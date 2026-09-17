Манга «Ниппон Сангоку»: способно ли слово остановить войну в постапокалиптической Японии?

Избранные произведения в жанре манга

Научно-фантастическая манга Мацуки Икка «Ниппон Сангоку» создана по мотивам китайского исторического романа «Троецарствие». Действие манги происходит в недалёком будущем. Пережив крах цивилизации, Япония погрузилась в борьбу за власть между правителями трёх княжеств. Главный герой отправляется в путь, чтобы принести мир на родную землю. Его оружие – не физическая сила, а острое слово. Можно ли изменить мир, в котором правят страх и насилие, с помощью разума и красноречия? Сюжет манги – мощная метафора современного общества.

Сила клятвы, данной покойной жене

В конце годов Рэйва (нач. в 2019) Япония потерпела сокрушительное поражение в индустриальной революции в сфере искусственного интеллекта. На фоне прогрессирующего старения общества, низкой рождаемости и снижения уровня образования былое могущество страны стремительно угасает. Японию захлестнули глобальная ядерная война, пандемия, разрушительные землетрясения и тотальная коррупция в высших эшелонах власти. Накопившийся народный гнев выплеснулся в кровавую революцию, сокрушившую прежнее государство. От населения осталось менее десяти процентов, а по уровню развития страна деградировала до ранней эпохи Мэйдзи (1868-1912). Японский архипелаг раскололся на три враждующих княжества – Ямато со столицей в Осаке на западе, Буо со столицей в Одаваре на востоке и Сэйи со столицей Ниигата на севере.

Действие манги начинается в провинции Эхимэ (нынешняя префектура Эхимэ), расположенной в княжестве Ямато. Пятнадцатилетний чиновник Аоэтэру Мисуми, работающий в сфере аграрной политики, недавно взял в жёны Саки. Глава Министерства внутренних дел Дэнки Тайра, приехавший из столицы для сбора налогов, жестоко казнит Саки под предлогом неповиновения. Аотэру не выказывает ни малейшего гнева по поводу этой несправедливой и бессердечной расправы. Он хладнокровно предоставляет доказательства, свидетельствующие о злоупотреблениях сборщика налогов, и Дэнки приказывает обезглавить мошенника. Когда Дэнки спрашивает, доволен ли Аотэру, тот бесстрастно отвечает: «Ничего подобного. Я просто показал, как всё было на самом деле».

Аотэру хранит в памяти наследие былого государства и знает наизусть «Искусство войны», «Троецарствие» и другие шедевры китайской классики. «Имея мужество, ты сумел бы объединить Японию, положить конец междоусобной войне и принести мир на нашу землю», – говорила ему Саки, восхищаясь умом своего супруга. После гибели жены Аотэру даёт клятву вернуть мир в Японию, используя лишь собственный интеллект и красноречие. Так начинается борьба за возрождение единой державы под предводительством главного героя, которому суждено стать выдающимся военным стратегом.



Главный герой Аотэру Мисуми (справа) рассказывает о своей клятве Дэнки Тайра (слева), расправившемуся с его женой. «Ниппон Сангоку», том 5, глава 24. Мацуки Икка, издательство «Сёгакукан»

Выразительные образы персонажей

Первое, что бросается в глаза – это самобытная графика. Иссиня-чёрные линии и мазки напоминают стиль традиционных гравюр, а тени выполнены изящной ручной штриховкой. Герои с выразительными чертами лица нарисованы в классической реалистичной манере. Подобный стиль не всем приходится по вкусу, однако его невозможно не признать эстетичным.

Ещё одна особенность манги – местные диалекты. Аотэру говорит на диалекте Эхимэ, однако столицей западного княжества является Осака, поэтому официальным языком княжества считается осакский диалект. Разнообразие диалектов подчёркивает индивидуальность персонажей, а вкрапления молодёжного сленга вроде бари эгуй («крышесносный»), гати («на полном серьёзе»), торима («пока что») и намэпу («игра в поддавки») создают забавный контраст.

После похорон жены Аотэру направляется в Осаку, чтобы сдать экзамен для поступления на службу к пограничному генералу Рюмону Мицухидэ, известному своей честностью. Задание требует «заставить Рюмона встать на колени всего за десять минут». Большинство кандидатов пытается применить физическую силу, однако Аотэру добивается успеха другим способом. Эта ключевая сцена наглядно иллюстрирует главную идею манги – перед нами не банальный экшен, а психологическое противостояние.

