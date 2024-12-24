Aниме «Мононокэ» возвращается спустя 17 лет – теперь в кинотеатры

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Телевизионный аниме-сериал 2007 года «Мононокэ» покорил зрителей серьёзностью поднимаемых тем и бескомпромиссной японской эстетикой. В 2024 году его долгожданное продолжение появилось на большом экране, отражая изменившиеся настроения в обществе. Беседа с режиссёром Накамурой Кэндзи.

Родился в 1970 году. Произвёл фурор своим режиссёрским дебютом 2006 года, эпизодом «Призрачный кот» (Бакэнэко) популярного телесериала «Аякаси: Классика японских ужасов». С тех пор он выпустил множество проектов, включая телевизионный аниме-сериал «Мононокэ», который был создан на основе его дебютного эпизода. Работы Накамуры затрагивают широкий спектр тем, от социально значимых до повседневных, и он создал свой уникальный стиль, узнаваемый по обилию выразительных образов и новаторских интерпретаций.

Возрождение «Мононокэ»

Сериал «Мононокэ» получил название в честь духов, которые рождаются из сильных человеческих эмоций. Аптекарь, главный герой сериала, владеет мечом, способным справиться с ними. Однако, чтобы победить духа, он должен узнать Форму, Сущность и Желание каждого мононокэ – его первоначальное человеческое имя, причину его превращения и причину его эмоционального потрясения.

Анимационный телесериал 2007 года «Мононокэ» продолжает тему, поднятую за год до того в сериале «Аякаси: Классика японских ужасов» (2006).

Стильный дизайн аниме сочетает в себе мотивы гравюр укиё-э и бумаги васи, придающие ему узнаваемое японское своеобразие, а сценарии используют ужасы и мистику в качестве фона, на котором разворачиваются яркие истории героев. Сериал получил высокую оценку зрителей сразу после начала показа и нашёл верных поклонников за рубежом.



Главный герой, Аптекарь, воплощает дух сериала «Мононокэ» (© Twin Engine)

Краудфандинговая кампания для фильма «Мононокэ: Призрак под дождём» (Гэкидзёбан мононокэ: Каракаса) стартовала в 2022 году, в пятнадцатую годовщину первого показа сериала. Намеченная минимальная планка в 10 миллионов йен была быстро преодолена и всего на производство фильма было собрано 60 миллионов йен.

Режиссёр фильма, Накамура Кэндзи, также работал над телесериалом. «Честно говоря, поначалу я не питал больших надежд на то, что фильм будет снят», — говорит он. Причина заключалась в том, что с тех пор, как сериал впервые вышел в эфир в 2007 году мир сильно изменился.

«В 2007 году iPhone поступил в продажу в Японии. Это был также год, когда появился Twitter, год, когда мир начал коренным образом меняться. В то время социальные сети ещё только развивались, и отдельным людям было трудно добиться того, чтобы их услышали. ‘Мононокэ’ был создан как своего рода спасательный круг для тех, на чьи жизни не обращают внимания».



Меч Аптекаря (© Twin Engine)

В сериале представлено множество мононокэ – это старинный термин, синоним более часто употребляемого слова ёкай, обозначающего монстров из японского фольклора. В шоу фигурируют как старые знакомые, такие как бакэнэко (призрачные кошки), дзасики вараси (призрачные дети), уми-бодзу (чудовищные «морские монахи»), ноппэрабо («безликие») и нуэ (химеры). В мире сериала они появляются на свет, когда людей обуревают эмоции, будь то любовь или жадность, одиночество или отчаяние. Аптекарь использует свой меч, чтобы усмирить духов, которые превратились в мононокэ после смерти, потому что испытанные ими в жизни несправедливости не позволили им найти покой.

«Сегодня мир захлёстывают человеческие эмоции, это видно в любой из популярных социальных сетей. Казалось, что первоначальная концепция подавленных эмоций не будет резонировать со зрителем так, как раньше. Я беспокоился, что сейчас неподходящее время для того, чтобы работать над новым ‘Мононокэ’».



