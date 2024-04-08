«Головы»: Историческая драма, которую мог снять только Китано Такэси

Что посмотреть? Nippon.com рекомендует фильмы

В 2023 году Китано Такэси впервые за шесть лет выпустил новый фильм, «Головы», ставший его девятнадцатой режиссёрской работой. Ленту отличает звёздный актёрский состав и внимательный, порой беспощадный взгляд на политические события в Японии периода Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1467-1568).

Китано возвращается к самурайской драме



(© 2023 Кадокава; © T. N. Gon Co., Ltd.)

«Головы» – вторая историческая драма Китано после «Дзатоити» 2003 года. Действие происходит в период Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1467-1568), когда могущественные князья-даймё постоянно конфликтовали между собой. Фильм фокусируется на более позднем периоде той эпохи, предшествовавшем убийству «великого объединителя». Ода Нобунага в монастыре Хоннодзи в 1582 году, и воссоздаёт картину напряжённой борьбы между легендарными полководцами. История основана на одноимённом романе Китано, а название «Головы» намекает на отрубленные головы воинов. Китано работал над экранизацией около 30 лет, и по словам режиссёра, сценарий был в основном готов десятки лет назад.

История начинается с того, что вассал Нобунаги Араки Мурасигэ восстаёт против своего господина, который работает над объединением Японии вокруг единственного лидера, после чего исчезает. Нобунага охвачен яростью и посылает своих вассалов Тоётоми Хидэёси и Акэти Мицухидэ на его поиски, поклявшись назвать своим преемником того, кто приложит больше усилий к розыскам беглеца.

Однако Хидэёси планирует предать и Нобунагу, и Мицухидэ, чтобы самому захватить власть в стране. Он начинает с того, что использует Мурасигэ в интриге против Мицухидэ, который ежедневно подвергался издевательствам Нобунаги. Хидэёси заранее приказал бывшему ниндзя Сорори Синдзаэмону захватить Мурасигэ. Мицухидэ, который был тайно влюблён в Мурасигэ, прячет его в своей крепости.



Сам Китано Такэси играет Хидэёси, в то время как звезда фильма «Сядь за руль моей машины» Нисидзима Хидэтоси исполняет роль Мицухидэ (© 2023 Кадокава; © T. N. Gon Co., Ltd.)

Затем Хидэёси узнает от Синдзаэмона и разбогатевшего крестьянина Намбы Мосукэ, что Нобунага планирует назначить своим наследником собственного сына, а не какого-то вассала. Тем временем безуспешность поисков Мурасигэ всё больше злит Нобунагу. Он решает, что за продолжающимся восстанием стоит Токугава Иэясу, и приказывает Мицухидэ убить его. Однако Хидэёси видит в этом свой шанс натравить Нобунагу и Мицухидэ друг на друга.

Борьба за голову Мурасигэ в конечном счёте перерастает в борьбу за голову самого Нобунаги, и как следствие – контроль над Японией. Это история о том, как амбиции и желания переплетаются и соединяют самых разных персонажей: военачальников, соперничающих за то, кто объединит Японию и будет править ею, актёров на побегушках, бывших крестьян, мечтающих подняться по социальной лестнице, а также священников и ниндзя, тоже замешанных в эту историю.



Актёр театра Кабуки Накамура Сидо (справа) играет амбициозного крестьянина Намбу Мосукэ (© 2023 Кадокава; © T. N. Gon Co., Ltd.)

Квинтэссенция стиля Китано

Множество конфликтующих сторон, сторонние игроки, работающие в тени ради собственной выгоды, и человек, назначенный мишенью в строго иерархическом обществе? Сюжет и мотивы этой работы перекликаются с работами Китано о якудза, такими как «Сонатина» 1993 года, трилогия «Беспредел», и «Брат якудзы» 2000 года. Особенность этой ленты заключается в том, что Китано переосмысливает политическое соперничество периода Сражающихся провинций, используя структуру, которая хорошо ему знакома.



Хидэёси использует бывшего ниндзя и крестьянина, чтобы расстроить планы своих соперников (© 2023 Кадокава; © T. N. Gon Co., Ltd.)

Однако, несмотря на то, что это ансамблевое произведение, изображающее сложные взаимоотношения сил и человеческие драмы, фильм удивительно «бессюжетен». В коротком пересказе история похожа на сценарий некой версии «Беспредела» в исторических декорациях. На самом деле, подобно тому, как в трилогии «Беспредел» с каждым фильмом становились сильнее сцены и характеры, а не сюжет, в «Головах» акцент делается на других, не сюжетных элементах повествования. В этом отношении фильм сильно отличается от оригинальной книги Китано, которая скрупулёзно описывает исторический контекст, мотивацию персонажей и подробный ход событий.

Откровенно говоря, это не конспирологическая или политическая драма, как зрители могли бы представить себе по трейлеру. Вы также не встретите глубокого проникновения в характеры героев, типичного для исторических фильмов. Это радикальная версия режиссёрского стиля Китано, непохожая ни на что. По своей сути это довольно линейный пересказ событий, прерываемый яростными вспышками насилия. Но в то же время нежное, ни с чем не сравнимое очарование фильма приковывает к себе внимание аудитории. Эта лента, кажется, создана, чтобы доказать, что кино должно услаждать зрение и слух – ни больше, ни меньше.

