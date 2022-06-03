Бывший премьер-министр Абэ Синдзо призывает включить расходы на оборону в ключевую политику правительства
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Токио, 2 июня (Jiji Press). Бывший премьер-министр Японии Абэ Синдзо заявил, что правительству следует включить в ключевой проект экономической политики цель увеличения расходов на оборону до 2% валового внутреннего продукта страны за пять лет.
Правительство должно «зафиксировать цель» и «показать волю нации, уточнив нюансы и временные рамки» цели, сказал Абэ на собрании своей фракции в правящей Либерально-демократической партии.
Абэ сделал это заявление после того, как недавно обнародованный проект основных принципов экономической и налогово-бюджетной политики не включал целевой показатель в 2 процента.
ЛДП предложила, чтобы Япония стремилась достичь необходимого уровня расходов на оборону в течение следующих пяти лет, имея в виду цель в 2 процента.
На заседании фракции Абэ заявил, что расходы Японии на оборону «должны будут намного превысить» целевой показатель в 2%, отметив, что если НАТО противостоит только России, Японии вместе с Соединёнными Штатами приходится иметь дело с Россией, Китаем и Северной Корее.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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