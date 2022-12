Результаты конкурса на «слово года»: победило выражение, связанное со звездой японского бейсбола Мураками

Японский язык в этом году

Мураками-сама, прозвище бейсбольного бэттэра Мураками Мунэтаки, в 2022 году вышло на первое место в качестве «слова года» в Японии. Здесь мы представим слово-победитель и другие слова, вошедшие в первую десятку популярности.

Бейсбол выходит на первое место

В прошлом месяце мы представили список из 30 кандидатов на звание самого популярного слова или словосочетания года в Японии, который ежегодно составляет издательство «Дзию кокуминся» и его жюри для этого конкурса. В этом списке тема бейсбола занимает важное место, шесть слов и выражений пришли из этого вида спорта или были придуманы людьми, связанными с ним. 1 декабря был объявлен победитель: Мураками-сама, прозвище, которое болельщики дали бэттэру команды Yakult Swallows Мураками Мунэтаке, которые решили, что его достижения на поле, где он совершил 56 хоум-ранов в течение сезона, под силу только ками-сама, «божеству».

«Дзию кокуминся» публикует «Основные сведения по современной терминологии» (Гэндай ё:го-но кисо тисики), справочник по тенденциям и новым терминам, используемым в японском языке. Каждый год компания собирает команду судей, чтобы рассмотреть слова, которые были у всех на устах в последний год, отбирает длинный список кандидатов в ноябре и определяет финалистов в начале декабря.

Первый из комментирующих список судей, почётный профессор Токийского университета Кан Санчжун отметил, что 2022 год оказался ещё одним мрачным годом из-за продолжающейся пандемии, войны и убийств в новостях, а также в связи с надвигающимся продовольственным кризисом. «Это похоже на тысячелетний поворотный момент для человечества… но перед лицом этих масштабных тёмных историй мы здесь и там видели знаки того, как фразы обращают эти нарративы против самих себя». Одним из примеров, по его словам, была фраза, произнесенная Суэ Ватару, тренером бейсбольной команды старшей школы Сэндай икуэй гакуэн: Сэйсюн ттэ, сугоку мицу на нодэ, «суть молодости – в тесных (контактах)». Во время пандемии COVID-19 жителей Японии призывали избегать «трёх видов тесноты», чтобы избежать заражения, но тренер заметил, что «теснота», или близость друг с другом – неотъемлемая часть опыта его юных подопечных. Эта фраза получила специальный приз жюри конкурса этого года.

Большинство других судей отметили тень, которую COVID-19 продолжает отбрасывать на языковой ландшафт. Однако, как заметила поэтесса Тавара Мати: «Сегодня у каждого есть смартфон, а маски – это факт повседневной жизни. Но мы видим новые дополнения к языку не только когда появляются новые вещи – по мере того, как эти вещи становятся чем-то привычным, сам этот процесс может также производить новые фразы». Ярким примером того, как даже самые обычные вещи могут вызвать к жизни новые их описания, стало выражение сумахо сёруда-, описывающее чехлы для смартфонов, которые носят через плечо, которые внезапно распространились по всей Японии в этом году.

Первое место 2022 года

村神様, Мураками-сама. Отбивающий Yakult Swallows Мураками Мунэтака блестяще провёл сезон, совершив 56 хоумранов и став самым молодым игроком, когда-либо претендовавшим на «тройную корону», которую составляют самые высокие средний показатель, количество хоум-ранов и забитых мячей. Поклонники 22-летнего игрока с нетерпением ждут результатов, обсуждая его «божественное» выступление в социальных сетях, заменив последний символ его фамилии 村上 (Мураками) на 神 (ками, «божество»), и добавляя выражающее вежливость слово сама после него.

Другие финалисты 2022 года

キーウ, Ки-у. Столица Украины по-японски раньше называли Киэфу. В условиях длящегося вторжения России в Украину этот город гораздо чаще упоминается в новостях, и японские СМИ изменили написание катаканой его название с キエフ (Киэфу) на новую версию, которая более близка к украинскому произношению.

