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Токио, 18 августа (Jiji Press). Религиозная группа, известная как Церковь объединения, уже полвека поддерживает связи с правящей Либерально-демократической партией Японии на почве борьбы с коммунизмом.

Бывший премьер-министр Киси Нобусукэ, один из самых видных антикоммунистических и проамериканских членов ЛДП, в своё время наладил связь с группой, которая теперь называется Федерацией семей за объединение и мир во всём мире.

Группа использовала своё антикоммунистическое политическое подразделение, Международную федерацию победы над коммунизмом, чтобы укрепить отношения с Киси. Связи, вероятно, унаследовал его внук, бывший премьер-министр Абэ Синдзо, который был убит Ямагами, мотивировавшим убийство предполагаемыми связями Абэ с Церковью объединения.

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