Это становится очевидным в начале фильма, в сцене, где Касэ Рё в роли Оды Нобунаги произносит гневную тираду на сельском диалекте Овари. В оригинальной книге Нобунага говорит на стандартном японском, но Касэ привносит в свою роль лихорадочное напряжение, а своеобразный ритм диалекта, который он использует, наполняет строки юмором. Сцены жестокого насилия, которые не встретишь в оригинальном романе, можно было бы рассматривать почти как самоцитирование, отсылающее к известной сцене из «Беспредела».



Касэ Рё привносит неистовую эксцентричность в свою интерпретацию образа Нобунаги (© 2023 Кадокава; © T. N. Gon Co., Ltd.)

Отсутствие акцента на сюжете также значит, что режиссёр не ставит перед собой задачу объяснить зрителям все обстоятельства и причинно-следственные связи. Так что предварительное знакомство с историей того периода поможет лучше разобраться в происходящем. Тем не менее, что по-настоящему привлекает зрителя, так это выдающаяся игра звёздного актёрского ансамбля под управлением Китано. Движущая сила этого фильма – комбинация невероятно сильных актёрских работ, в которых оживает видение Китано той далёкой эпохи.

В фильме представлен актёрский состав, который можно было бы назвать «Команда Китано». В ней давно знакомые по фильмам Китано актёры делят кадр с теми, кто впервые работает с ним, но благодаря блестящей игре не теряются на фоне ветеранов. Те, у кого комедийное прошлое, например Кимура Юити в роли Синдзаэмона, добавляют ленте особый колорит.



Как ни странно, Кобаяси Каору, играющий Токугаву Иэясу (в центре), впервые снимается у Китано. Его неожиданное прочтение роли вызывает восхищение (© 2023 Кадокава; © T. N. Gon Co., Ltd.)

Фильм – потрясающая работа, но блестящий актёрский состав под руководством Китано делает каждую сцену незабываемой в своей экстравагантности. Пронзительный режиссёрский взгляд в постановке напоминает такие работы, как «Бандзай, режиссёр!» 2007 года или вышедшую 1995 году картину «Снял кого-нибудь?», которая стала определяющей для Китано.

Когда подробное изложение человеческих историй перестаёт быть главной темой фильма, на первый план выходят комические сцены, абсурдные диалоги, шокирующие эпизоды насилия и игра актёров. И в центре этого калейдоскопа твёрдо стоит сам Китано в роли Хидэёси, в которого он, кажется, без усилий перевоплощается, а не играет. У Асано Таданобу, играющего Куроду Камбэ, и Омори Нао в роли брата Хидэёси, Тоётоми Хидэнаги, есть несколько сцен с Китано, которые выглядят как комедийные пародии, с диалогами, которые звучат как будто они были сымпровзизрованы прямо перед камерой да так и остались в финальной версии фильма.



Особое удовольствие зрителю доставляет непринуждённый и естественный обмен репликами между Китано и другими актёрами (© 2023 Кадокава; © T. N. Gon Co., Ltd.)

Обыденность смерти

Для заворожённого зрителя два с лишним часа пролетают как одно мгновение. Захватывающая актёрская игра, шутки, напряжённое действие, варварская жестокость и впечатляющие батальные сцены – всё это, кажется, создано исключительно ради наслаждения моментом. Однако всё буйство изобразительных средств вместе формирует ключевой для философии Китано образ смерти как банального явления. Главное, что объединяло работы Китано о якудзе, – это жестокость и борьба гангстеров за выживание. Но в его версии средневековья простых людей – как мужчин, так и женщин – убивают, не задумываясь ни на мгновение. Сами эти смерти кажутся проходными; они не потрясают и не оказывают никакого реального влияния на развитие сюжета.



Немало голов рассталось с шеями в новом фильме Китано (© 2023 Кадокава; © T. N. Gon Co., Ltd.)

Как уже упоминалось, киноверсия «Голов» оставляет впечатление кардинально отличное от первоисточника, уделяющего большое внимание событийному повествованию. Более того, диалог, чётко формулирующий основную тему романа, в киноверсию не вошёл. В нём была одна выразительная строка, раскрывающая глубинный смысл этого повествования и поднимающая тему человеческой жизни и смерти в иерархическом обществе. В фильме эти темы возникают, но лишь на мгновение, и могут остаться незамеченными в водовороте захватывающих киноатракционов. Это само по себе ясно подчёркивает основную идею обыденности смерти.

Без сомнения, фильм «Головы» мог быть снят только одним режиссёром и актёром: Китано Такэси. Актёрский состав, стиль, юмор, жестокость, эпатаж и благородство фильма не могут быть имитированы никаким другим режиссёром.



(© 2023 Кадокава; © T. N. Gon Co., Ltd.)

Трейлер (на японском языке)

Фотография к заголовку: афиша фильма «Головы» (© 2023 Кадокава; © T. N. Gon Co., Ltd.)