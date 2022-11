Самые популярные японские слова 2022 года: «трусы для лица», «лисий танец» и «Якуруто 1000»

Японский язык в этом году

До конца 2022 года осталось менее двух месяцев, и издательство «Дзию кокуминся», как обычно, объявило список номинантов на слова и фразы, которые лучше всего представляют этот год. В списке по-прежнему присутствуют слова, связанные с эпидемией коронавируса и бейсболом, но наблюдаются и новые тенденции.

Привыкание к коронавирусу на третий год пандемии

Ежегодно издательство «Дзию кокуминся», публикующее «Основные сведения по современной терминологии» (Гэндай ё:го-но кисо тисики), ежегодный справочник по новейшим терминам, используемым в японском языке, проводит конкурс на определение «слов года». Комитет издательства выбрал список из 30 слов и выражений, которые стали частью устной и письменной речи в Японии в этом году.

В 2022 году, на третий год пандемии нового коронавируса, резко возросло число инфицированных из-за распространения более заразного штамма «омикрон». Ношение маски настолько вошло в привычку, что маски воспринимаются практически как нижнее бельё, и некоторые люди даже жалуются, что им психологически трудно снять «трусы для лица».

Однако при заражении штаммом омикрон риск тяжёлого течения болезни сравнительно низок, экономическая и социальная деятельность постепенно возвращается к условиям, существовавшим до пандемии. Всё больше людей выходят в город, чтобы поесть в «настоящих китайских» ресторанах гати тюка или выпить чаю по-английски в ходе нункацу. В прошлом году состязания часто происходили без зрителей, но сейчас болельщики могли сходить на матч бейсбольной команды Nippon-Ham Fighters, и поучаствовать в «лисьем танце». Команда Yakult Swallows смогла выиграть чемпионат лиги второй год подряд благодаря вкладу Мураками-сама, который впервые в истории совершил пять хоумранов подряд и стал самым молодым игроком, выигравшим три титула одновременно. После того, как в 2021 году победителями конкурса стали выражения, связанные со звездой бейсбола Отани Сёхэем, риару нито:рю, «Настоящий мастер двух мечей» и сё-тайму, «Время Сё!»«Сё- тайму», в этом году он тоже упоминается в связи с «Правилом Отани».

После убийства бывшего премьер-министра Абэ Синдзо бывшая Церковь объединения рассматривается как социальная проблема. Внимание привлекли и «государственные похороны» Абэ Синдзо. «Верующие во втором поколении» , то есть дети, рождённые в особо религиозных семьях, также оказались в цент ре внимания в этом году. 20 октября обменный курс достиг нового минимума в 150 йен за доллар впервые за 32 года, и «плохое ослабление йены» бросает тень на жизнь жителей Японии. Чтобы снять связанный с проблемами стресс и хорошо выспаться, некоторые люди употребляют пробиотический напиток «Якуруто 1000»…

Первая десятка слов и победители будут объявлены 1 декабря.

В 2022 году номинированы следующие 30 слов.

Номинанты 2022 года

インティマシー・コーディネーター, Интимаси ко-динэ-та-. «Координаторы интимных сцен» работают в кино и на телевидении как специалисты по проблеме укрепления доверия и обеспечения консенсуса между актёрами и режиссёрами при работе над сценами с откровенно сексуальным содержанием.

インボイス制度, Инбойсу сэйдо. С октября 2023 года с введением в Японии «системы счетов», требующей от бизнес-операторов выставлять и сохранять квалифицированные счета для обеспечения более точного отслеживания сбора и уплаты налогов, изменятся способы расчёта и отчётности по налогу на потребление. Новую систему критикуют как трудную для понимания; кроме того, у малых предприятий появятся новые обязательства по отчётности и ведению учёта.

大谷ルール, Оотани ру-ру. «Правило Оотани», освобождающее от существовавшего ранее требования Высшей бейсбольной лиги, согласно которому питчер должен переходить в другую оборонительную позицию, чтобы оставаться в порядке отбивания после того, как покидает горку, должно помочь Оотани Сёхэю, отбивающему и питчеру «Лос-Анджелес Энджелс», позволяя ему оставаться в составе в качестве назначенного нападающего, даже если он не выходит на поле в защиту.

オーディオブック, О-диобукку. «Аудиокниги» обретают всё большую популярность среди японских читателей, особенно с повсеместным распространением смартфонов, поскольку они могут слушать чтение во время поездок на работу или работая по дому. В этом году стало модным ещё одно слово, мимикацу, «слуховая деятельность», обозначающее прослушивание для изучения языка или усваивания информации, связанной с текущими делами.

OBN, О-рудо бойдзу нэттова-ку. «Сеть старых парней» – существующая как в Японии, так и в других странах сеть личных отношений, в основном между мужчинами, формирующими производственную культуру и определяющими победителей в корпоративном и правительственном мире. Некоторые отмечают, что в организациях, где OBN обладает особенно сильным влиянием, решения могут приниматься закулисно, полностью исключая женщин из процесса.