«Раньше в Японии была великая цивилизация»

В мире, где живёт Аотэру, все автомобили давно превратились в металлолом, поэтому людям приходится передвигаться пешком или верхом на лошадях. Здесь нет ни Интернета, ни электричества, ни телефонной связи. Горстка влиятельных правителей захватила власть и ведёт бесконечную войну. Эта пугающая антиутопия – крайняя форма выражения смутной тревоги, охватившей современную молодёжь.

После поражения во Второй мировой войне Япония успешно восстановилась и в конце 1970-х годов считалась «первой страной в мире». Однако за крахом экономики «мыльного пузыря» последовала тридцатилетняя стагнация. После её завершения в 2026 году на фоне старения населения, низкой рождаемости, инфляции, стихийных бедствий и нарастающей геополитической нестабильности будущее Японии по-прежнему выглядит неопределённым. В манге представлен наихудший из возможных сценариев, однако главный герой Аотэру твёрдо намерен сдержать данное покойной супруге обещание и возродить прежнюю Японию.

Аотэру опирается на знания ушедшей эпохи. «Раньше в Японии была великая цивилизация», – произносит он в одной из сцен. В этих проникнутых ностальгией словах чувствуются нотки национализма, однако герой чужд радикальным идеологиям и сохраняет нейтралитет. Несмотря на обилие кровопролитных сцен, манга изобилует неожиданными приёмами, а драма в одно мгновение может превратиться в комедию. Подобный контраст придаёт повествованию особую объёмность и увлекательность.

Слово как сильнейшее оружие

В чём же заключается справедливость, которую отстаивает Аотэру? В новом, седьмом томе, на вопрос о том, как он собирается изменить мир, не прибегая к насилию, Аотэру не задумываясь отвечает: «С помощью диалога». Он убеждён, что именно демократия как высшее достижение человеческой мудрости станет первым шагом к установлению прочного мира в Японии.

Эти слова могут показаться разочаровывающе наивными, потому что Аотэру, будучи государственным служащим, тоже причастен к агрессивной политике Ямато. Однако в ХХI веке, когда на планете один за другим вспыхивают военные конфликты, а демократические институты постепенно деградируют, подобный авторский приём заслуживает самого внимательного изучения.



Победить коррупцию, свергнув Дэнки Тайру, невозможно. Аотэру объясняет, как трансформировать нынешний режим в систему правления на основе общенационального диалога. «Ниппон Сангоку», том 7, глава 46. Мацуки Икка, издательство «Сёгакукан»

Автор ощутимо противопоставляет своё произведение философии таких книг, как «Царство» («Кингудаму») Хары Ясухиса, выходящей с 2006 года. «Царство» повествует о войнах за объединение Китая в период правления первого императора династии Цинь. Главный герой истории – молодой талантливый воин по имени Син. Культ физической силы, – классический элемент манги для мальчиков, обеспечил «Царству» огромную популярность. Аотэру в «Ниппон Сангоку» идёт куда более сложным путём. Этот контраст в подходах отражает зреющий в обществе запрос на переход от языка силы к диалогу – сдвиг, ознаменовавший переход от эпохи Хэйсэй (1989-2019) к Рэйва.

Игра Dynasty Warriors как источник вдохновения

Манга «Ниппон Сангоку» начала выходить в мобильном приложении издательства «Сёгакукан» в конце 2021 года, в разгар пандемии COVID-19. Её автор Мацуки Икка родился в 1994 году в префектуре Эхимэ, как и его герой Аотэру. В детстве Мацуки увлекался китайским классическим романом «Троецарствие», а позднее с головой погрузился в видеоигру Dynasty Warriors. Это увлечение стало отправной точкой для написания манги. «История других стран меня не привлекала, поэтому в качестве места действия я выбрал Японию будущего», – рассказал автор в интервью местной прессе. К созданию трёх княжеств Мацуки подошёл особенно тщательно – он изучил горный рельеф Японии и скрупулёзно продумал хронологию. При этом автор отмечает, что никогда не считал себя любителем истории.

