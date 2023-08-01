Yuki Precision: непревзойденные традиции мастерства

Сделано в Японии

Некогда процветающий в Японии сектор прецизионного производства столкнулся с неопределенностью своего будущего, поскольку в связи со старением трудоспособного населения все большее число малых и средних предприятий вынуждены закрываться. Многие специальные профессиональные навыки находятся под угрозой исчезновения. Однако одна из компаний, расположенная в Канагаве, стремится переломить ситуацию. Генеральный директор Yuki Precision и Yuki Holdings Оцубо Масато делится с нами своей амбициозной целью – вдохнуть в отрасль новую жизнь.

Новая жизнь

Япония славится своим промышленным мастерством, репутация которого зиждется на множестве небольших и средних компаний. Однако все большее число производств оказываются в тяжелом положении, поскольку такие факторы, как усиление глобальной конкуренции, старение и сокращение численности трудоспособного населения, снижают перспективы роста, вынуждая многие фирмы закрываться и прекращать свою деятельность.

Компания Yuki Precision, расположенная в префектуре Канагава, была одним из таких производителей, пытавшихся удержаться на плаву. Основанная в 1950 г., компания начинала небольшого завода в Тигасаки, где изготавливались винты. Благодаря своей репутации производителя деталей с высокоточной резьбой, в 1980-х гг. она начала выпускать металлические компоненты, используемые в городских телефонах, однако с появлением сотовых телефонов спрос на них иссяк. Переключившись на производство оптоволокна, компания процветала до тех пор, пока в 2001 г. крах японского «пузыря» в сфере информационных технологий не поставил судьбу бизнеса под угрозу.



Рабочий управляет станком на заводе Yuki Precision (© Yuki Precision)

В 2006 году на фоне этих событий в компанию пришел нынешний генеральный директор Оцубо Масато. Внук основателя фирмы и сын второго президента, он обладал деловой хваткой, в которой компания остро нуждалась. Он получил степень магистра машиностроения в Токийском университете и шесть лет проработал в ведущей японской компании Incs (ныне Solize), прежде чем принять решение помочь семейному бизнесу выкарабкаться из затруднительного положения.

Оглядываясь назад, Оцубо признает, что недооценил масштаб проблем компании. «Когда я работал в Incs, бизнес процветал, – говорит он. – Я был непосредственным участником быстрого роста крупной компании и полагал, что в сравнении с этим руководство небольшой компанией по производству металлических изделий будет простым делом». Но в действительности Оцубо обнаружил компанию, погрязшую в долгах.

Задолженность компании Yuki Precision в несколько раз превышала годовой объем продаж, а это означало, что сколько бы продукции ни удалось выпустить на рынок, вся выручка уходила на погашение долгов. Единственным выходом, по мнению Оцубо, была попытка привлечь новых клиентов. Так начался период долгих и бессонных дней.

«Первым шагом стало понимание наших сильных сторон, – объясняет он. Затем он создал отдел, предоставляющий услуги в области исследований и разработки. – После этого началась бесконечная работа над продажами».



(© Ikazaki Shinobu)



(© Ikazaki Shinobu)

Оцубо провел опрос и анкетирование клиентов, с целью использовать полученные результаты для анализа сильных сторон компании. Было очевидно, что клиенты удовлетворены высоким качеством продукции, в том числе умением производителя осуществлять прецизионную обработку деталей вплоть до микронного уровня, что составляет примерно одну десятую толщины человеческого волоса. Бизнес компании с самого начала основывался на подобных передовых технологиях.

Однако это потребовало нового подхода к исследованиям и разработке. Создавая отдел, Оцубо опирался на свой опыт, определяя объем услуг, включающий не только работу с заказами, но и помощь в проектировании, в том числе работу с клиентами и подготовку предложений по продуктам в соответствии с их потребностями. Вооруженный высшим инженерным образованием и знаниями, полученными в компании Incs, где он, будучи новичком, руководил крупным проектом, он смог предложить клиентам непревзойденный уровень экспертизы.