オミクロン株, Омикурон кабу. Штамм «омикрон» нового коронавируса (SARS-CoV-2) впервые был обнаружен в ноябре 2021 года в Южной Африке. Из-за большей вирулентности он стал причиной шестой волны COVID-19 в Японии, хотя при большей заразности он обладает меньшей способностью вызывать тяжёлое течение болезни.

顔パンツ, Као панцу. «Трусы для лица» – это выражение связано с тем, что в период пандемии появляться в общественном месте без маски стало неприличным.

ガチ中華, Гати тюка. Недавно стала популярной фраза мати тюка (街中華), означающая «дружелюбный китайский ресторан поблизости». Она характеризует места, где подают рамэн и жареный рис, адаптированные к вкусам японцев. Однако гати тюка – это «полноценные» китайские рестораны, которые можно найти, например, в Икэбукуро и других районах, там собираются китайцы, чтобы насладиться кухней своей страны. Такие рестораны становятся всё более популярными в период пандемии, когда меньше возможностей поехать за границу.

キーウ, Ки-у. Столица Украины по-японски раньше называли Киэфу. В условиях длящегося вторжения России в Украину этот город гораздо чаще упоминается в новостях, и японские СМИ изменили написание катаканой его название с キエフ (Киэфу) на новую версию, которая более близка к украинскому произношению.

きつねダンス, Кицунэ дансу. Команда чирлидеров Fighters Girls бейсбольной команды Hokkaidō Nippon Ham Fighters исполнила «лисий танец» на мелодию хита норвежского комедийного дуэта Ylvis’s 2013 года «The Fox (What Does the Fox Say?)». Танцевальные движения и запоминающаяся музыка всколыхнули болельщиков, которые вставали со своих мест, чтобы присоединиться к танцу во время домашних игр Fighters.

国葬儀, Кокусоги. «Государственные похороны» оказались в центре внимания СМИ в этом году, когда правящая Либерально-демократическая партия решила, что проведёт их для бывшего премьер-министра Абэ Синдзо. Довоенный порядок государственных похорон, предписывавший такие церемонии для императоров и императриц, а также некоторых лиц, определяемых премьер-министром, утратил силу в 1947 году, и настоящая Конституция не даёт для них оснований в современную эпоху. Тем не менее, несколько раз проводились государственные похороны бывших премьер-министров. Этот термин также упоминался в новостях в связи с погребальными церемониями для королевы Елизаветы II.

こども家庭庁, Кодомо катэй тё:. «Агентство по делам детей и семьи» в качестве нового внешнего органа секретариата Кабинета министров должно начать работу в апреле 2023 года. В июне этого года был принят новый Основной закон о детях, в котором изложены основные принципы защиты прав детей. Наблюдатели отмечают, что, поскольку Министерство образования сохраняет надзор над образованием детей, это новое агентство вертикально разделит управление в сфере защиты интересов молодёжи.

宗教2世, Сю:кё: ни-сэй. «Верующие во втором поколении» – это дети, рождённые в семьях представителей определённых религий, которые воспитываются в среде с сильным религиозным влиянием, связанным с убеждениями их родителей и других членов семьи. Социолог и религиовед Цукада Хотака придумал этот термин, который получил широкое распространение после убийства бывшего премьер-министра Абэ Синдзо, поскольку стрелявший в Абэ заявил, что его мать была глубоко вовлечена в Церковь объединения, и связи Абэ с этой организацией, по его словам, побудили его стрелять.

知らんけど, Сиран кэдо. Сказав в конце фразы «впрочем, не знаю», можно снять с себя ответственность за содержание того, что было сказано перед этим. Широко используемое в последние годы в регионе Кансай выражение добралось до Токио и других мест региона Канто, где его используют в основном молодые люди.

Spy × Family. Серия комиксов манга, которую создал Эндо Тацуя, стартовала в марте 2019 года и с апреля этого года по ней выпущен аниме-сериал. Мастер-шпион преследует свою цель, создавая фальшивую семью, где дочь учится в той же школе, что и ребёнок некоего политика, однако он не знает, что его новая «жена» – профессиональный киллер, а «дочь» обладает телепатическими способностями, которые позволяют ей видеть истинную природу обоих «приёмных родителей». Комедийные нотки в сюжете и ряд ставших популярными фраз сделали «Семейку шпионов» одним из главных хитов года.

スマホショルダー, Сумахо сёруда-. Чехлы для смартфонов, которые носят через плечо, были популярны среди людей всех возрастов. Их типы варьируются от простых до чехлов с несколькими карманами, которые можно использовать как кошелёк или небольшую сумку.

青春って、すごく密なので, Сэйсюн ттэ, сугоку мицу на нодэ. Во время пандемии COVID-19 жителей Японии призывали избегать «трёх видов тесноты» (саммицу 3密, миццу-но мицу 三つの密), то есть тесных помещений, скоплений людей и контактов. Однако тренер бейсбольной команды старшей школы Сэндай икуэй гакуэн Суэ Ватару указал на давление, которому подвергается молодое поколение, и критически заявил, что «суть молодости – в тесных (контактах)» в интервью после того, как команда стала первой школой из региона Тохоку, когда-либо выигравшей престижный летний национальный чемпионат по бейсболу.

