов на этом пути стало возрождение марки сакэ периода Эдо – «Яэгику», которую когда-то выпускал завод сакэ «Морита сюдзё». Он делает это при поддержке компании «Исикава сюдзо» и местных фермеров, используя рис сорта Косихикари, выращенный в самом Акируно.

Впрочем, путь сохранения традиций не всегда гладок. Морита признается: «С самого детства я чувствовал, что наследование и сохранение семейного дома – это нечто само собой разумеющееся. Но те времена прошли. Я не собираюсь навязывать это видение своим детям».



Ворота, ведущие к главному дому, также датируются концом XIX века. (© Кавагути Ёко)

С момента открытия десять лет назад кафе пользуется популярностью у туристов, посещающих достопримечательности города, такие как чистая река в долине Акигава. Однако в последнее время оно превратилось в место, куда люди приезжают специально ради него самого. Величественность исторических построек, очарование сладостей из местных продуктов и тихая решимость владельца продолжать хранить традиции возводят этот простой бизнес до дела всей жизни.

«Я очень рад, что к нам возвращаются постоянные клиенты. Даже если это просто ради чашки кофе, мне приятно, когда люди заглядывают в нашу мисэгуру, забывают на время о житейских заботах и, возможно, находят в себе немного сил, чтобы встретить завтрашний день».

Слова Мориты запали мне в душу. Поездка от Синдзюку до станции Хигаси-Акиру занимает около часа с пересадкой. И оно определенно того стоит – провести немного времени под крышей старинного, мудрого дома.

Кафе Misegura Hisamori

633 Ogawa, Akiruno, Tokyo Часы работы: С 12:00 до 17:00 (в периоды большой загруженности прием заказов может быть прекращен раньше). Выходной день – вторник (если на вторник приходится государственный праздник, кафе будет закрыто в среду). Может быть закрыто и в другие дни.

10 минут пешком от станции JR Хигаси-Акиру Веб-сайт: https://www.hisamori.biz/ (только на японском языке)

Фотография к заголовку: Фасад кафе Misegura Hisamori (© Кавагути Ёко)