きつねダンス, Кицунэ дансу. Команда чирлидеров Fighters Girls бейсбольной команды Hokkaidō Nippon Ham Fighters исполнила «лисий танец» на мелодию хита норвежского комедийного дуэта Ylvis’s 2013 года «The Fox (What Does the Fox Say?)». Танцевальные движения и запоминающаяся музыка всколыхнули болельщиков, которые вставали со своих мест, чтобы присоединиться к танцу во время домашних игр Fighters.

国葬儀, Кокусоги. «Государственные похороны» оказались в центре внимания СМИ в этом году, когда правящая Либерально-демократическая партия решила, что проведёт их для бывшего премьер-министра Абэ Синдзо. Довоенный порядок государственных похорон, предписывавший такие церемонии для императоров и императриц, а также некоторых лиц, определяемых премьер-министром, утратил силу в 1947 году, и настоящая Конституция не даёт для них оснований в современную эпоху. Тем не менее, несколько раз проводились государственные похороны бывших премьер-министров. Этот термин также упоминался в новостях в связи с погребальными церемониями для королевы Елизаветы II.

宗教2世, Сю:кё: ни-сэй. «Верующие во втором поколении» – это дети, рождённые в семьях представителей определённых религий, которые воспитываются в среде с сильным религиозным влиянием, связанным с убеждениями их родителей и других членов семьи. Социолог и религиовед Цукада Хотака придумал этот термин, который получил широкое распространение после убийства бывшего премьер-министра Абэ Синдзо, поскольку стрелявший в Абэ заявил, что его мать была глубоко вовлечена в Церковь объединения, и связи Абэ с этой организацией, по его словам, побудили его стрелять.

知らんけど, Сиран кэдо. Сказав в конце фразы «впрочем, не знаю», можно снять с себя ответственность за содержание того, что было сказано перед этим. Широко используемое в последние годы в регионе Кансай выражение добралось до Токио и других мест региона Канто, где его используют в основном молодые люди.

スマホショルダー, Сумахо сёруда-. Чехлы для смартфонов, которые носят через плечо, были популярны среди людей всех возрастов. Их типы варьируются от простых до чехлов с несколькими карманами, которые можно использовать как кошелёк или небольшую сумку.

てまえどり, Тэмаэдори. «Брать то, что спереди» – для сокращения потерь продуктов питания покупателей убеждают выбирать скоропортящиеся продукты в передней части стеллажей, где находятся те, срок годности которых скоро истекает, если они намереваются употребить их вскоре после покупки.

ヤクルト1000, Якуруто 1000. Пробиотический напиток Yakult 1000 обрёл особую популярность с тех пор, как стал широко доступен в магазинах в октябре 2021 года. Содержащий особый штамм молочнокислых бактерий напиток, по словам потребителей, помогает бороться со стрессом и улучшает сон.

悪い円安, Варуй энъясу. «Плохое ослабление йены», так охарактеризовал финансовую ситуацию министр финансов Судзуки Сюнъити, он считает ослабление «плохим» для японцев, поскольку неопределённость во всём мире усиливают экономические факторы, связанные в том числе с вторжением России в Украину. Японская валюта упала до 32-летнего минимума по отношению к доллару США, ненадолго достигнув диапазона 150 йен в октябре. Быстрое падение йены усугубило инфляцию, повлияв на бюджеты домохозяйств и повысив стоимость энергии и предметов первой необходимости.

Специальный приз жюри

青春って、すごく密なので, Сэйсюн ттэ, сугоку мицу на нодэ. Во время пандемии COVID-19 жителей Японии призывали избегать «трёх видов тесноты» (саммицу 3密, миццу-но мицу 三つの密), то есть тесных помещений, скоплений людей и контактов. Однако тренер бейсбольной команды старшей школы Сэндай икуэй гакуэн Суэ Ватару указал на давление, которому подвергается молодое поколение, и критически заявил, что «суть молодости – в тесных (контактах)» в интервью после того, как команда стала первой школой из региона Тохоку, когда-либо выигравшей престижный летний национальный чемпионат по бейсболу.

Фотография к заголовку: Мураками Мунэтака позирует с талисманом Yakult Swallows Цубакуро (© Jiji)