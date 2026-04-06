Кафе в традиционных домах Токио
Традиционные сладости и путешествие во времени: визит в кафе Misegura Hisamori в Акируно, Токио
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Воспоминания о старом Эдо
Стоит отодвинуть тяжелую деревянную дверь «Мисэгура Хисамори», как вы оказываетесь в атмосфере, пропитанной 170-летней историей. Она ощущается во всем: в массивных открытых балках, уходящем ввысь потолке, белых оштукатуренных стенах. Это величественное здание, расположенное всего в 10 минутах ходьбы от станции Хигаси-Акиру линии Ицукаити на западе Токио, было построено в 1852 году, на закате периода Эдо (1603–1868). Теперь здесь находится кафе, которое идеально подходит для краткой передышки от повседневной суеты.
Летом посетители выстраиваются в очереди за десертом какигори, который готовят из натурального колотого льда, но я советую заглянуть сюда осенью или зимой, когда обстановка становится более спокойной. Здесь можно расслабиться и насладиться разнообразием сладостей, словно оказавшись в коконе времени, замершего много лет назад.
«Хисамори»: традиция имени
Кафе Misegura Hisamori стоит на наследственной земле семьи Морита, которые когда-то были зажиточными фермерами и потомственными старостами местной деревни. Слово «мисэгура» относится к стилю коммерческой архитектуры, получившему распространение в период Эдо: это прочные постройки складского типа, которые служили одновременно лавкой и жилым домом. А «Хисамори» – это торговая марка, которую семья Морита использовала в те времена.
Семья Морита выращивала рис, но они также стали первыми в регионе Ниси-Тама, кто начал варить сакэ. Сакэварня «Морита Сюдзё» процветала с конца XVII века до самого конца периода Эдо. Любопытный факт: после того как «Морита Сюдзё» прекратила свою деятельность, здание арендовала компания Ishikawa Shuzō, которая впоследствии стала одним из ведущих производителей сакэ в Токио под маркой Tama Jiman.
Позже семья Морита открыла в своей мисэгуре аптеку. Глава семьи в восемнадцатом поколении, Морита Ясухиро, рассказывает: «Существует предание, что клиентами этой аптеки была семья Хидзикаты Тосидзо, заместителя командующего отряда Синсэнгуми».
В отреставрированном интерьере мисэгуры сегодня представлено множество ценных культурных объектов. На стропилах закреплена памятная доска в честь завершения строительства, где указан 1852 год и имена плотников, работавших над зданием. Глядя на историческую табличку, вполне можно воочию представить руки мастеров, создававших эту постройку.
На стене висит деревянная табличка, известная как «Гобо-но Кэйдзи» – официальное публичное уведомление, состоящее из пяти указов, излагающих принципы морали и запрещающих мятежные собрания. Такие уведомления распространялись новым правительством Мэйдзи в 1868 году и обычно выставлялись на въездах в деревни.
Истинное очарование этого кафе заключается в возможности ощутить вкус ушедших времен, наслаждаясь изысканными сладостями. Полтора века назад эта мисэгура уже стояла здесь, став свидетельницей множества великих потрясений. И пока мы, живущие в наше собственное непростое время, сидим в её залах, старинное пространство невольно наводит на мысли о том, как местные жители прошлого справлялись с тернистым переходом от периода Эдо к периоду Мэйдзи (1868–1912). Так и мы сегодня ищем свой путь посреди мировой нестабильности.
Нежнейший натуральный колотый лед и домашние сиропы
Флагманское блюдо заведения – десерт какигори, приготовленный из натурального льда, добытого в горной цепи Яцугатакэ и в Южных японских Альпах. Нежные ледяные хлопья мгновенно тают на языке, даря восхитительные ощущения. В Японии осталось лишь несколько поставщиков натурального льда, поэтому возможность кафе предлагать какигори осенью и в начале зимы целиком зависит от того, сколько льда удалось заготовить в первые месяцы года.
