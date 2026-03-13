Кафе Sun Potter Nonbiriya: инновационное меню и домашний уют в стиле ретро в токийском квартале Янака

Кафе в традиционных домах Токио

В колоритном токийском квартале Янака спряталось кафе, сохранившее уютную ретро-атмосферу жилого дома двадцатого века и предлагающее гостям меню, полное приятных сюрпризов.

Воспоминания об ушедшей эпохе

В токийском районе Янака, известном своими старинными храмами и атмосферными переулками, столь популярными среди иностранных туристов, мое внимание привлекло необычное здание. У входа стоял знак, напоминающий остановку автобуса, а за ящиком с подержанными книгами выстроились в ряд пустые бутылки из-под крепкого алкоголя. Стоило мне открыть раздвижную дверь кафе, как на меня нахлынула волна ностальгии по двадцатому веку.

В зоне дома (традиционном пространстве с земляным полом), залитой естественным светом, расставлены столики. Чуть выше расположена комната с классическим низким столом тябудай, вокруг которого разложены напольные подушки дзабутон. Старый кинескопный телевизор и практически антикварная стереосистема воссоздают атмосферу уютного дома, где когда-то в кругу семьи отдыхали домочадцы.



Оригинальная обстановка дома стала частью его нынешнего декора (© Кавагути Ёко)

Атмосфера ретро здесь настолько осязаемая, что посетители могут по ошибке принять кафе за музей. Все предметы здесь подлинные – они остались от прежних жильцов дома. В ожидании своего кофе и крем-брюле я разговорилась с хозяйкой заведения, которую зовут Мося.

От магазина канцтоваров к уютному кафе

Sun Potter Café Nonbiriya, работающее как кафе днем и как бар для местных жителей по вечерам, дарит ощущение путешествия в прошлое повседневной жизни токийских кварталов ситамати столетней давности. Заведение занимает двухэтажный деревянный дом, построенный еще в 1919 году. Когда-то здесь располагался магазин канцелярских товаров, который, находясь прямо у начальной школы, долгие годы был важной частью жизни района. Со временем владельцы съехали, и дом какое-то время пустовал. Позже в здании сменяли друг друга временные магазины, пока в 2016 году оно не обрело новую жизнь: Мося вместе с мужем открыли здесь свое кафе.



Встроенные полки сохранились еще со времен, когда в этом помещении находился магазин канцелярских товаров (© Кавагути Ёко)

Мося родилась и выросла в этих краях. Делая ремонт, неизбежно требовавшийся столетнему зданию, она тем не менее стремилась сохранить память о его прежних обитателях и передать всё очарование жизни в традиционном районе Янака. Чтобы не разрушить уникальную атмосферу дома, она свела реновацию к минимуму, ограничившись заменой старых водопроводных труб и улучшением вентиляции для защиты от сырости. Примечательно, что пространство под домом во время Второй мировой войны, по всей видимости, использовалось как бомбоубежище, но к моменту покупки здания пол там уже был залит бетоном. Мося лишь нанесла новый слой бетона, чтобы уберечь посетителей от неровностей старого пола.

Семейные фотографии

Семья оставила после себя фотоальбом, которым Мося очень дорожит. Листая его, она рассказывает: «На черно-белых снимках запечатлено, как отец семейства путешествовал по всей Японии, выступая в роли ведущего на конкурсах народных песен в самых разных уголках страны. На некоторых фото он запечатлен в образе бродячего актера – возможно, это тоже было частью его работы. Тем временем его жена управляла магазином и заботилась о семье».



Эти настенные часы до недавнего времени оставались на ходу, десятилетиями наблюдая за жизнью семьи (© Кавагути Ёко)



Когда-то в этом магазине торговали и сигаретами. Сегодня же вход украшает традиционная занавеска-норэн с названием кафе (© Кавагути Ёко)

Страницы альбома проложены полосками бумаги с пометками, в которых старые снимки сопоставляются с современными городскими ориентирами. Удивительно и трогательно видеть, насколько искренне Мося дорожит памятью о людях, которых никогда не знала лично, и как бережно она относится к городским пейзажам прошлого.

Привлекательное меню

Однако ретро-атмосфера – лишь одна из граней очарования этого кафе. Неизменной классикой Sun Potter Café Nonbiriya с самого его открытия стало крем-брюле, на появление которого в меню повлияло юношеское увлечение Моси французским фильмом «Амели». Она пообещала себе, что если когда-нибудь откроет кафе, то этот десерт – любимое лакомство главной героини – станет его визитной карточкой. Я разбиваю карамельную корочку и наружу вытекает сладкий заварной крем, а сама карамель мгновенно тает во рту.



Непременная классика меню Sun Potter Café Nonbiriya – крем-брюле и кофе (© Кавагути Ёко)

Кофейные зерна Мося закупает в основном у Hyakutō Coffee – ростерии-кофейне в районе Тосима, где она работала раньше. А вот чаи, который она подает (идеальный вариант, чтобы согреться в холода) – это уже её авторское творение. В состав входят жгучий перец чили, бадьян и гвоздика, дополненные тонкими нотками цитруса юдзу и щедрой порцией имбиря.



Имбирный чай, домашние кнели в кунжутной обсыпке и изюм, закупаемый напрямую у производителей (© Кавагути Ёко)

Меню полно маленьких приятных сюрпризов. Так называемый «черный» омурайсу на поверку оказывается жареным рисом с морепродуктами, окрашенным чернилами каракатицы и увенчанным пышным омлетом.



Фирменный омлет на «черном» рисе и грибы-фри Super Mario (© Кавагути Ёко)

С наступлением вечера кафе превращается в бар. Посетители с удовольствием заказывают фри Super Mario – гигантские обжаренные во фритюре грибы, которые в меню в шутку названы «грибами силы» в честь героя видеоигр. Подаваемые с домашним соусом тартар, они становятся идеальным дополнением к вину или пиву.

Новые страницы старого альбома

Дружеское общение с соседями, походы по барам и кофейням в поисках новых переулков или крошечных лавочек – именно эту неуловимую культуру кварталов ситамати неуловимо транслирует Café Nonbiriya. Заведение, по определению хозяйки, выступает в роли «консьержа Янаки»: Мося создала идеальное место для встреч, куда люди могут заглядывать по привычке, чтобы обменяться парой фраз, познакомиться с соседями и насладиться вкусной едой.



Название кафе представляет собой игру слов: слог «сан» (превратившийся в английское sun – солнце) из японского слова «сампо» (прогулка) дополняет слово «поттеринг» – заимствованное из английского языка слово, которое в Японии приобрело новое значение: неспешная езда на велосипеде по окрестностям (© Кавагути Ёко)

День за днем фотоальбом Nonbiriya собирает новые воспоминания: каждый посетитель, открывающий раздвижную дверь кафе, оставляет в нем свой след. История, начавшаяся сто лет назад, продолжает пополняться новыми страницами и сегодня.

Sun Potter Café Nonbiriya

Адрес: 5-2-29 Yanaka, Taitō, Tokyo

Часы работы: 11:30 – 15:00, 18:00 – 23:00 (11:00 – 23:00 по субботам, воскресеньям и в дни государственных праздников).

Выходной: среда и четверг

Доступность: восемь минут пешком от станции JR Nippori

Веб-сайт: https://nonbiriya.jp/ (только на японском языке)

Примечание: к оплате принимаются только наличные.

Фотография к заголовку: Фасад Sun Potter Café Nonbiriya (© Кавагути Ёко)