Японские читатели любят «Троецарствие» не меньше, чем в самом Китае. А список манги, созданной по мотивам романа, начиная с классики Ёкоямы Мицутэру, кажется бесконечным. Среди произведений, где действие перенесено в Японию, стоит выделить научно-фантастическую мангу Кавагути Кайдзи «Дух солнца». Появление «Ниппон Сангоку» стало настоящим прорывом в жанре, который, казалось, уже полностью себя исчерпал.

По словам автора, при создании персонажей он опирался на образы военачальников эпохи воюющих провинций и «Троецарствия», переосмысляя их на новый лад. Аотэру, обделённый физической силой и полагающийся исключительно на красноречие, далёк от мужественных полководцев Цао Цао и Лю Бэя из «Троецарствия». Подобный образ нетипичен для жанра военной хроники. Можно найти некоторое сходство Аотэру со стратегом Чжугэ Ляном, однако в одном из интервью 2024 года автор признался, что прототипом главного героя является блестящий стратег и генерал Дэн Ай. Известно, что Дэн Ай был выходцем из крестьянской семьи и страдал заиканием. «Я подумал: если бы Дэн Ай обладал даром красноречия, он мог стать непобедимым. Так появился Аотэру», – вспоминает автор.

Многогранность добра и зла

Чем дальше развивается сюжет, тем более захватывающим становится повествование. Каждый появляющийся на сцене генерал притягивает внимание внутренней силой и сложностью характера. Вплоть до четвёртого тома в качестве ключевых персонажей выступают Рюмон, пограничный генерал княжества Ямато, и его подчинённый, гениальный стратег Каку Ясуаки. Не менее яркой харизмой обладает Вадзима Ога, женщина, взявшая в свои руки власть в княжестве Сэйя во время военного переворота. Даже рядовые солдаты не являются безымянными статистами – за каждым из них стоит детально проработанная история, превращающая мангу в масштабную многофигурную эпопею.

В то же время сюжет манги не был бы настолько динамичным без присутствия отталкивающих злодеев. Дэнки Тайра, олицетворение зла и коррупции, – образец безжалостности с неизменной улыбкой на лице. «Смертная казнь. Смертная казнь. Исполнить за пять секунд», - хладнокровно выносит он жестокий приговор. Подобные сцены помогают читателю глубже понять мотивы Аотэру, отправляющегося в крестовый поход возмездия ради наступления мира.

Однако «Ниппон Сангоку» - это не просто притча о борьбе добра и зла. «Я часто получаю письма от читателей с просьбами поскорее расправиться с Дэнки Тайрой, чтобы избавить мангу от его присутствия. Но мне кажется, что люди, жаждущие его смерти, сами не являются абсолютным добром», - делится автор. Добро, зло и справедливость, изображённые в манге, являются относительными, у всех персонажей есть как светлые, так и тёмные стороны. Со временем понимаешь, что даже Дэнки Тайра является порождением своей эпохи, а после его устранения неизбежно появится новое чудовище. Автор удерживает внимание читателя до самой развязки.



Тайра Дэнки насмехается над генералом Рюмон, предлагающим перемирие. Эта отталкивающая ухмылка наверняка войдёт в историю манги. «Ниппон Сангоку», том 2. Мацуки Икка, издательство «Сёгакукан»

Аниме-версия покоряет мир

Экранизация «Ниппон Сангоку» транслировалась с апреля по июнь 2026 года на телеканале TOKYO MX и спутниковом вещании. Сейчас сериал доступен во всём мире на Amazon Prime Video. Он занимает 10 место в мировом рейтинге телесериалов и 2 место среди неанглоязычных проектов. Подобный успех напрямую связан с реализмом и актуальностью поднимаемых в манге тем.

Сможет ли красноречие Аотэру разорвать порочный круг насилия? Возможно ли добиться мира одним лишь словом? Борьба героя за воплощение неоконфуцианской концепции «единства знания и действия» предопределяет судьбу и нашего с вами мира.



Афиша аниме «Ниппон Сангоку» © Мацуки Икка, издательство «Сёгакукан»/Комитет производства «Ниппон Сангоку» (PRTIMES)

Фотография к заголовку: обложка первого и третьего томов «Ниппон Сангоку» Мацуки Икка