Главный мононокэ нового фильма – каракаса, призрачный зонт (© Twin Engine)

«Создавая новую версию, мы решили не идти на компромиссы», – говорит Накамура. Он рассмотрел множество идей для сюжета, пока не остановился на той, что, по его мнению, найдёт отклик у современной аудитории, а затем потратил два года на работу над сценарием.

От частного к общему

После долгих поисков Накамура заинтересовался темой «ошибки композиции» или неоправданной экстраполяции. Это логическая ошибка приписывания целому свойства одной из его частей. В экономике этот термин относится к ошибочному убеждению, что действие, которое приводит к положительному результату для отдельного человека или организации, будет положительным и успешным и в более широком контексте.

«Мышление группы и отдельного человека всегда будет несогласованно – так было с незапамятных времён, так есть и сегодня, и так будет до тех пор, пока общество состоит из эмоциональных существ, то есть людей, – говорит Накамура. – Я чувствовал, что если правдиво изобразить негативные эмоции от этого раскола, охватившие мононокэ, они будут резонировать с нашей сегодняшней реальностью. До сих пор я фокусировался на эмоциональных потрясениях отдельных людей, но на этот раз я хотел показать, как может выглядеть общество, переживающее эмоциональные потрясения».



Служанки в «дальних покоях» императорского дворца (© Twin Engine)

Действие этой новой истории происходит в Оо-оку императорского дворца. В этих «дальних покоях» живёт замкнутая группа женщин, которые заботятся о нуждах императора и служат ему в качестве наложниц, соперничая между собой за возможность родить ему наследника. Это особое место, в котором живут самые красивые женщины страны, и вход в него полностью запрещён любому мужчине, кроме императора. «Дальние покои» обладали большим политическим влиянием, почти таким же сильным, как палата правительства.

«Оо-оку визуально интересен и хорошо вписывается в концепцию мононокэ. И, как оказалось, это также хорошо соотносится с темой ошибки композиции», – говорит Накамура.



Новые лица: Талантливая Аса (вверху) стремится быстро подняться по служебной лестнице; невинная Камэ – неловкая и рассеянная (© Twin Engine)

В центре сюжета – мононокэ по имени Каракаса, вызванный появлением двух новых девушек в Оо-оку, Асы и Камэ.

Аса использует свой интеллект, её работа спорится и она быстро привыкает к жизни в дальних покоях. Камэ стремится вписаться в жизнь двора, но из-за своей неуклюжести не находит общего языка с окружающими. Эти двое – полные противоположности по своей природе, но тем не менее вскоре между ними возникает особая связь. Тем временем Утаяма, занимающая самое высокое положение в Оо-оку, хранит секрет. В «дальних покоях» начинают происходить странные явления, повергающие фрейлин в смятение.



Утаяма, старейшина Оо-оку. Она стремится к тому, чтобы дальние покои процветали и справедлива к тем, кто ниже её по статусу (© Twin Engine)

Новый главный герой

Киноверсия истории, снятая спустя 17 лет после выхода телесериала, выглядит по-новому. Хотя визуальный ряд по-прежнему напоминает оживший старинный свиток, художнице манги Нагате Кицунэко было поручено обновить дизайн главного персонажа, облик которого, а также его меч, весы и аптечка, стали выглядеть иначе.

Как и в телесериале, Аптекарь – загадка, чьё прошлое и даже личность окутаны тайной. Но это совсем другой человек, не тот, что был главным героем предыдущей истории.

Режиссёр считал, что этот персонаж является основополагающим для сериала, и никогда не рассматривал возможность создания другого главного героя. Накамура хотел «сохранить образ главного героя из телеверсии, несмотря на то, что он был другим человеком», и потратил более десяти месяцев на редизайн персонажа.



