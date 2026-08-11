«Мияно-ю»: бывшая токийская баня предлагает маття, эспрессо и теплые воспоминания

Кафе в традиционных домах Токио

Десятилетия назад люди приходили в баню «Мияно-ю» в токийском районе Нэдзу, чтобы расслабиться и понежиться в горячей воде. Сегодня в здании бывшей бани работает кофейня, и в здешнюю уникальную атмосферу по-прежнему приятно окунуться с головой.

По мере того, как по всей Японии закрываются общественные бани сэнто, зарождается новое движение по адаптации их самобытной традиционной архитектуры и декора под другие нужды, включая кафе и галереи. Сэнто начала XX века можно узнать по пышным изогнутым фронтонам, в то время как постройки послевоенного периода отличаются большей простотой и практичностью. Когда-то все эти заведения служили излюбленным местом встреч для окрестных жителей. Сегодня воспоминания о прежнем укладе жизни и картинах прошлого передает новому поколению насыщенный аромат свежесваренного кофе.

Прекрасным примером такого преображения служит кофейня «Мияно-ю», расположенная всего в двух минутах ходьбы от станции Нэдзу линии Тиёда токийского метро.

Городские купальни на протяжении 57 лет

Баня «Мияно-ю» впервые открыла свои двери для посетителей в 1951 году. Здание расположилось на узкой боковой улочке недалеко от перекрестка Нэдзу 1-тёмэ, а его ориентиром стала высокая серая труба, возвышающаяся над крышей. Эта баня играла ключевую роль в жизни местного сообщества более полувека, вплоть до своего закрытия в 2008 году.



Массивная высокая труба сразу привлекает взгляд (© Кавагути Ёко)

В 2021 году в бывшем здании сэнто открылось новое заведение – кофейня под названием «Маття и эспрессо Мияно-ю». Поднявшись по небольшой лестнице ко входу и открыв раздвижную дверь, я обнаруживаю стойку, сделанную из старых банных шкафчиков для обуви. За ней открывается пространство самой кофейни; она кажется гораздо больше, чем можно было ожидать, глядя на скромный фасад здания с улицы. Сделав заказ у стойки, я получаю деревянный ключ с номерком от шкафчика – еще одно материальное воплощение памяти о находившейся здесь старой бане.



Отправляйтесь на место, указанное на номерке, и вскоре вам принесут ваш заказ (© Кавагути Ёко)

Позади стойки для заказов «Мияно-ю» разделяется на две отличающиеся друг от друга зоны. Тех, кто ищет уединения и тишины, провожают в зал с низким потолком, расположенный над бывшей котельной. Это похожее на грот пространство, в котором царит полумрак, служит настоящим оплотом спокойствия.

Посетителям, которые хотят в полной мере прочувствовать масштаб традиционного сэнто, нужно пройти по темному узкому коридору слева, который ведет в банный зал (осторожно, не ударьтесь головой!). Это помещение, изначально служившее мужским отделением бани, отличается высоким сводчатым потолком, большими окнами и удивительным ощущением простора. В бывшем женском отделении, расположенном по другую сторону стены, сейчас находится другое заведение.



На входе в банный зал посетителей встречает яркая зелень (© Кавагути Ёко)



Свет заливает помещение сквозь окна с ленточным остеклением (© Кавагути Ёко)

«Я приложила много усилий, чтобы сохранить старую баню в её первозданном виде, – рассказывает управляющая кофейни «Мияно-ю» Осато Эми. – Конечно, плитка кое-где потрескалась, но, за исключением нескольких критических дефектов, я намеренно оставила всё как есть. Мне хочется, чтобы посетители почувствовали историю этого места, ощутили тот же восторг, что и я, когда впервые его увидела».



Старомодные тазики и стульчики расставлены вдоль стен (© Кавагути Ёко)

Обилие декоративных растений наполняет пространство свежей, живой энергией. Осато вспоминает, что во время её первого визита бывший сэнто показался ей «похожим на теплицу». Свет, струящийся сквозь панорамные окна, одинаково освещает и безжизненную плитку, и нежную, растущую зелень.



В уголке-дзасики посетители могут прилечь и отдохнуть на приподнятом помосте (© Кавагути Ёко)

Сегодня большая ванна застелена матами татами, образуя небольшую приподнятую зону, где посетители могут прилечь и расслабиться – точно так же, как прошлые поколения делали это в теплой воде. Ряды кранов, выступающие из нижней части стен, служат еще одним напоминанием о десятилетиях их активного использования. По словам Осато, отреставрировать изысканную мозаику на стенах было бы крайне сложно, главным образом из-за нехватки мастеров, которые всё ещё занимаются подобной работой.



На этой яркой настенной фреске запечатлены птицы (© Кавагути Ёко)

Маття и эспрессо: две грани одного меню

Сегодня вход в кафе находится рядом с сохранившейся трубой сэнто, но во времена, когда здесь функционировала баня, её главный вход располагался с противоположной стороны здания. Это означает, что бывшая раздевалка, за которой когда-то присматривал дежурный, в планировке современного кафе оказалась позади банного зала.

