«Человек-бензопила»: кровавый антигерой нашего времени

«Человек-бензопила» Фудзимото Тацуки – одна из крупнейших манга-сенсаций последних лет. Её тиражи насчитывают десятки миллионов книг, она экранизирована в виде телепрограмм и кино. В чем причина её популярности у современной аудитории в Японии и в мире?

Отход от канона

Манга «Человек-бензопила» начала выходить в конце 2018 года в журнале Weekly Shōnen Jump. Издание в формате танкобон (отдельной книгой) стало настоящим хитом: общий тираж превысил 30 миллионов экземпляров. Вскоре последовали экранизации: вышли телевизионный аниме-сериал и театральная аниме-адаптация.

Главный герой – 16-летний мальчик Дэндзи, живущий в нищете в полуразвалившейся хижине. Отец оставил ему в наследство только долги якудза и Дэндзи становится «охотником на демонов», чтобы заработать денег. Выслеживать и убивать странных существ и злых демонов – работа опасная, но прибыльная.

Однако якудза предают Дэндзи, вступив в тайное соглашение с демоном, и пытаются его убить. Оказавшись на пороге смерти, Дэндзи заключает договор со своим компаньоном Потитой, собакообразным демоном-бензопилой. В результате Дэндзи возрождается как Человек-бензопила – получеловек-полудемон, и с помощью своей новой силы расправляется с якудза. После этого он привлекает внимание государственного подразделения охотников на демонов, Отдела общественной безопасности, и оказывается втянут в борьбу с куда более масштабными угрозами.

В отличие от привычного стиля журнала Shōnen Jump, в котором акцент делается на «дружбе, усилии и победа», «Человек-бензопила» с самого начала идёт наперекор канону. В первую очередь потому, что главный персонаж, Дэндзи, сознательно преподносится как антигерой.



Из 2-го тома «Человека-бензопилы» (© Фудзимото Тацуки/Сюэйся)

Отчаяние и поп-культура

Дэндзи, который не имел возможности ходить в школу и был никем не любим и живший в такой нищете, что не видел другого способа расплатиться с долгами отца кроме как продавать свои органы, хотел одного – «нормальной жизни». Его желания просты: намазать тост джемом и съесть его вместе с Потитой, обнять девушку и играть с ней в видеоигры в своей комнате. Его начальница Макима из Отдела общественной безопасности, которая, как правило, планирует схватки с демонами, играет на этих желаниях, манипулируя Дэндзи. Контраст с другими героями Jump, такими как Камадо Тандзиро из «Истребителя демонов» или Мидория Идзуку из «Моей геройской академии», разителен.

В интервью зарубежным СМИ Фудзимото Тацуки признавался, что если бы он создал «типичную мангу в духе Jump», то она просто затерялась бы среди других публикаций журнала. «Поэтому я постарался сохранить как можно больше своей индивидуальности, используя стиль Jump только в структуре истории и характеризации персонажей». Такое решение не только дало автору стратегическое преимущество, но и позволило ему продемонстрировать свою самобытность.

Дэндзи, с массивными бензопилами вместо лица и рук, незабываем, но он выглядит скорее зловещим, чем крутым. Композитор Ёнэцу Кэнси, написавший музыку как для телевизионной, так и для полнометражной аниме-адаптации, в разговоре с Фудзимото делился своей реакцией на этот образ: «Когда бензопилы прорываются изнутри его рук… это воспринимается почти как форма самоповреждения. Я никогда не видел ничего подобного в других работах». Он также отмечает: «Это мрачное и серьёзное произведение, но с налётом эксцентричности. И в то же время почему-то ощущается как поп». Именно в этой точке пересечения – между отчаянием, граничащим с самоповреждением, и эксцентричной поп-эстетикой – индивидуальность Фудзимото проявляется наиболее отчётливо.



Поклонников «Человека-бензопилы» можно найти далеко за пределами Японии. Косплеер в костюме главного героя позирует на выставке Fan Expo Canada. Торонто, август 2023 г. (© Аюш Чопра/SOPA Images/Sipa)

Между высокомерием и самоуничижением

Действие этого произведения разворачивается не в XXI веке. Здесь нет смартфонов, а вдоль улиц выстроились телефонные будки, создавая смутное ощущение конца 1990-х годов. Это означает, что 16-летний Дэндзи, по всей видимости, родился в начале 1980-х, и эта история оказывается вписанной в самый разгар масштабного кризиса занятости в Японии конца XX века.

Так называемый «ледяной период трудоустройства» начался после краха экономического пузыря в 1993 году и продолжался примерно до 2005. Молодых людей, вступивших во взрослую жизнь в тот период и безуспешно пытавшихся найти постоянную работу, называют потерянным поколением. Эти 17 миллионов человек, которым сейчас от сорока до середины пятидесяти лет, оказывают значительное влияние на общественное мнение и политику Японии.

Представители этого поколения разделяют пессимистический взгляд на мир, не ставят перед собой больших целей, а жизненные неудачи объясняют недостатком усилий. Фудзимото Тацуки, родившийся в начале 1990-х, как кажется, хорошо знаком с мрачным мировоззрением потерянного поколения.

