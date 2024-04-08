«Головы»: Историческая драма, которую мог снять только Китано Такэси

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«Головы»: Историческая драма, которую мог снять только Китано ТакэсиКультура История
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Китано возвращается к самурайской драме
«Головы» – вторая историческая драма Китано после «Дзатоити» 2003 года. Действие происходит в период Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1467-1568), когда могущественные князья-даймё постоянно конфликтовали между собой. Фильм фокусируется на более позднем периоде той эпохи, предшествовавшем убийству «великого объединителя». Ода Нобунага в монастыре Хоннодзи в 1582 году, и воссоздаёт картину напряжённой борьбы между легендарными полководцами. История основана на одноимённом романе Китано, а название «Головы» намекает на отрубленные головы воинов. Китано работал над экранизацией около 30 лет, и по словам режиссёра, сценарий был в основном готов десятки лет назад.
История начинается с того, что вассал Нобунаги Араки Мурасигэ восстаёт против своего господина, который работает над объединением Японии вокруг единственного лидера, после чего исчезает. Нобунага охвачен яростью и посылает своих вассалов Тоётоми Хидэёси и Акэти Мицухидэ на его поиски, поклявшись назвать своим преемником того, кто приложит больше усилий к розыскам беглеца.
Однако Хидэёси планирует предать и Нобунагу, и Мицухидэ, чтобы самому захватить власть в стране. Он начинает с того, что использует Мурасигэ в интриге против Мицухидэ, который ежедневно подвергался издевательствам Нобунаги. Хидэёси заранее приказал бывшему ниндзя Сорори Синдзаэмону захватить Мурасигэ. Мицухидэ, который был тайно влюблён в Мурасигэ, прячет его в своей крепости.
Затем Хидэёси узнает от Синдзаэмона и разбогатевшего крестьянина Намбы Мосукэ, что Нобунага планирует назначить своим наследником собственного сына, а не какого-то вассала. Тем временем безуспешность поисков Мурасигэ всё больше злит Нобунагу. Он решает, что за продолжающимся восстанием стоит Токугава Иэясу, и приказывает Мицухидэ убить его. Однако Хидэёси видит в этом свой шанс натравить Нобунагу и Мицухидэ друг на друга.
Борьба за голову Мурасигэ в конечном счёте перерастает в борьбу за голову самого Нобунаги, и как следствие – контроль над Японией. Это история о том, как амбиции и желания переплетаются и соединяют самых разных персонажей: военачальников, соперничающих за то, кто объединит Японию и будет править ею, актёров на побегушках, бывших крестьян, мечтающих подняться по социальной лестнице, а также священников и ниндзя, тоже замешанных в эту историю.
Квинтэссенция стиля Китано
Множество конфликтующих сторон, сторонние игроки, работающие в тени ради собственной выгоды, и человек, назначенный мишенью в строго иерархическом обществе? Сюжет и мотивы этой работы перекликаются с работами Китано о якудза, такими как «Сонатина» 1993 года, трилогия «Беспредел», и «Брат якудзы» 2000 года. Особенность этой ленты заключается в том, что Китано переосмысливает политическое соперничество периода Сражающихся провинций, используя структуру, которая хорошо ему знакома.
Однако, несмотря на то, что это ансамблевое произведение, изображающее сложные взаимоотношения сил и человеческие драмы, фильм удивительно «бессюжетен». В коротком пересказе история похожа на сценарий некой версии «Беспредела» в исторических декорациях. На самом деле, подобно тому, как в трилогии «Беспредел» с каждым фильмом становились сильнее сцены и характеры, а не сюжет, в «Головах» акцент делается на других, не сюжетных элементах повествования. В этом отношении фильм сильно отличается от оригинальной книги Китано, которая скрупулёзно описывает исторический контекст, мотивацию персонажей и подробный ход событий.
Откровенно говоря, это не конспирологическая или политическая драма, как зрители могли бы представить себе по трейлеру. Вы также не встретите глубокого проникновения в характеры героев, типичного для исторических фильмов. Это радикальная версия режиссёрского стиля Китано, непохожая ни на что. По своей сути это довольно линейный пересказ событий, прерываемый яростными вспышками насилия. Но в то же время нежное, ни с чем не сравнимое очарование фильма приковывает к себе внимание аудитории. Эта лента, кажется, создана, чтобы доказать, что кино должно услаждать зрение и слух – ни больше, ни меньше.
