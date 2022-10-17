Премьер-министр Японии Кисида приказал провести расследование в отношении Церкви объединения

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Токио, 17 октября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио поручил соответствующим министрам своего кабинета провести расследование в отношении религиозной группы, известной как Церковь объединения, в соответствии с законом о религиозных корпорациях.

Осуществляя своё право на дознание, предусмотренное в законе, правительство впервые планирует изучить деятельность и руководство религиозной группы, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

На встрече в кабинете премьер-министра Кисида поручил министру образования, культуры, спорта, науки и технологий Нагаока Кэйко провести расследование в отношении группы. К встрече присоединились министр юстиции Ханаси Ясухиро и министр по делам потребителей Коно Таро.

Кисида сказал Нагаоке, что хочет, чтобы она отчиталась перед министром, пользуясь правом задавать вопросы.

«Мы предпримем (необходимые) процедуры, чтобы обязательно реализовать (то, что нам было поручено сделать)», – сказала Нагаока журналистам после встречи.

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