«Без последних вылетов. Жизнь Минобэ Тадаси»: история офицера, выступившего против политики командования – интервью с автором Сакаи Кацухико, президентом Jiji Press

В завершающий период Войны на Тихом океане нашёлся офицер, публично выступивший против стратегии особых ударных отрядов (более известных за рубежом как смертники-камикадзэ – прим. перев.), выдвинутой высшим руководством Военно-морского флота императорской Японии. Автор книги об этом человеке совсем недавно, в конце июня, приступил к работе на посту президента Jiji Press. Почему он написал о никому не известном военном и что хотел донести до читателя?

Президент Jiji Press. Родился в 1959 году в префектуре Ойта. В 1985 году по окончании Университета Васэда поступил на работу в Jiji Press, где занимался в экономическом отделе подготовкой материалов о финансовой и монетарной политике, а также освещал проблемы торговых отношений в вашингтонском отделении. В 2011 году возглавил экономический отдел, в 2015 стал руководителем дочернего предприятия в Фукуоке, в 2017 году – начальником редакции, а в 2018 году – директором. В нынешней должности с июня 2020 года.

Не гуманизм, а рационализм

«Поводом стало знакомство с летчиком-истребителем из отряда «Фуё», которым командовал Минобэ. Я несколько раз брал у этого пилота интервью, будучи президентом дочерней компании в Фукуоке, когда готовил статьи на основе записей воспоминаний участников Войны на Тихом океане. Меня заинтересовало то, что во время Битвы за Окинаву, когда особые ударные отряды задействовали, чтобы не допустить вторжения американских войск на основную территорию страны, одно из авиационных подразделений ВМФ придерживалось сугубо обычных методов ведения боевых действий».

Автор книги Сакаи Кацухико рассказывает о мотивах, побудивших его взяться за перо. Главный герой, Минобэ, был самым обычным военным. Воспитанному в имперском духе юноше удалось поступить в офицерское училище – Военно-морскую академию – и окончить ее с заурядными результатами – на 97-м месте из 160 выпускников. На службе в Военно-морском флоте он стремился попасть на гидросамолеты, на которые остальные смотрели свысока, поскольку это был наиболее легкий способ стать пилотом. В дальнейшем Минобэ проявил себя большим рационалистом, выступив против особых ударных отрядов.



Обложка книги Сакаи Кацухико «Без последних вылетов. Жизнь Минобэ Тадаси» (Опубликована в августе 2017 года издательством «Ходзёся»)

То, что 29-летний Минобэ осмелился на совещании публично выступить из задних рядов против тактики особых ударных отрядов (токубэцу когэкитай, сокр. токкотай), которую превозносили ключевые штабные офицеры флота, было мотивировано отнюдь не гуманизмом. И уж тем более речь не идет об антивоенном выступлении. Особые ударные отряды были утверждены в качестве «последнего средства». Однако Минобэ считал, что прежде чем пойти на него, долг морского офицера состоит в том, чтобы использовать до конца все остальные возможности, и поэтому он решительно выступал за использование обычных методов ведения боевых действий вместо тактики особых ударных отрядов. И хотя на этом совещании позиция Минобэ была встречена с большим неодобрением, вопреки ожиданиям, его предложение было утверждено командованием.

Большой успех тактики ночных атак

Действия особых ударных отрядов – это настоящее мужество. Но фактически это была боевая тактика, обусловленная сиюминутными обстоятельствами, реализуемая за счет слабо подготовленных пилотов при скудном материально-техническом обеспечении. Большинство истребителей сбивали еще до того, как они могли обрушиться на вражеские корабли.

В качестве альтернативы Минобэ предложил продуманную тактику ночных рейдов. Опорной базой отряду «Фуё», которым командовал Минобэ во время решающего сражения, служил аэродром Ивагава в основании полуострова Осуми в префектуре Кагосима. В дневное время самолеты прятали по окрестным рощам, а аэродром маскировали под пастбище, выпуская пастись коров. С наступлением темноты самолеты вылетали в южном направлении и наносили удары по американским войскам. Возможно, эти удары были словно брызги воды на раскаленные камни в сравнении с мощью американских сил, и тем не менее в ситуации проигрываемой битвы они сильно поднимали боевой дух. Кстати, о существовании замаскированной базы Ивагава противник так и не узнал до самого конца войны.



