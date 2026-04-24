Путешествие во времени: комплекс Itabashi Tototo в районе Адзусава, Токио

Кафе в традиционных домах Токио

В конце 2025 года в токийском районе Адзусава распахнулись традиционные ворота якуимон, остававшиеся закрытыми на протяжении 50 лет, а расположенный за ними старинный семейный дом, превращенный в уникальный комплекс зданий с кафе и книжным магазином, уже ждет гостей.

Всего в 23 минутах езды от небоскребов Отэмати, ультрасовременного экономического сердца Японии, расположилась станция Симура-Сакауэ линии метро Тоэй Мита, где по сей день сохраняется дух эпохи Тайсё (1912-1926). В пяти минутах ходьбы от станции, посреди жилого квартала, от угла улицы открывается вид на длинную стену. За ней, в окружении густой зелени, спряталось величественное родовое имение деревенского старосты, чья семья жила в этих краях еще с периода Эдо (1603-1868). В воротах под сенью двускатной крыши посетителей встречает традиционная красная занавеска-норэн.



Ворота-якуимон построены в особом архитектурном стиле: двускатную крышу поддерживают два ряда столбов – основные, находящиеся спереди, и вспомогательные, расположенные с внутренней стороны ворот (© Кавагути Ёко)

Эти ворота оставались закрытыми полвека, но 29 ноября 2025 года вновь распахнулись для посетителей. Отреставрированный комплекс строений Itabashi Tototo включает кафе и книжный магазин. Визит сюда похож на путешествие в прошлое – не упустите возможность насладиться этим уникальным опытом.

Реставрация старинного склада

Справа от ворот расположилось покрытое черной штукатуркой здание с раздвижной дверью. Это так называемый «восточный склад» – постройка эпохи Тайсё, в которой теперь находятся кафе Café Apollon и книжный магазин Utouto, специализирующийся на литературе о путешествиях во времени.



В здании восточного склада расположились кафе и книжный магазин (© Кавагути Ёко)

Стоит переступить порог, как взгляд невольно устремляется ввысь – перекрытия верхнего этажа были убраны, чтобы создать пространство, напоминающее атриум, где свет проникает в помещение через окна, расположенные высоко под крышей. Надежной опорой всей конструкции служат массивные балки из вековой дзельквы. Здесь находятся старинные сундуки тансу и другие предметы интерьера и быта, когда-то принадлежавшие семье владельцев поместья.



Толстые балки склада сделаны из цельной древесины дзельквы (© Кавагути Ёко)

Судьбоносное решение для усадьбы

Хасунума Юки, старшая сестра главы семьи в двадцатом поколении, и её супруг Сугуро Акира проводят для меня экскурсию по территории. «Письменный стол в глубине кафе принадлежал моему дедушке, главе семьи в восемнадцатом поколении», – объясняет Юки.

После смерти дяди Юки, представителя девятнадцатого поколения семьи, она обсуждала с другими родственниками, что делать с домом и постройками, которые теперь пустовали. Наиболее практичным финансовым решением был бы снос строений и возведение на этом участке многоквартирного жилого дома. Но разбирая покрытые пылью вещи на складе, Юки осознала: «Если бы хоть кто-то из предыдущих поколений, живших здесь на протяжении четырехсот лет, отказался от своей ответственности за это место, меня бы сегодня здесь не было». Поддавшись глубокому чувству, она изменила стратегию и решила сохранить поместье.

Покойный дядя был преподавателем японского языка и, как следствие, достаточно занятым человеком. Для входа и выхода из дома он пользовался боковой калиткой, а ворота-якуимон оставались закрытыми в течение 50 лет. «Я хотела, чтобы эти ворота снова открылись, чтобы усадьба, которая долгое время была частной резиденцией, снова стала доступна всем. Это способ внести реальный вклад в жизнь местного сообщества, как это делали мои предки», – объясняет Юки. Её решимость сохранить постройки убедила семью, и родственники согласились с её планом.

Документы проливают свет на местную историю

На складе хранился сельскохозяйственный инвентарь, а также предметы быта, одежда и другие вещи, датируемые более чем вековой давностью. Там же находились переносное святилище микоси, использовавшееся во время местных фестивалей, идеально сохранившийся ручной пожарный насос XVII–XIX веков, а также множество других исторически ценных предметов, включая тысячи старинных документов.

Члены семьи Хасунума на протяжении многих поколений были деревенскими старостами района Адзусава; после них осталось множество записей о выполнении обязанностей по управлению землей и решению административных задач. Эти записи были переданы в Исторический музей Итабаси, где кураторы сочли их важным открытием. В настоящее время документы расшифровываются и изучаются, чтобы восполнить пробелы в истории района.



На стенде, встречающем посетителей, представлены старинные ключи и часы, найденные на складе (© Кавагути Ёко)

Кофе и выпечка в Café Apollon

Реставрация бесценного склада была доверена фирме по реновации и студии, имеющей отличную репутацию в создании экологичных интерьеров. Мебель, изготовленная на заказ, была выполнена из древесины нисикава из города Хання префектуры Сайтама; в дело пошла даже древесная стружка – её смешали со смолой и сделали столешницы для кафе. В обновленных помещениях теперь располагаются два заведения, обещающие посетителям интересные открытия. Одно из них – это Café Apollon, где предлагают спешелти кофе и домашнюю выпечку.