Дэндзи мечется между безрассудным высокомерием и самоуничижением, а в основе его мотивации лежат три базовых желания – секс, еда и сон. В этом образе есть нечто, что особенно сильно откликается у «потерянного поколения». И, вероятно, не только в Японии: зрители и читатели по всему миру узнают в нем черты, с которыми могут соотнести самих себя.

Отпечаток гениальности

Отдельного разговора заслуживают антагонисты этого произведения – демоны. Поначалу они предстают как безымянные чудовища, однако вскоре начальница Дэндзи, Макима, объясняет их природу: «Все демоны рождаются с именами, и чем сильнее страх, связанный с этим именем, тем могущественнее становится демон». Иначе говоря, демоны – это воплощения тех понятий и явлений, которых боятся люди. Некоторые из них легко считываются – демон-зомби или демон-летучая мышь не требуют особых пояснений. Но есть и более сложные фигуры: Демон Огнестрела, Демон Власти, Демон Войны и Демон Старения. Эти образы не только визуально и концептуально продуманы, но и несут в себе острую социальную сатиру, придавая произведению философскую глубину и абстрактность.

Первая часть истории, посвящённая Отделу общественной безопасности, была завершена в конце 2020 года. Вторая часть, которая выходит с 2022 года в онлайн-сервисе Shōnen Jump+, заметно отошла от формата «чистого развлечения». Некоторые поклонники признаются, что больше «не понимают, что происходит». Однако хаотичность повествования, по-видимому, точно отражает состояние современного мира – эпохи новых войн, в которой конфликты в Украине и Газе стали частью повседневной новостной повестки.

Я убеждён, что Фудзимото, создатель «Человека-бензопилы», – величайший гений манги со времён автора «Акиры» Отомо Кацухиро. Прежде всего это проявляется в его художественном мастерстве. Отомо в 1980-х годах радикально изменил визуальный язык манги, придав ему трёхмерность и кинематографичность. Эта эстетика получила дальнейшее развитие в работах таких художников, как Сиро Масамунэ в 1990-х годах, и Фудзимото, который вывел её на новый уровень. Его стиль органично соответствует эпохе, в которой каждый смартфон оснащён видеокамерой, превращая любого в кинематографиста.

Но ещё важнее холодный, отстранённый взгляд, характерный для художественной манеры Фудзимото. Уже в его более ранней работе, «Огненный удар» (Fire Punch, 2016), использован радикальный приём: один из персонажей, увлечённый киноман, хочет снять путь мести главного героя, превращая сам сюжет в свою трагическую «историю внутри истории». В «Человеке-бензопиле» используется похожий метаповествовательный подход, вплоть до прямых насмешек над серией руководств «Спаси кота» – знаменитыми руководствами Блейка Снайдера по сценарному мастерству.

Фудзимото известен многочисленными оммажами своим любимым фильмам, но эти отсылки выполняют не только эстетическую функцию. Они постоянно напоминают читателю о вымышленной природе происходящего. В этом смысле его манга работает одновременно как художественное произведение и как метакомментарий к самому процессу создания историй. И в этом, возможно, истинная суть индивидуальности Фудзимото как автора. Однако его веб-манга «Оглянись», экранизированная в 2024 году, рассказывающая о двух девушках, мечтающих стать мангаками, легко читается и воспринимается, оставаясь при этом шедевром. Но я думаю, что именно «Человек-бензопила» показывает истинное лицо Фудзимото Тацуки.

И, пожалуй, то, что его работы ускользают от однозначных интерпретаций, и есть главная причина, по которой Фудзимото Тацуки остаётся… Фудзимото Тацуки.

Экранизации находят отклик у молодёжи

Полнометражное аниме, ставшее одним из главных хитов проката последних месяцев и до сих пор идущее в ряде кинотеатров Японии, стало прямым продолжением телевизионного аниме сериала. Одни только великолепные сцены сражений оправдывают поход в кино: они выглядят как концентрированная демонстрация технического и художественного потенциала японской анимации. Зрителям по большей части за двадцать, и по сей день зрители покидают залы с чувством глубокого удовлетворения. Судя по всему, это произведение действительно глубоко резонирует с молодой аудиторией.

«Человек-бензопила» завоевал признание по всему миру. В Японии в 2021 году оригинальная история получила премию издательства Сёгакукан в категории «Лучшая сёнэн-манга». В США она три года подряд (2021–2023 гг.) становилась лауреатом Премии Харви, одну из старейших национальных премий в области комиксов, за лучшую мангу.

Аниме адаптации восьми ранних небольших произведений Фудзимото, включая его дебютную работу «В школьном дворе жили-были две курицы», демонстрировались в ограниченном кинопрокате в Японии, а с ноября 2025 года они пополнили библиотеки глобальных стриминговых платформ. Очевидно, Фудзимото Тацуки обладает редким качеством – способностью зажигать и вдохновлять других авторов своего поколения.

Фотография к заголовку: Обложки выпусков журнала Weekly Shōnen Jump, в которых публиковались первые главы «Человека-бензопилы» (© Фудзимото Тацуки/Сюэйся)