#ちむどんどん反省会, #Тиму дондон хансэйкай. Этот хэштег был популярен среди поклонников утреннего сериала NHK «Тиму дондон», которые хотели узнать о последних захватывающих событиях после каждого нового эпизода. Сериал повествует о молодой женщине с Окинавы, которая проходит через ряд испытаний и невзгод.

丁寧な説明, Тэйнэйна сэцумэй. Премьер-министр Кисида Фумио пообещал предоставить общественности «подробное объяснение» решения о проведении государственных похорон бывшего премьер-министра Абэ Синдзо, которое вызвало негативную реакцию многих кругов общества.

てまえどり, Тэмаэдори. «Брать то, что спереди» – для сокращения потерь продуктов питания покупателей убеждают выбирать скоропортящиеся продукты в передней части стеллажей, где находятся те, срок годности которых скоро истекает, если они намереваются употребить их вскоре после покупки.

ヌン活, Нункацу. У некоторых людей появился такой вид отдыха, как употребление роскошного послеобеденного чая в шикарном отеле. Эта тенденция отчасти была реакцией на ощущение замкнутости во время пандемии COVID-19, и люди стремились быть более «активными» (кацу) после полудня (нун, от англ. noon, «полдень» ).

Big Boss. Легенда японского бейсбола Синдзё Цуёси назвался этим прозвищем, когда вернулся в лигу Nippon Professional Baseball в качестве менеджера испытывающей трудности команды Hokkaidō Nippon Ham Fighters.

村神様, Мураками-сама. Отбивающий Yakult Swallows Мураками Мунэтака блестяще провёл сезон, совершив 56 хоумранов и став самым молодым игроком, когда-либо претендовавшим на «тройную корону», которую составляют самые высокие средний показатель, количество хоум-ранов и забитых мячей. Поклонники 22-летнего игрока с нетерпением ждут результатов, обсуждая его «божественное» выступление в социальных сетях, заменив последний символ его фамилии 村上 (Мураками) на 神 (ками, «божество»), и добавляя выражающее вежливость слово сама после него.

メタバース, Мэтаба-су. Услуги «метаверса», или «мета-вселенной», которые объединяют виртуально расширенные физические и цифровые реальности, привлекают всё большее внимание сейчас, когда Япония увеличивает инвестиции в Web3 и другие ИТ-технологии, стремясь осуществить цифровую трансформацию.

ヤー!パワー!, Я! Пава!. Комик Накаяма Кинникун привлёк подписчиков в свой аккаунт в TikTok видеороликами с энергичной фразой «Ya, Power!».

ヤクルト1000, Якуруто 1000. Пробиотический напиток Yakult 1000 обрёл особую популярность с тех пор, как стал широко доступен в магазинах в октябре 2021 года. Содержащий особый штамм молочнокислых бактерий напиток, по словам потребителей, помогает бороться со стрессом и улучшает сон.

リスキリング, Рисукирингу. «Переквалификация» (от англ. reskilling), особенно в ИТ и других цифровых областях, привлекает внимание компаний, стремящихся обучить сотрудников различным профессиям, а также интересует работников, желающих улучшить или изменить свою карьеру.

ルッキズム, Руккидзуму. «Лукизм» (от англ. to look, «смотреть, выглядеть») – тенденция судить людей по их виду или физическим характеристикам вызывает общественное беспокойство, особенно в связи с распространением соцсетей, поскольку негативные комментарии и т. п. могут причинить серьёзный вред.

令和の怪物, Рэйва-но кайбуцу. Поклонники феноменального питчера Lotte Marines Сасаки Роки называют его «монстром Рэйва» по названию нынешней эры японского календаря, начавшейся со вступления на престол нового императора. 10 апреля Сасаки провёл первую идеальную игру в Японии за 28 лет, став самым молодым профессиональным бейсболистом Японской бейсбольной лиги. Он был близок к повторению рекорда в своей следующей игре, но в конце восьмого иннинга менеджер забрал его с поля для защиты его подающей руки.

悪い円安, Варуй энъясу. «Плохое ослабление йены», так охарактеризовал финансовую ситуацию министр финансов Судзуки Сюнъити, он считает ослабление «плохим» для японцев, поскольку неопределённость во всём мире усиливают экономические факторы, связанные в том числе с вторжением России в Украину. Японская валюта упала до 32-летнего минимума по отношению к доллару США, ненадолго достигнув диапазона 150 йен в октябре. Быстрое падение йены усугубило инфляцию, повлияв на бюджеты домохозяйств и повысив стоимость энергии и предметов первой необходимости.

Фотография к заголовку: по часовой стрелке сверху слева, «танец лис» Fighters (© Jiji), Мураками Мунэтана и его 56-й хоумран (© Jiji), женщина в «трусах для лица» (© Pixta), государственные похороны Абэ Синдзо (© Jiji), йена упала ниже 150 за доллар США (© Jiji),бутылка Yakult 1000 (© Kyōdō Images)