Это становится очевидным в начале фильма, в сцене, где Касэ Рё в роли Оды Нобунаги произносит гневную тираду на сельском диалекте Овари. В оригинальной книге Нобунага говорит на стандартном японском, но Касэ привносит в свою роль лихорадочное напряжение, а своеобразный ритм диалекта, который он использует, наполняет строки юмором. Сцены жестокого насилия, которые не встретишь в оригинальном романе, можно было бы рассматривать почти как самоцитирование, отсылающее к известной сцене из «Беспредела».
Отсутствие акцента на сюжете также значит, что режиссёр не ставит перед собой задачу объяснить зрителям все обстоятельства и причинно-следственные связи. Так что предварительное знакомство с историей того периода поможет лучше разобраться в происходящем. Тем не менее, что по-настоящему привлекает зрителя, так это выдающаяся игра звёздного актёрского ансамбля под управлением Китано. Движущая сила этого фильма – комбинация невероятно сильных актёрских работ, в которых оживает видение Китано той далёкой эпохи.
В фильме представлен актёрский состав, который можно было бы назвать «Команда Китано». В ней давно знакомые по фильмам Китано актёры делят кадр с теми, кто впервые работает с ним, но благодаря блестящей игре не теряются на фоне ветеранов. Те, у кого комедийное прошлое, например Кимура Юити в роли Синдзаэмона, добавляют ленте особый колорит.
Фильм – потрясающая работа, но блестящий актёрский состав под руководством Китано делает каждую сцену незабываемой в своей экстравагантности. Пронзительный режиссёрский взгляд в постановке напоминает такие работы, как «Бандзай, режиссёр!» 2007 года или вышедшую 1995 году картину «Снял кого-нибудь?», которая стала определяющей для Китано.
Когда подробное изложение человеческих историй перестаёт быть главной темой фильма, на первый план выходят комические сцены, абсурдные диалоги, шокирующие эпизоды насилия и игра актёров. И в центре этого калейдоскопа твёрдо стоит сам Китано в роли Хидэёси, в которого он, кажется, без усилий перевоплощается, а не играет. У Асано Таданобу, играющего Куроду Камбэ, и Омори Нао в роли брата Хидэёси, Тоётоми Хидэнаги, есть несколько сцен с Китано, которые выглядят как комедийные пародии, с диалогами, которые звучат как будто они были сымпровзизрованы прямо перед камерой да так и остались в финальной версии фильма.
Обыденность смерти
Для заворожённого зрителя два с лишним часа пролетают как одно мгновение. Захватывающая актёрская игра, шутки, напряжённое действие, варварская жестокость и впечатляющие батальные сцены – всё это, кажется, создано исключительно ради наслаждения моментом. Однако всё буйство изобразительных средств вместе формирует ключевой для философии Китано образ смерти как банального явления. Главное, что объединяло работы Китано о якудзе, – это жестокость и борьба гангстеров за выживание. Но в его версии средневековья простых людей – как мужчин, так и женщин – убивают, не задумываясь ни на мгновение. Сами эти смерти кажутся проходными; они не потрясают и не оказывают никакого реального влияния на развитие сюжета.
Как уже упоминалось, киноверсия «Голов» оставляет впечатление кардинально отличное от первоисточника, уделяющего большое внимание событийному повествованию. Более того, диалог, чётко формулирующий основную тему романа, в киноверсию не вошёл. В нём была одна выразительная строка, раскрывающая глубинный смысл этого повествования и поднимающая тему человеческой жизни и смерти в иерархическом обществе. В фильме эти темы возникают, но лишь на мгновение, и могут остаться незамеченными в водовороте захватывающих киноатракционов. Это само по себе ясно подчёркивает основную идею обыденности смерти.
Без сомнения, фильм «Головы» мог быть снят только одним режиссёром и актёром: Китано Такэси. Актёрский состав, стиль, юмор, жестокость, эпатаж и благородство фильма не могут быть имитированы никаким другим режиссёром.
Трейлер (на японском языке)
Фотография к заголовку: афиша фильма «Головы» (© 2023 Кадокава; © T. N. Gon Co., Ltd.)