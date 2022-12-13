«Иероглиф года» в Японии: кандзи 2022 года стал иероглиф со значением «битва»

Японский язык в этом году

В Японии в результате всенародного голосования был выбран очередной «иероглиф года», в 2022 году им стал 戦 (икуса, татакау, «война», «сражаться»). Мы представляем первую десятку рейтинга за этот год, который запомнился как сражениями на поле боя, так и борьбой на спортивной арене.

Уходящий год японские знатоки кандзи охарактеризовали иероглифом 戦 (икуса, «война», татакау, «сражаться»). 12 декабря, когда числа 12/12 по правилам японской игры словами гороавасэ могут быть прочитаны как ий дзи итидзи, «один хороший иероглиф», Фонд тестирования знаний иероглифов представил победивший кандзи 2022 года. Единственным иероглифом, лучше всего описывающим 2022 год, согласно 10 804 заявкам из 223 768 полученных, был 戦. Он произносится как сэн в сложных словах, таких как 戦争 (сэнсо, «война»), а сам по себе читается как икуса, («битва», «война»), и означает «раздор» или «конфликт». Его выбрали почти в 5% всех заявок.

Ведущей причиной выбора этого иероглифа стала война России против Украины, начавшаяся в феврале этого года. Однако люди, выбиравшие 戦, руководствовались и другими причинами, на их выбор в том числе повлияли неоднократные запуски Северной Кореей ракет в сторону Японии и через японское воздушное пространство, а также «борьба» потребителей, в ходе которой они старались удержаться на плаву в условиях роста цен, когда доходы оставались на прежнем уровне. Другие участники выбрали тот же иероглиф из-за его появления в контексте зимних Олимпийских игр в Пекине в начале года, напряжённых соревнований в японском профессиональном бейсбольном мире в этом сезоне и продолжающегося соперничества на Чемпионате мира по футболу в Катаре.

Голосование за «кандзи года» проводится по почте, в книжных магазинах и библиотеках при личной явке, а также посредством интернет-голосования. В этом году иероглиф 戦 лишь немного опередил 安 (ан, ясуй), который имеет противоположные значения – «мир» и «стабильность», а также «удовлетворённость» и даже «дешевизна». Ниже мы приводим первую десятку финалистов народного голосования и количество отданных за них голосов.

1 戦 (икуса / татакау) Конфликт; война 10 804 2 安 (ан / ясуй) Удовлетворённость, мир; дешевизна 10 616 3 楽 (гаку, раку / таносий) Простота, веселье 7999 4 高 (ко / такай) Высокий, дорогой 3779 5 争 (со / арасоу) Раздор; спор 3661 6 命 (мэй / иноти) Жизнь 3512 7 悲 (хай / канасий) Грустный, грусть 3465 8 新 (син / атарасий) Новый 3070 9 変 (хэн / кавару, каэру) Меняться, странный 3026 10 和 (ва / нагому) Мир, гармония 2751

Занявший пятое место иероглиф 争 со значением «раздор» часто появляется в сочетании с победителем этого года в слове 戦争 (сэнсо:, «война»). Многие избиратели также отметили конфликт в Украине как причину выбора кандзи 悲 (хай, «печаль»), занявшего седьмое место, а 安 (ан, «мир») занял второе место благодаря тем, кто хотел положить конец боевым действиям там.

Однако не все избиратели выбирали иероглифы с негативными настроениями. Хотя экономические факторы повлияли на выбор иероглифов, занявших второе и четвёртое места и появляющиеся в таких словах как 円安 (энъясу, «удешевление йены») и 物価高 (буккадака, «рост цен»), много голосов было отдано и за 新 (син, «новый») из-за появления новых звёзд японского бейсбола, таких как питчер Сасаки Роки и король хоумранов этого года Мураками Мунэтака. Кроме того, 楽 со значением «радость» или «простота (что-нибудь сделать)» уверенно занял третье место благодаря голосам тех, кто радовался возможности вновь легко обедать вне дома и путешествовать по Японии, когда исчезли многие ограничения, связанные с пандемией.

Фотография к заголовку: настоятель храма Киёмидзу-дэра Мори Сэйхан пишет иероглиф года 戦 12 декабря 2022 г. в храме Киёмидзу-дэра в Киото (© Jiji Press)