Сотрудники отдела исследований и разработки (© Yuki Precision)

Прорыв в аэрокосмическую отрасль

Поставив своей целью во что бы то ни стало обеспечить выживание компании, Оцубо с головой ушел в работу по привлечению новых клиентов, опираясь на основные технологии прецизионной резьбы и новый подход к производству “на основе предложений”, охватывающий все этапы - от исследований и разработки до производства. Он контролировал каждый этап работы, начиная с разработки коммерческих предложений с учетом индивидуальных потребностей потенциальных клиентов и заканчивая оформлением заказов.

В частности, он нацелился на аэрокосмическую отрасль, где, как он знал, востребованы такие качества, как точность и качество. «Я мечтал прорваться на этот рынок», – объясняет он. Хотя основная часть бизнеса компании была связана с производителями электроники, Оцубо был уверен, что Yuki Precision сможет удовлетворить высокие требования аэрокосмической отрасли к безопасности и высоконадежным специализированным деталям.

Вхождение в сложную отрасль стало испытанием для сотрудников, которые всегда старались выполнять даже самые сложные заказы. Прилагались все усилия для продвижения компании, и в 2008 году шанс наконец-то представился. Во время участия в международной аэрокосмической выставке представленные компанией детали механической обработки привлекли внимание представителей Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) своей точностью и качеством. Итогом стало установление долгосрочных отношений JAXA с компанией.



Специальный проволочный сплав был одной из разработок, представленных компанией Yuki Precision на аэрокосмической выставке 2008 года.(© Yuki Precision)

Далее события развивались стремительно. Компания получила сертификат JIS Q 9100 - системы управления качеством, обязательной для контроля качества аэрокосмической промышленности Японии. Благодаря получению сертификата Yuki Precision удалось получить заказы на изготовление деталей для авиационного оборудования у одного из крупнейших производителей. После этого начали поступать заказы на структурные компоненты для одного из своих наноспутников от японской компании-стартапа Axelspace, занимающейся разработкой малых спутников. Компания Yuki Precision также принимала участие в разработке и изготовлении спутника для компании Astroscale, занимающейся очисткой орбиты от мусора. Опираясь на этот опыт, компания продолжает привлекать новых клиентов в аэрокосмической отрасли.



Титановые сопла, используемые в беспилотном зонде Hayabusa 2. Детали были напечатаны на 3D-принтере, а их элементы подвергнуты точной механической доработке (© Yuki Precision)



Инжектор для двухступенчатого жидкостного ракетного двигателя производства компании Yuki Precision (© Yuki Precision)

За первые пять лет работы в компании Yuki Precision Оцубо удалось диверсифицировать производственную базу фирмы, переведя ее с электронных компонентов на детали для аэрокосмического оборудования, увеличить портфель клиентов в пять раз и повысить объем продаж в среднем на 10% в год. Несмотря на то, что на восстановление потребовалось десять лет, в настоящее время положение компании стабильно.

Опираясь на свой успех, компания Yuki Precision расширяет свою деятельность. В 2015 г. компания открыла филиал во Франции. Кроме того, компания сотрудничает с ведущим японским производителем часов, поставляя прецизионные детали для линейки механических часов, оснащенных функцией турбийона, которая повышает точность хода. Компания также получила признание в области аудиотехники, разработав люксовый аналоговый проигрыватель для виниловых пластинок.



Турбийон Pura от японского часовщика Асаока Хадзимэ (© Yuki Precision)



Аналоговый проигрыватель для виниловых пластинок AP-0 компании Yukiseimitsu Audio (© Yuki Precision)

Оцубо не побоялся погрузиться в пучину творчества, начав сотрудничество с диджеем и художником Токуи Нао. В его аудиовизуальном проекте Industrial JP музыка сочетается с изображениями и звуками макикоба - небольших промышленных предприятий, расположенных в городах, подобных мастерским Yuki Precision. В 2017 году это сотрудничество принесло Industrial JP бронзовую награду Международного фестиваля творчества «Каннские львы» и золотую награду Good Design в Японии. Эти награды, вне всякого сомнения, привлекли внимание мировой общественности к мастерству японских производственников.