Сегодня в раздевалке установлен обжарочный аппарат для кофе и столик на четверых. Процесс обжарки сырых зерен, позволяющий раскрыть их аромат, постепенно пробуждает пласты воспоминаний, которыми пронизано всё это пространство.



Бывшая раздевалка. Кто знает, сколько посетителей за прошедшие десятилетия наслаждались здесь бутылочкой прохладного молока после жаркой бани? (© Кавагути Ёко)

Две основополагающие позиции здешнего меню – кофе-эспрессо и чай маття. Эспрессо здесь подают в стиле Океании: флэт уайт (кофе с нежной молочной пенкой) или лонг блэк (для приготовления которого эспрессо наливают в чашку с горячей водой). Кофейные купажи меняются в зависимости от сезона: летом кофейня предлагает более легкие вкусы, а в зимние холода более плотные и насыщенные.

Для приготовления маття используют сорт «Окумидори», заботливо выращиваемый молодыми фермерами в префектуре Сидзуока небольшими эксклюзивными партиями. Как отмечают в кофейне, он пользуется огромной популярностью у иностранных туристов, которые уже успели оценить вкус напитков с маття и возвращаются сюда снова и снова.



В кофейне подают маття-латте, а также пломбир «Маття аффогато», украшенный печеньем собственного производства (© Кавагути Ёко)

Тепло добрососедства

Открыть собственный кофейный бизнес Осато вдохновил опыт, полученный ею во время учебы по обмену в Брисбене (Австралия).

«В Японии кофейня обычно воспринимается как место, где можно погрузиться в собственные мысли, побыть наедине с собой. Но в Австралии, в какое бы кафе вы ни зашли, посетители всегда непринужденно болтают с персоналом и друг с другом. Такая местная кофейная культура, где кафе служит площадкой для живого общения, стала для меня настоящим откровением».

В Японии роль похожих центров обмена информацией традиционно выполняли общественные бани сэнто, где всегда собирались и общались обитатели окрестных кварталов.

«Мне захотелось продолжить эту традицию, превратив старое здание бани в современную кофейню, где люди самых разных возрастов и профессий могли бы с удовольствием разговаривать друг с другом», – объясняет Осато.

По утрам большую часть клиентов составляют иностранные туристы, а после полудня сюда в основном приходят местные жители. И те, и другие любят перекинуться парой слов с бариста у стойки. За одним столиком можно увидеть сразу три поколения одной семьи: старшие показывают внукам: «Раньше я мылся прямо здесь, на этом самом месте». За другим столиком одинокий посетитель может молча созерцать высокий потолок. А одна пара, которая изначально познакомилась в сэнто в другом городе, даже устроила здесь свадебный банкет.



Эти краны, когда-то установленные для нужд сэнто, а теперь служащие элементом оформления кофейни, являются свидетелями истории района (© Кавагути Ёко)

Работы по перепланировке бани в кафе «Мияно-ю» выполнила строительная корпорация «Судзува» из токийского специального района Тайто, имеющая богатый опыт возведения сэнто. Глава компании Судзуки Кодзо является родственником первого владельца бани “Мияно-ю», и это пространство хранит важные для него воспоминания.

После закрытия бани Судзуки получал множество откликов от прежних клиентов, которые хотели возобновления ее работы. К сожалению, по его словам, с экономической точки зрения это было просто нецелесообразно. С другой стороны, отмечает он, «если бы здание сэнто снесли и на его месте построили очередную безликую многоэтажку, уникальный облик района был бы безвозвратно утрачен». Ощущение этой угрозы подтолкнуло его к тому, чтобы как можно скорее отремонтировать постройку и снова открыть её как многофункциональный комплекс под названием «Сэнто Билдинг».

Клубы пара старой бани уступили место ароматам маття и кофе, но душевное тепло, которое “Мияно-ю» всегда щедро дарила округе, осталось неизменным.

Кофейня «Маття и эспрессо Мияно-ю»

Адрес: 2-19-8 Nezu, Bunkyō, Tokyo

2-19-8 Nezu, Bunkyō, Tokyo Часы работы: 9:30 – 18:30 (заказы принимаются до 18:00)

9:30 – 18:30 (заказы принимаются до 18:00) Выходной: нерегулярные выходные дни

нерегулярные выходные дни Как добраться: 2 минуты пешком от станции Нэдзу линии Тиёда токийского метро

2 минуты пешком от станции Нэдзу линии Тиёда токийского метро Веб-сайт: https://www”Мияно-ю».tokyo/english

Репортаж, текст и фотографии:Кавагути Ёко

Фотография к заголовку: Эта зона отдыха в «Мияно-ю» переоборудована из бывшей помывочной (© Кавагути Ёко)