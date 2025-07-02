Саморазрушение в фильме Китано Такэси «Сломленная ярость»

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В двадцатый раз Китано Такэси выступает в качестве режиссёра и впервые берётся за новую сферу – прямое потоковое вещание. В «Сломленной ярости», оригинальном фильме «Амазон», он создаёт экспериментальный взгляд на саморазрушение главного героя, одновременно возвращаясь к своим комедийным корням.

Почему «Сломленная ярость»?



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Главный герой этой истории – киллер Нэдзуми, которого играет сам режиссёр Китано Такэси. Он известен тем, что безупречно устраняет цели по указанию человека, известного только как М, но полиция подбирается к нему. Детективы Иноуэ (Асано Таданобу) и Фукуда (Омори Нао) арестовывают Нэдзуми, но предлагают ему сделку: оправдание в обмен на работу под прикрытием и внедрение в операцию якудзы по контрабанде наркотиков.

Это самый короткий из фильмов Китано, продолжительностью 66 минут, и его ключевой особенностью является то, что первая и вторая половины рассказывают одну и ту же историю двумя совершенно разными способами. Первая половина – это по-настоящему криминальный триллер в стиле Китано, а вторая – это та же самая история, но рассказанная в стиле слэпстик-комедии. Премьера работы состоялась на восемьдесят первом ежегодном Венецианском международном кинофестивале в обстановке строгой секретности, и после просмотра зрители были изумлены, когда поняли замысел Китано.



Детективы Иноуэ (Асано Таданобу, слева) и Фукуда (Омори Нао) предлагают Нэдзуми сделку по уничтожению банды контрабандистов (© 2025 Amazon Content Services LLC or its Affiliates)

Название фильма «Сломленная ярость» напоминает о знаменитой трилогии Китано «Беспредел». Первая половина с её серьёзным, напряженным сюжетом, безусловно, близка по настроению к «Беспределу», но последние моменты приближают её к прошлым работам, таким как «Сонатина» 1993 года или «Брат» 2000 года. Однако по сравнению с прошлыми работами Китано структура, развитие сюжета и диалоги кажутся какими-то более плоскими.

Вторая половина фильма ещё больше разрушает мощь первой половины. Она приближается к уровню эстрадного скетча. Основная история та же, но фильм не просто использует тот же сценарий в комедийном исполнении, а переписывает сюжетную линию с гэгами и грязными шуточками. Похоже, Китано выбрал такую структуру из-за новой заботы о поклонниках, которые давно полюбили его как комика Бита Такэси, предоставив им «опыт просмотра в стиле Такэси».



Нэдзуми с Канэсиро (справа), главой банды, в которую он внедряется, и его заместителем Томитой (слева) (© 2025 Amazon Content Services LLC or its Affiliates)

Две стороны режиссёра

Как режиссёр, Китано Такэси придерживается двух основных творческих стилей: сюжетного криминального фильма и более разрушительного авангардного стиля. Эта работа, похоже, относится к последнему, следуя по стопам «Такэсидзу» 2005 года или «Бандзай, режиссёр» 2007 года. Однако она отличается тем, насколько открыто она показывает его другое лицо, лицо комика Бита Такэси.

В этом смысле «Сломленная ярость», возможно, является работой, в которой эти два Такэси работают в самом тесном сотрудничестве, больше, чем в «Такэсидзу», где режиссёр Китано и комик Бит, кажется, сливаются воедино после встречи лицом к лицу. За 20 лет с момента выхода этого фильма, возможно, Китано просто стал более способным к такому чёткому кинопроизводству.

В роли Нэдзуми Китано обнажает на экране своё стареющее тело, а затем с криком «Ой!» врезается в предметы, как в старой телевизионной шутке. Способность высмеять течение времени и собственное старение – одна из самых привлекательных черт этой работы, независимо от её кинематографического качества.



Нэдзуми в окружении спецназа (© 2025 Amazon Content Services LLC or its Affiliates)

Если припомнить, намёки на это были в последнем фильме Китано, «Головы» (Куби) (2023). Это была адаптация исторического романа самого режиссёра, но он решил деконструировать сюжет романа, чтобы подчеркнуть комедию и насилие с помощью подачи, похожей на скетч. Игра Асано Таданобу и Омори Нао подкрепила этот выбор, и есть ощущение, что их роли также важны в этом фильме. Накамура Сидо, ещё один актёр «Голов», произносит свои напряжённые реплики со всей энергией сына рабочего класса токийских улиц, как это делал Китано в «Беспределе».

И как и в «Головах», главной движущей силой этого фильма, несомненно, является игра актёров. Однако, в отличие от предыдущей работы, цель этой работы принять «разрушение» как данность. Это, безусловно, потребовало большой осторожности в поддержании тонкого баланса, чтобы не допустить разрушения самого фильма. Это первая роль для Асано после его работы в «Сёгуне», получившем «Золотой глобус», и возможность продемонстрировать миру свой диапазон и техническое мастерство.



Детективы Иноуэ и Фукуда задерживают Нэдзуми (© 2025 Amazon Content Services LLC or its Affiliates)

Сам Китано говорит об этой работе: «Я протестировал несколько новых вещей, которые хотел попробовать, потому что это было для потоковой передачи на экране телевизора, а не в кинотеатре». Он добавляет, что во время производства «я монтировал его, думая о том, как кто-то смотрит его дома, и он получился очень коротким».

Другими словами, это стало пробной работой для Китано Такэси/Бита Такэси, основанной на его понимании телевидения как ветерана комедийного жанра. И поэтому эта вторая совместная работа с «Амазон» стала демонстрацией его глубокого понимания того, что кинематографические работы в потоковом вещании теперь приравнены к телевизионным.

Трейлер (на японском языке)

Фотография к заголовку: сцена из «Сломленной ярости» (© 2025 Amazon Content Services LLC or its Affiliates)