Фотоиллюстрация: памятная фотография отряда «Фуё» перед командным пунктом на аэродроме Ивагава в префектуре Кагосима. Лейтенант Минобэ в белой форме в середине второго ряда впереди. Снимок сделан 5 июля 1945 г., (Jiji Press, предоставил Цубои Харутака)

Читается, словно триллер

Хотя в книге Минобэ назван «безвестным военнослужащим», на самом деле в среде энтузиастов военного дела этот человек, судя по всему, довольно известная фигура. Когда в декабре 1997 года он скончался в возрасте 81 года, Jiji Press опубликовала лаконичный некролог, в котором говорилось о послевоенной службе в Воздушных силах самообороны. В книге приводится много узкоспециальных сведений – начиная от Военно-морской академии и вплоть до флотских реалий и технических особенностей самолетов.

Но пусть это не отпугнет читателя. Сам Тани, который взял это интервью, работал в Jiji Press с автором книги в одной рабочей группе. Он помнит, как часто отмечал прекрасное владение языком и слог Сакаи, который младше него на 8 лет. В точном и ясном изложении Сакаи история читается совсем как захватывающая художественная книга, не успеваешь перелистывать страницы.

Может быть, Сакаи, который сумел так блеснуть знанием терминологии, тоже любитель военного дела?

«Вовсе нет, – говорит он. – Расспрашивать людей, запрашивать и вычитывать материалы мне было очень нелегко. Второй раз я бы за такое не взялся». Автор оглядывается на долгий путь, итогом которого стала эта книга, с усталой улыбкой. В приведенном в конце книги указателе лиц более сотни имен и названий организаций и источников. Многие материалы-источники отсутствуют в продаже, так что их поиск и обработка, вероятно, потребовали массу труда и времени.

«Атмосфера», не допускающая критики

Об особых ударных отрядах после войны много писали в критическом тоне как о бесчеловечном методе ведения войны, либо, напротив, публиковали трогательные художественные истории. Данная книга не является ни тем, ни другим. На ее страницах на основе жизненного пути рационалиста Минобэ описывается, как сформировалась «атмосфера», в которой не выскажешь вслух возражений, насколько бы ты ни был несогласным в душе, и каково было ей сопротивляться одному из военнослужащих.

Эту атмосферу книга описывает очень доступно.

«То, насколько тяжело человеку в одиночку идти наперекор большой политике, как бы она ни была нерациональна, легко поймет любой, кому доводилось состоять в какой-нибудь крупной организационной структуре… Единожды сформировавшись, “атмосфера” отвергает очевидные обоснования и логические объяснения, подчиняет себе сознательные решения всех и каждого, контролирует, становится всесильным стандартом, закрывает рот любому, кто в ней находится. Впоследствии, даже пытаясь разобраться в процессах принятия решений, невозможно установить ответственность – решения принимали не люди, а некая невидимая и неосязаемая “атмосфера”, и спрашивать оказывается не с кого».

Причины, побудившие написать о Минобэ

В книге появляются и симпатичные персонажи, и мягкие руководители. С другой стороны, на ее страницах предстает множество бюрократов, даже не пытающихся вникать в суть происходящего, и начальников, которым не хватает ни научных знаний, ни способностей. Поспособствовав формированию «атмосферы», они отправили на гибель множество молодых жизней. И нельзя не признать, что проблемы такого рода отнюдь не решены ни в современной Японии, ни в мире в целом.

Почему автор взялся за описание жизни Минобэ? На этот вопрос, заданный в самом начале беседы, Сакаи ответил следующими словами.

«Когда я стал разбираться, выяснилось, что были, пусть и немногочисленные, офицеры, критиковавшие тактику особых ударных отрядов. Но большинство из них выражали свои настроения лишь в самом узком кругу – в беседах с коллегами и т. д. Кроме Минобэ, не было ни единого человека, кто заявил бы о своем несогласии на совещании руководству ВМФ и добился признания руководством своих возражений».

«Сказать по правде, он стал для меня неожиданностью, и я почувствовал какое-то облегчение от того, что в Японии той эпохи находились подобные люди, а равно и потому, что в руководстве ВМФ нашлись те, кто смог понять Минобэ».



Интервью состоялось 5 июня 2020 года в офисе nippon.com в токийском районе Тораномон

Фотография к заголовку: Истребитель для ночных вылетов «Суйсэй» («комета») пилота Цубои Харутака из отряда «Фуё», которым командовал Минобэ Тадаси. Взятое в 2015 году у Цубои интервью «Без особой ударной тактики» послужило толчком для написания книги (предоставил Jiji Press Цубои Харутака)

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