Особенным это блюдо делают сиропы собственного приготовления, которые господин Морита создает лично и с особым вниманием. Его сельскохозяйственное прошлое лежит и в философии кафе – «медленная жизнь и медленная еда», – и в приверженности принципу использования местных продуктов. Он выбирает исключительно локальные фрукты: клубнику от фермеров Акируно, кумкват с собственных полей Мориты и юдзу, сорванный прямо в саду. Он также вносит свой вклад в борьбу с излишними пищевыми отходами, намеренно используя клубнику, которая из-за своей формы или несовершенного вида не подходит для розничной продажи.
Любовь владельца к местным продуктам проявляется и в других деталях: например, в использовании молока Tokyo Milk (произведенного в регионе Тама) для мягкого мороженого в десерте Варабимоти Анмицу или риса сорта Косихикари с родительских полей для запеченных рисовых лепешек Гохэймоти.
Выставка мастеров эпохи Эдо
Насладившись атмосферой кафе, я получила возможность осмотреть весь комплекс. В 2013 году резиденция семьи Морита была признана объектом материального культурного наследия. На огромной территории площадью 6000 квадратных метров, помимо кафе-мисэгуры, расположены и другие впечатляющие постройки, включая склад для риса и помещение для ферментации мисо.
Пройдя через ворота рядом с кафе, можно увидеть главный дом, которому более 200 лет. Он до сих пор служит основным жильем для семьи, поэтому вход внутрь закрыт, но посетители могут полюбоваться его экстерьером.
Морита говорит: «Здания быстро разрушаются, когда в них перестают жить люди». Именно поэтому он продолжает бережно использовать как главный дом, так и другие постройки, постепенно их реставрируя.
Вход в главный дом полностью выполнен из древесины дзельквы и увенчан великолепной крышей с изогнутым фронтоном, достойной храма или святилища. Она украшена искусной резьбой потрясающей красоты, которая красноречиво свидетельствует о мастерстве и гордости ремесленников периода Эдо.
Навстречу будущему
Господин Морита решил открыть кафе, желая показать это ценное культурное наследие как можно большему числу людей. Так он вносит свой вклад в жизнь местного сообщества, сохраняя не только исторические здания, но и окружающий пейзаж с плодородными рисовыми полями. Одним из конкретных шагов на этом пути стало возрождение марки сакэ периода Эдо – «Яэгику», которую когда-то выпускал завод сакэ «Морита сюдзё». Он делает это при поддержке компании «Исикава сюдзо» и местных фермеров, используя рис сорта Косихикари, выращенный в самом Акируно.
Впрочем, путь сохранения традиций не всегда гладок. Морита признается: «С самого детства я чувствовал, что наследование и сохранение семейного дома – это нечто само собой разумеющееся. Но те времена прошли. Я не собираюсь навязывать это видение своим детям».
С момента открытия десять лет назад кафе пользуется популярностью у туристов, посещающих достопримечательности города, такие как чистая река в долине Акигава. Однако в последнее время оно превратилось в место, куда люди приезжают специально ради него самого. Величественность исторических построек, очарование сладостей из местных продуктов и тихая решимость владельца продолжать хранить традиции возводят этот простой бизнес до дела всей жизни.
«Я очень рад, что к нам возвращаются постоянные клиенты. Даже если это просто ради чашки кофе, мне приятно, когда люди заглядывают в нашу мисэгуру, забывают на время о житейских заботах и, возможно, находят в себе немного сил, чтобы встретить завтрашний день».
Слова Мориты запали мне в душу. Поездка от Синдзюку до станции Хигаси-Акиру занимает около часа с пересадкой. И оно определенно того стоит – провести немного времени под крышей старинного, мудрого дома.
Кафе Misegura Hisamori
- Адрес: 633 Ogawa, Akiruno, Tokyo
- Часы работы: С 12:00 до 17:00 (в периоды большой загруженности прием заказов может быть прекращен раньше). Выходной день – вторник (если на вторник приходится государственный праздник, кафе будет закрыто в среду). Может быть закрыто и в другие дни.
- Как добраться: 10 минут пешком от станции JR Хигаси-Акиру
- Веб-сайт: https://www.hisamori.biz/ (только на японском языке)
Фотография к заголовку: Фасад кафе Misegura Hisamori (© Кавагути Ёко)