По словам Накамуры, новый Аптекарь «выглядит хладнокровным и отстраненным, но при этом не боится броситься в водоворот событий и предан спасению других» (© Twin Engine)

Зная о популярности шоу за рубежом, создатели удвоили усилия, чтобы подчеркнуть японскую образность аниме. Для фильма они использовали ещё больше мотивов из гравюр укиё-э и японской живописи.

«Важно было сохранить баланс, создавая стилизованную японскую эстетику шоу и сохраняя уважение к искусству, вдохновившему его. Гравюры укиё-э отличаются чётко проработанными линиями заднего плана. «Мононокэ» использует этот визуальный приём, отличающий его от любого другого аниме, в котором фон часто размывается. Мы также приложили все усилия, чтобы изображения не были слишком яркими».



Визуальный ряд фильма напоминает близок к эстетике бумаги васи и гравюр укиё-э (© Twin Engine)

Ещё одна уникальная техника, взята на вооружение при создании картины – использование текстур настоящей японской бумаги в качестве фильтров. Однако общая палитра фильма неуловимо отличается от укиё-э. Роскошная обстановка Оо-оку передаётся более насыщенными по сравнению с телешоу цветами, создавая броскую картинку, которая нравится зарубежной аудитории.



Кукла, играющая ключевую роль в сюжете (© Twin Engine)

Суть «Мононокэ»

Изменения, произошедшие в обществе за 17 лет, прошедших между выходом телесериала и фильма, отразились на его тоне.

«Телесериал был снят в то время, когда будущее всё ещё казалось светлым, и на контрасте нам было интересно рассказывать мрачные истории», – объясняет режиссёр. – Сейчас мы живём в тёмные, полные неопределённости времена, и в социальных сетях нет недостатка в мрачных историях. Нет нужды специально заглядывать в темноту в поисках развлечений. Это главная причина, по которой фильм так сильно отличается от сериала».



Сабуромару, которому поручено расследование инцидентов в Оо-оку (© Twin Engine)

Итак, времена изменились. Но в чем же заключается фундаментальная, неизменная суть серии «Мононокэ»?

«Самым важным аспектом является присутствие Аптекаря. Затем, эмоциональная убедительность историй. Важно, чтобы зрители чувствовали реальность эмоции, когда Аптекарь заставляет мононокэ подчиниться с помощью своего меча. Я хотел создать историю, правдивость которой можно почувствовать, несмотря на то, что это вымысел».



Мугитани, «старшая сестра» обитательниц Оо-оку (© Twin Engine)

Также неизменным по сравнению с телесериалом является ошеломляющее количество аудиовизуальной информации на экране.

«Сегодня популярны лёгкие, развлекательные зрелища, – размышляет Накамура. – Но иногда стоит посмотреть что-то, что заставляет задуматься. Я стремился выстроить энергичное, увлекательное повествование, придать ему ритм, которого требует современная аудитория, но мне так же было важно уделить время развитию истории, показать её многогранность».



В фильме нет случайных деталей, каждое событие наполнено смыслом (© Twin Engine)

Пожалуй, самый большой сюрприз создатели фильма «Мононокэ: Призрак под дождём» приберегли на потом. Уже после выхода картины было объявлено, что это лишь первая часть будущей трилогии. Выход второго фильма, «Хинэдзуми» («Огненная крыса»), запланирован на март 2025 года.

Накамура говорит: «В фильме нет ни одного персонажа, который не был бы важен для развития сюжета. Истории многих второстепенных героев выйдут на первый план в будущих частях».

История нового Аптекаря только начинается.



Аптекарь сходится в бою лицом к лицу с мононокэ (© Twin Engine)

Официальный трейлер

Официальный веб-сайт (на японском языке): https://www.mononoke-movie.com/

Текст и интервью: Инагаки Такатоси

Изображение к заголовку: кадр из фильма «Мононокэ: Призрак под дождём» (© Twin Engine)