Владелец кафе Фукухара Эйто обучался искусству бариста в австралийском Мельбурне – городе, известном своей динамичной кофейной культурой. Головной филиал кафе находится в Одзи в районе Кита. На точке в Itabashi Tototo, как и в главном заведении, предлагают три вида кофе, которые готовятся из ароматных зерен светлой обжарки, и ассортимент подслащенной выпечки.



На витрине представлены фунтовые кексы, маффины и другие лакомства. В качестве сладкого к своему кофе автор выбрала скон из цельнозерновой муки (© Кавагути Ёко)

Заказы посетителей принимаются у стойки, в которую вмонтированы дверцы старинных сундуков тансу. Я замечаю, что кофе подают в дизайнерских кружках из аритского фарфора. Они имеют округлые контуры и напоминают винные бокалы – такая форма позволяет аромату кофе полностью захватывать ваше внимание. Стеклянная посуда для латте отсылает к стилистике Океании. Такие кружки и стаканы были выбраны не просто из-за эффектного дизайна, а для создания нового опыта потребления спешелти кофе.



Дверцы старинных сундуков из древесины павловнии стали частью барной стойки (© Кавагути Ёко)

Фукухара признается, что был удивлен, найдя в Токио место с подлинной живой историей. «Нет ничего проще, чем снести здание. Совсем другое дело сохранить его. Я подумал, что будет интересно сделать кофейню в таком месте».

Utouto: книжный магазин для путешественников во времени

Второе заведение в отреставрированном складе – это Utouto, книжный магазин, предлагающий подборку изданий с интригующими названиями, посвященных теме путешествий во времени. Книги выставлены на полках и старинных сундуках, которые когда-то использовала семья Хасунума, а винтажная стереосистема прекрасно дополняет атмосферу ретро.



Книги в магазине расставлены в старинной мебели, переделанной под стеллажи (© Кавагути Ёко)

Владелица магазина, писательница Фудзиока Минами, объясняет: «В момент, когда вы проходите через старинные ворота, вы словно переноситесь в другую эпоху, и это непередаваемое ощущение. Itabashi Tototo действительно воплощает стремление семьи Хасунума сберечь прошлое и поддерживать связь с местными жителями».

Фудзиока объясняет, что произведения о путешествиях во времени «не просто захватывают; они заставляют читателей поверить, что нечто подобное может случиться и с ними». Она рекомендует бестселлер магазина – роман Кена Гримвуда «Повтор» (Replay), главный герой которого оказывается пойманным во временной петле.

«Я всегда чувствовала, что хочу сделать путешествие во времени реальностью. В этом здании мы окружены антиквариатом, хранящим воспоминания владельцев, и я надеюсь, что покупатели не будут спешить, выбирая книги и другие товары. Мы рады всем путешественникам во времени».



На написанных от руки карточках представлена краткая информация о тематике каждой книжной подборки (© Кавагути Ёко)

Связь прошлого, настоящего и будущего

Хасунума Юки, которая также работает школьным библиотекарем, видит глубокую связь между книгами и старинными зданиями. «У каждого из них своя история. Книги говорят словами, а старые вещи рассказывают историю без слов». Сейчас она видит своей задачей расшифровать послание прошлого, скрытое в найденных ею предметах, и передать его следующему поколению. Для неё это тоже начало нового пути.

Реновация поместья продолжается: весной 2026 года в помещении западного склада будет создано новое пространство для аренды. В будущем также планируется задействовать главный дом и противопожарный склад кура, расположенный за ним. Тем временем Юки и её супруг каждое утро уделяют время уходу за садом и семейными могилами, а также молятся у небольших синтоистских святилищ на территории усадьбы. Так они по-новому интерпретируют ...обязанности своих предков — деревенских старост, поддерживавших местные праздники и движение Фудзи-ко (паломничество на гору Фудзи), играя центральную роль в жизни общины.



Главный дом усадьбы в настоящее время не используется (© Кавагути Ёко)

«Я видела в кафе пару, которая просто сидела и наслаждалась атмосферой и видом на сад, – говорит Юки. – Надеюсь, что каждый, кто приходит в Itabashi Tototo, сможет провести время в тишине и спокойствии».

В Itabashi Tototo время течет из прошлого в будущее. А может и наоборот. С чашкой кофе в одной руке и книгой в другой, стать путешественником во времени здесь сможет каждый.



(© Кавагути Ёко)

Itabashi Tototo

Адрес: 2-23-4 Azusawa, Itabashi, Tokyo

Часы работы: 10:00 – 17:00

Выходной: вторник и среда

Как добраться: пять минут пешком от станции Симура-Сакауэ (линия метро Тоэй Мита)

Вебсайт: https://itabashitototo.com/ (только на японском языке)

Фотография к заголовку: Главные ворота комплекса Itabashi Tototo (© Кавагути Ёко)