Объединение усилий

Возглавив компанию Yuki Precision, Оцубо на собственном опыте убедился в том, что малым предприятиям приходится нелегко. Он отмечает, что существует множество факторов, которые он называет «ограничивающими», но настаивает на том, что они не являются непреодолимыми.

Например, малые и средние производители ограничены в возможностях привлечения специалистов по бизнесу. В поисках путей решения подобных проблем Оцубо пришел к идее создания холдинговой компании.

За вдохновением он обратился к французской транснациональной компании LVMH, где позаимствовал подход, обеспечивающий дочерним компаниям доступ к сложившейся бизнес-инфраструктуре и в то же время сохраняющий их индивидуальные традиции. Он отмечает, что большинство потребителей считают такие крупные марки, как Bulgari и Celine, независимыми, хотя на самом деле они являются частью конгломерата LVMH. «Масштабы совершенно другие, – признает он, – но подход LVMH дает надежду испытывающим трудности производителям, выпускающим высококлассную продукцию, и может помочь им встать на прочные деловые рельсы, так как обеспечивает доступ к столь необходимым им управленческим ресурсам».

В 2017 году компания Оцубо создала холдинг Yuki Holdings, структурировав конгломерат таким образом, чтобы обеспечить дочерним компаниям доступ к широкому спектру ресурсов – от бизнес-стратегий, финансирования и планирования до связей с общественностью, подбора персонала, ИТ и НИОКР.

Одной из главных целей Yuki Holdings является сохранение передовых японских производственных технологий. Оцубо утверждает, что существует множество областей, в которых японские фирмы занимают ведущие позиции: «Возьмем, к примеру, функциональные материалы, станки, пресс-формы и прецизионную обработку. Хотя мы не всегда осознаем, как эти технологии влияют на нашу повседневную жизнь, они жизненно важны в производстве».

В 2022 финансовом году объем продаж конгломерата составил более 9,3 млрд йен, и его успех заставил многих рассматривать подход компании как модель, позволяющую удержать мелких производителей на плаву, предотвратив утрату японского технологического ноу-хау. Оцубо, в свою очередь, рассматривает решение проблемы в глобальном масштабе.



Генеральный директор компании Yuki Precision Оцубо Масато (© Икадзаки Синобу)

«Рынок в Японии сокращается по мере уменьшения численности населения, – объясняет он. – Однако, расширяя свое влияние за рубежом, японские компании могут сохранить свое технологическое преимущество даже в условиях падения спроса на внутреннем рынке». Он уверен, что у японских компаний есть все необходимое для успеха на зарубежных рынках.

«Взять хотя бы такую простую вещь, как отклеивание наклейки с товара. Наклейки зарубежного производства часто отклеиваются не полностью, оставляя на поверхности товара липкую основу. В то же время наклейки японского производства, как правило, отклеиваются чисто, без каких-либо следов». Оцубо поясняет, что это происходит благодаря высокоточной технологии, использованной при изготовлении наклейки и лезвий, которые ее отрезают. Однако он предупреждает, что подобный опыт может быть утрачен навсегда, если экономические условия и другие факторы заставят производителей выйти из бизнеса. Хотя он признает, что для большинства людей наклейки не доставляют особых неудобств, по его словам, даже такие незаметные технологические решения помогают улучшить потребительские качества и, соответственно, повысить общую удовлетворенность товаром.

С помощью Yuki Holdings компания Оцубо стремится не только сохранить уникальные японские технологии, но и расширить их присутствие на мировой арене.

О компании Yuki Precision Адрес: 370 Enzō, Chigasaki, Kanagawa Prefecture Генеральный директор: Оцубо Масато Сфера бизнеса: Производство прецизионных деталей машин для аэрокосмической промышленности и медицинского оборудования; производство электронного оборудования Капитал: 35 000 000 йен Сотрудники: 37 (включая работающих по совместительству) Сайт: https://www.yukiseimitsu.co.jp/en/

Репортаж и текст: Сугихара Юка и Power News

Фотография к заголовку: © Икадзаки Синобу